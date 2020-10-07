Всемирный день зрения отмечается 8 октября

В канун Всемирного дня зрения «Вечёрка» поинтересовалась у барнаульских экспертов о том, как помочь нашим глазам в их нелегкой работе. Ведь глаза – это не только зеркало души, но и показатель состояния всего организма.

Попробуйте подсчитать, сколько времени мы проводим за компьютером или телевизором, давая немалое напряжение нашему тонкому, нежному и уязвимому органу зрения. Главный офтальмолог Алтайского края Владимир Лебедев убежден, что для наших глаз опасна не сама работа, а их статическое напряжение.

— Происходит по аналогии с мышцами: когда мы сидим неподвижно с прямой спиной, она у нас очень устает. Устает даже сильнее, чем если бы мы шли или бежали. А представьте, если бы мы чуть-чуть поиграли спиной: наклонились бы вперед, назад, вправо, влево… Нам бы сразу стало легче. Так же и с глазами: стоит только уставиться неподвижно в монитор компьютера или книгу, как возникает сильное чувство усталости. Аккомодация – настройка глаз на ближнее и дальнее расстояние – происходит при помощи так называемой цилиарной мышцы, которая, напрягаясь, меняет кривизну хрусталика. Такое движение полезно для глаз. Периодически следует делать перерыв в работе за компьютером, и выполнить гимнастику для глаз, – рекомендует Владимир Ильич.

Очень важно не затягивать с обращением к врачу и при ухудшении зрения идти не в оптику за очками, а к участковому офтальмологу. Врач может выявить болезнь, в том числе наиболее коварную – глаукому. Это прогрессирующее заболевание, приводящее к необратимой слепоте.

— Из-за повышенного внутриглазного давления при глаукоме происходит разрушение клеток сетчатки, атрофируется глазной зрительный нерв, и зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг, – рассказывает врач с почти полувековым стажем, заведующая глаукомным отделением Лариса Дружкова.

Люди старше 40 лет должны ежегодно проверять внутриглазное давление у офтальмолога.

Ранняя диагностика – залог того, что зрение удастся сохранить. Всего-то необходимо, чтобы врач измерил внутриглазное давление и, в случае подозрения на глаукому, направил больного на дополнительное обследование.

Нередко люди испытывают ощущение сухости глаз. Решать эту проблему необходимо в комплексе.

— В нашем организме все взаимосвязано. Если у человека, к примеру, проблемы со щитовидной железой или из-за какого-то неврологического заболевания страдает шейный отдел позвоночника, то одними каплями тут вопрос не решить. Надо решать основную проблему. Иногда к сухости глаз ведут хронические конъюнктивиты. Тогда требуется пролечиться у офтальмолога, – отмечает Владимир Ильич.

Берегите свое зрение смолоду, посещайте врача и регулярно проводите зарядку для глаз.

Гимнастика поможет нашим глазам отдохнуть и потренирует их: на оконное стекло прикрепите кружочек размером с копеечную монету. Находясь на расстоянии 30-40 сантиметров от этого объекта, поэтапно переводите взгляд то на кружок, то вдаль за окно.