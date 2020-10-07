В этом году барнаульской школе № 128 исполнилось 20 лет

Основанная в 2000 году, 128 школа развивалась вместе с кварталом 2002 – одним из молодых микрорайонов нашего города.

Впервые свои двери школа № 128 распахнула для учеников 1 сентября 2000 года. Тогда это было одно из современных учреждений, обладающих просторным зданием, обширной пришкольной территорией, штатом опытных и уверенных в себе педагогов. С заселением микрорайона росло и число учащихся. И этот рост наблюдается и по сей день (достаточно сказать, что 1 сентября 2020 года к обучению приступили 2050 ребят).

— За эти годы школа № 128 из вполне рядового учебного заведения превратилась в одну из лучших школ города, – пояснил директор общеобразовательного учреждения Евгений Кочетков. – Изначально наша школа обладала прекрасной материально-технической базой – учебное заведение располагается в четырехэтажном здании, где находятся два больших спортивных зала, современные компьютерные классы. Неслучайно в 2019 году школа стала победителем краевого конкурса на создание библиотечного информационного центра.

Но каким бы современным оборудованием ни было оснащено учебное учреждение, какими бы светлыми и просторными ни были его кабинеты, главный ресурс – это люди, сплоченный коллектив. Сегодня в школе № 128 работают 88 педагогов (39 учителей имеют высшую, 31 – первую квалификационные категории, кроме того, здесь работают девять почетных работников общего образования РФ, один отличник народного просвещения).

— Подход здесь стараются найти к каждому ученику свой, о чем заботится наша социально-психологическая служба, – говорит Евгений Викторович. – К здоровью школьников – тоже особое отношение. Показательны и результаты успеваемости. Так, рост качества знаний (при 100% успеваемости) составляет 64,5%, 12% учащихся составляют отличники, а процент поступления выпускников в средние и высшие учебные заведения колеблется от 80% до 98%.

Главное отличие этой школы от других учебных учреждений в том, что на ее базе наряду с реализацией основных образовательных программ осуществляется углубленное изучение английского языка. Созданы здесь все условия и для развития дополнительного образования. Так, при школе действуют познавательно-интеллектуальные кружки (в том числе и научное общество учащихся «Эрудит»), кружки художественно-эстетического направления. Два творческих коллектива – ансамбль современного танца «Вдохновение» и ансамбль классического танца «Глория», являются постоянными участниками, лауреатами и победителями различного уровня конкурсов. Силами учителей музыки создан хор школьников – активный участник районных, городских конкурсов и мероприятий. Действуют при школе и спортивные секции по баскетболу, волейболу, общефизической подготовке.

— Все родители хотят, чтобы их ребенок не просто выучился, получил необходимые знания, а чтобы он стал успешным в будущем, – рассуждает Евгений Кочетков. – Именно такой школой, школой успеха, является наше учреждение. Мы делаем все возможное, чтобы путь формирования личности был более комфортным как для ребят, так и для их родителей.

2050 ребят обучаются сегодня в школе № 128.