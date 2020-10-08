Голос затих: вспоминаем Сергея Маркова — легенду алтайского телевидения

Все жители нашего региона воспринимали этого человека чуть ли не как родственника. Ежедневно его голос звучал в каждом доме с экранов телевизоров, сообщая новости края. Сегодня по биографии Сергея Маркова можно изучать историю алтайского ТВ, ведь разница в возрасте двух этих глыб – каких-то 15 лет.

Воспитанник Алтая

Сергей Марков всегда был человеком заметным. Еще учась в школе, он не раз выступал перед сверстниками – сначала декламировал стихи перед классом, а позже демонстрировал свои таланты и на большой публике, выступая на краевом конкурсе чтецов, где был признан лучшим. Тогда же, в 1952 году, жюри отметило не только чтецкие, но и голосовые данные конкурсанта, и впервые направило его на краевое радио, где он стал ведущим детской радиогазеты «Юный ленинец». А потом, уже в старших классах, был драмкружок – первый и незабываемый сценический опыт Сергея Степановича. В театре приходилось не только играть спектакли, но и читать со сцены стихи, вести многочасовые концерты. Не случайно во время приезда театральных мэтров из Москвы – членов отборочной комиссии ГИТИСа – именно Сергей Марков оказался в числе приглашенных на экзамены в столицу. Но поехать он тогда, увы, не смог. И поступил в краевой Театр драмы актером вспомогательного состава к известному тогда режиссеру Борису Володарскому.

— Когда я впервые попал за кулисы театра, у меня захватило дух, – поделился своими воспоминаниями Сергей Степанович в одном из интервью нашей газете. – Ведь здесь, в драмтеатре, когда-то работал художником-оформителем мой отец. Отсюда он ушел на фронт.

На сцене Сергей Марков сыграл немало ролей. Театралы того времени, безусловно, помнят такие спектакли, как «Пароход зовут «Орленок»», «Начало жизни», «Беспокойная старость», «Ревизор», «Тайна светящегося камня». Кстати, именно последнюю постановку Сергей Степанович называл роковой – ведь участие в ней привело начинающего актера на телевидение. Дело в том, что показ этого спектакля был организован в телестудии, где талантливого юношу заприметила режиссер ТВ Зинаида Артамонова. Она-то и предложила 18-летнему Сергею Маркову попробовать себя в роли телеведущего программы «Дела студенческие». С этого момента образ Сергея Степановича стал неразрывно связан с телеэфиром.

Действительно, во времена черно-белого ТВ диктор считался иконой стиля, эталоном поведения, образцом для подражания. Как вспоминал Сергей Марков, эта известность сулила не только блага, но и скандалы, сплетни. Что только не приписывали Сергею Степановичу – и то, что он женат на своей соведущей Нонне Звягиной, и то, что он собирается эмигрировать в Израиль, а стоило на время пропасть с экранов, как его тут же хоронили… К тому же все это время Сергей Марков был невыездным, так как любые заявления от имени первых лиц должен был озвучивать именно он, а значит, от него требовалось быть всегда на месте. А когда Сергею Степановичу вдруг поступило предложение о работе от Ленинградского телевидения, его тут же вызвал на ковер первый секретарь крайкома КПСС Александр Георгиев, который произнес: «Ты воспитанник Алтая, лицо края! Только попробуй покинуть его!».

«Сам Марков поздравлял!»

И Сергей Степанович никогда не жалел о том, что всю жизнь провел на Алтае. Он был убежден, что именно здесь нашел себя, свое дело. Хотя, по мнению народного артиста России Георгия Обухова, которого с Сергеем Марковым связывали многолетние приятельские отношения, всегда чувствовалось, что Марков – в первую очередь актер, а работа на ТВ стала логичным продолжением театра.

— Когда Сергей Степанович ушел из театра на телевидение, я как раз только поступил в Алтайскую драму, – делится Георгий Тихонович. – Про нас даже говорили: на смену одному актеру пришел такой же. Действительно, мы были похожи не только внешне, но и психофизически. У нас даже была мечта сыграть в одном спектакле, в котором можно было бы использовать наше природное сходство. Вообще, этот человек обладал невероятным природным обаянием, он был личностью – мощной, очень творческой. А с такими людьми всегда расставаться очень трудно – кажется, что ты с ним о многом не договорил, что-то важное не пережил.

Для своих коллег-телевизионщиков Сергей Марков всегда был непререкаемым авторитетом. На него равнялись корифеи, а молодые журналисты стремились соответствовать уровню его высочайшего мастерства.

— Одно время я работал на алтайском телевидении в редакции новостей, руководителем которой был Сергей Марков, – рассказывает журналист Эдуард Клипенштейн. – Мы воспринимали его как легенду, человека, олицетворяющего целую эпоху на телевидении. Восхищало в нем то, насколько он чуток и настроен на собеседника. И это было явно не приобретенное качество, он изначально был таким. Поэтому, даже выйдя на пенсию, он оставался активным – озвучивал фильмы, вел программы, делился опытом с молодыми журналистами. Лично я научился у него быть ответственным – за эфир, за каждое сказанное слово. Для меня он и сегодня остается эталоном телеведущего.

Кстати, усидеть дома на пенсии Сергей Маркович действительно не смог. Он озвучивал фильмы для системы образования, преподавал историю телевидения на Алтае в институте культуры, записывал аудиокниги. А в 2016 году его пригласили на краевой информационный канал «Катунь 24» вести рубрику в программе «Хлебный край».

— Вместе мы проработали четыре года, – вспоминает журналист Римма Минина. – Сергей Степанович вел рубрику «Давайте поздравим», в которой рассказывали о тружениках агропромышленного комплекса в их день рождения. И он говорил об этих людях так чутко, душевно, что за эти три минуты создавал особое настроение, делал этот короткий эфир запоминающимся. Сколько раз я слышала от героев этих передач восторженные отзывы: «Сам Марков поздравлял!». Сергей Степанович был космической величиной, ярким человеком, носителем русской речи. Даже когда в 1990-е с НТВ пришла мода по-другому расставлять в тексте акценты, он не пошел на эти эксперименты, а сохранил правильность русской речи, манеру подачи, по которой его всегда легко узнавали. И этот стиль неповторим.

Сергей Марков – отличник телевидения и радиовещания СССР, заслуженный работник культуры РФ, удостоен медали «За заслуги перед обществом».