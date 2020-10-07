Воспитанники барнаульского футбола не просто выходят на поле в командах РПЛ, они играют в них ключевые роли

В завершившемся 10-м туре российской футбольной Премьер-лиги снова заметную роль сыграли воспитанники спортшкол Алтайского края.

Так, в битве лидеров, «Спартака» и «Зенита» (1:1), встретились сразу двое наших ребят – Александр Соболев и Александр Ерохин. Соболев вновь начал матч на скамейке запасных «Спартака», выйдя на поле лишь на 54-й минуте. Уже через шесть минут после этого Соболев получил желтую карточку, и это его действие было, пожалуй, самым заметным в отчетной игре. Кстати, этот «горчичник» стал для него четвертым в чемпионате, и теперь следующий тур по правилам он пропустит.

Александр Ерохин, в отличие от земляка, запомнился в более позитивном ключе. Он во втором матче подряд вышел в стартовом составе и в середине второго тайма открыл счет, мощно пробив с близкого расстояния после паса Артёма Дзюбы.

Еще один гол в исполнении барнаульского парня болельщики увидели в матче «Локомотив» – «Химки». В этой игре отличился защитник подмосковной команды Кирилл Боженов. В самом начале второго тайма он подключился в атаку и закатил мяч фактически в пустые ворота. Этот гол для воспитанника СШОР А. Смертина стал первым в премьер-лиге. Жаль, «Химкам» это не помогло – уступили 1:2.

Страж ворот «Рубина» Юрий Дюпин традиционно провел все 90 минут в игре против «Ахмата» (1:1) и пропустил в концовке с пенальти. Владислав Камилов снова вышел на поле в стартовом составе «Уфы» в матче с «Ротором» (0:0), проведя все 90 минут. Артём Шаболин уже в добавленное время появился в составе «Урала» во встрече против ЦСКА.