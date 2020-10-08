Истории барнаульцев, сдающих в переработку бытовой мусор

Мы пообщались с разными людьми, взявшими в привычку сортировать свой бытовой мусор и сдавать его в переработку. На своих примерах они показывают, что для сортировки не нужно много времени и места в квартире.

Красиво и компактно

Анна Земцова к сортировке вторсырья пришла в 2014 году. Начала с ПЭТ-1 (пластиковых бутылок) и макулатуры.

— ПЭТ я относила каждый день в контейнер в соседнем дворе, а бумагу и картон складывала в коробку, которую держала под кроватью, а потом увозила на работу, когда у нас в офисе сдавали макулатуру, – вспоминает Анна. – Потом узнала об акциях по раздельному сбору и начала отсортировывать разные типы пластика, металл и стекло. Привычка выработалась очень быстро.

У девушки маленькая квартира-студия. На лоджии стоят несколько картонных коробок, они подписаны, и согласно подписям разложены разные фракции сырья. Все мытое, запаха нет, выглядит аккуратно.

— Коробки собираюсь покрасить или обклеить цветной пленкой, будет еще симпатичнее. По размеру я их подобрала в зависимости от того, какого вида отходы накапливаются больше или меньше, это уже знаю по опыту, – делится Анна. – Я не могу сказать, что я экоактивистка. Участвовала пару раз в акциях по очистке парков или берегов Барнаулки, но это не была осмысленная регулярная деятельность. У меня, к сожалению, не хватает для этого сил и времени. Но я могу встроить в свою повседневную жизнь простые и нетрудозатратные действия: сортировать отходы, стараться не покупать товары в неперерабатываемой упаковке, использовать несколько раз пакеты и мешочки или сшить экомешочки из тюля и органзы.

Контейнеры для всех

На территории туркластера сейчас расположены контейнеры для раздельного сбора. Всего их 14: на набережной, у тоннеля перед Нагорным парком, у моста через Барнаулку на проспекте Социалистическом, в Центральном парке. Это – инициатива открытой экошколы «Чистые берега». Создатель проекта Виталий Аверьянов раздельным сбором занимается второй год – с тех пор, как собрал мобильную установку для улавливания мусора в реке Барнаулке.

— Надо было увидеть количество мусора, который плывет по реке, чтобы осознать глобальность проблемы, – говорит Виталий. – И из контейнеров за сезон было вывезено более полутонны стекла.

Хотя живет он в другой части города, но часто бывает у Нагорного парка, так что отсортированное вторсырье сбрасывает в свои же контейнеры. Так же поступают жители домов, расположенных неподалеку от Центрального парка. А вот на Мало-Тобольской такие контейнеры не прижились.

— Там большой поток людей, и не все еще готовы к раздельному сбору, – объясняет Виталий Аверьянов. – Поэтому мы перенесли контейнеры с пешеходной зоны в парковую, где как правило гуляют семьи. Это хорошо для тех людей, которые уже задумались над проблемой, но поблизости не было возможности для раздельного сбора. Может быть, другие, глядя на такого человека, начнут задумываться, зачем он это делает.

Из историй активистов «Мусора. Больше. Нет, Барнаул»: Алиса Головина: «Сейчас я использую из одноразового только линзы и ушные палочки. К напиткам в тетрапаке пропал интерес, так как его у нас не принимают в переработку». Денис Щербинин: «15 лет работы в горах в качестве гида-проводника научили ценить природу и осознать реальный след мусора на земле. Меня очень вдохновили фильмы «Дом. Свидание с планетой» и «Дом. История путешествия». Второй даже больше».

Ради будущих поколений

Для Юлии Арсеевой переломным этапом стало рождение ребенка.

— Я решила, что больше не могу и не хочу оставлять мусор после себя. Мусор никуда не уйдет, его будет только больше, и моему ребенку в этом жить. Я так не хочу. Перешла на экологичную бытовую химию и косметику по тем же причинам, хотя разбирать составы средств непросто.

Год назад Юлия прошла обучение на экологиста в «Зеленом Драйвере», сейчас учится на экотренера и готовит курс про экологичное материнство.

— Очень важно, что на протяжении всего пути я чувствовала поддержку родителей. Сейчас меня поддерживает муж, пусть и не активно. Ребенка тоже втягиваю в тему бережного отношения к природе. Когда он хочет со мной сделать досортировку перед акцией, я с радостью включаю его в процесс и рассказываю, что нового может быть сделано из бутылок, мешков, контейнеров. Вторая жизнь вещей – в этом есть немного волшебства для детей. Если тяжело сориентироваться, как говорить на эту тему с ребенком, то сейчас есть много хороших детских книг и мультфильмов на тему экологии и конкретно мусора. Дети очень любознательные, и этот интерес нужно развивать. Например, ребенок интересуется, что такое бумага, из чего она сделана – для меня это хороший повод описать весь цикл жизни бумаги и объяснить, что сдавая макулатуру мы спасаем деревья от вырубки.

Из историй активистов «Мусора. Больше. Нет, Барнаул»: Станислав Станкевичус: «Больше года я сортирую отходы, точнее, наша семья сортирует. Дети тоже участвуют: дочке 6 лет, сыну 4 года. Все, что можно переработать, мы складываем в разные пакеты и по мере накопления выносим на балкон, а потом я увожу на акцию».

Рядом с домом

Моя личная история началась с акций, проводимых движением «Мусора. Больше. Нет»: на тот момент стационарная точка была буквально напротив моего дома. Пожалуй, это и подтолкнуло к мысли, что все проще, чем кажется.

Один-два человека при разумном потреблении накапливают столько мусора, что необязательно сдавать его каждый месяц. Я наведываюсь на акции раз в полгода, и для всей «коллекции» вторсырья хватает места под раковиной.

Что делать с накопленным? Акции по сбору вторсырья проходят в последнюю субботу каждого месяца (со спадом заболеваемости они возобновились), работают стационарные пункты, куда можно подъехать в течение дня, и множество мобильных точек. Последние нужно ловить: они работают по 15-20 минут, зато по всему городу. Маршруты выкладываются в группе «Мусора. Больше. Нет, Барнаул» заранее, так что можно выбрать ближайшее к своему дому место.

Если удобной точки или свободного времени не нашлось, работает экотакси: это волонтеры на легковых машинах, поэтому к ним поместится меньше, чем можно принести на акцию. Оставляете заявку, и через несколько дней приезжает автомобиль. Стоимость такой услуги не сильно отличается от обычного такси, но зависит от объема мусора.

6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитания.