В концертном зале «Сибирь» 2 октября чествовали молодых лейтенантов, которые по распределению приехали служить в Алтайский край

Барышни в бальных платьях, галантные кавалеры в погонах – это бал лейтенантов, он проводится третий год подряд и уже стал красивой традицией.

Мероприятие объединило в себе сразу два события. Первое – это, конечно же, встреча лейтенантов. Второе – День космических войск, который отмечается 4 октября, в день запуска первого искусственного спутника Земли. Ведь именно с этого момента отсчитывается начало космической эры. По такому поводу принято решение провести бал в лучших традициях русского офицерского корпуса.

В этот вечер было много почетных гостей. Среди них – заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко, военный комиссар Алтайского края полковник Марат Усманов, ректор АлтГТУ Андрей Марков, а также представители духовенства и личный состав воинских частей космических войск.

С вступлением в ряды алтайских космических войск и профессиональным праздником лейтенантов и всех присутствующих поздравил председатель АКЗС Александр Романенко:

— Вы лучшие из лучших. Вы те, кто двигает вперед оборонную промышленность, экономику страны на этапе развития и на этапе общей цифровизации. Алтайский край – регион, который можно считать по праву достойным отмечать этот праздник. Мы гордимся нашим великим земляком Германом Титовым и оптико-лазерным центром имени второго космонавта, а также космическими войсками, расположенными на территории края.

Александр Романенко лично вручил награды от Алтайского Законодательного Собрания в честь Дня космических войск и за добросовестную службу юрисконсульту военной части 84686 Сергею Бельчикову, капитану Константину Борченко и капитану медицинской службы Сергею Дюкареву.

Зрителям представили танцевальные и вокальные номера, показали отрывок документального фильма о Германе Титове. Много патриотических песен и песен о космосе прозвучало в этот день. Но главное место, конечно же, заняло выступление лейтенантов. Одним пару составили их жены, другим – студентки Алтайского краевого колледжа культуры и искусств. На протяжении трех недель длились репетиции, чтобы в этот день продемонстрировать стать молодых офицеров и грацию их дам. Первое их появление и представление залу было под полонез из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

Алина Петина, студентка Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, в бале принимала участие первый раз:

— Это был такой интересный опыт, у меня столько эмоций! Наряды, атмосфера – просто великолепные. Я слышала раньше о том, что у нас проводят такие балы, и мечтала в них поучаствовать. А тут пришли к нам в колледж и пригласили желающих. И я, конечно же, без колебаний согласилась.

Лейтенант Вадим Попов со своими товарищами приехал из Санкт-Петербурга.

— Было сложно, ведь я никогда раньше не танцевал. Но мне очень понравилось. Эти несколько недель упорной подготовки не прошли даром, я очень доволен своим результатом. Да и воспоминания о таком важном для нас дне точно останутся навсегда.

Свои напутствия лейтенантам адресовал и спел авторскую военную песню Андрей Неустроев, ветеран войны в Афганистане.

— Молодым лейтенантам желаю поскорее опериться и стать настоящими специалистами. Помните, что за нашей спиной люди, в первую очередь родные и близкие, которые нуждаются в защите. Мы являемся наследниками Великой Победы. Передайте этот огонь Победы, огонь Жизни своим детям и внукам. Именно огонь, а не пепел.

С заключительным словом от лица воинской части 84686 выступил Павел Москвитин. Он также вручил благодарственные письма за организацию праздника всем к этому причастным: артистам, ведущим, хореографам, звукорежиссерам и другим.