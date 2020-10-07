Немного нервно: обстановка напряженная, но «Университет» готов к чемпионату высшей лиги «А». Первая игра – сегодня

В среду для «Университета» начинается новый чемпионат высшей лиги «А» сезона 2020/2021. Сегодня, 7 октября, наша команда сыграет с местным «Локомотивом-2», в четверг – с «Тюменью».

Полный состав

Пожалуй, еще никогда у «Университета» не было столь запутанной и нестабильной предсезонки. Сначала затяжной отпуск. Потом подготовка к сезону, домашние матчи нового турнира – Кубка 75-летия Победы, победа в предварительном раунде и выход в финал. Там вместо трех соперников – лишь двое, МГТУ из-за обнаружения в своем составе коронавируса вынужден был остаться дома.

Коронавирус помешал «Универу» провести и презентацию команды, которая была намечена на прошлую пятницу. Главный тренер Иван Воронков планировал после утренней тренировки рассказать журналистам о планах на сезон, представить новичков. Но после вестей о заболевших в ХК «Динамо-Алтай» и БК «Барнаул» решили: лучше не рисковать.

— Сейчас такая обстановка, что уже всего боишься, – говорит Иван Воронков. – Тем более мы вот только полным составом сумели собраться, до этого у кого ОРВИ, у кого подвернутый голеностоп. На COVID-19 нас обследовали перед финалом Кубка 75-летия Победы. Перед туром в Новосибирске тесты не требуют.

О задачах на сезон говорить рано, в том числе и из-за того же коронавируса. Непонятно, кто сможет пройти весь сезон без срывов. Кстати, Всероссийская федерация волейбола приняла решение – если команда пропускает туры из-за коронавируса, снимать с соревнований ее не будут. До этого после двух неявок на матчи клуб исключался из числа участников чемпионата, но коронавирус внес свои коррективы.

Вошли в ритм

В финале Кубка 75-летия Победы в Грозном «Универ» уступил в обоих матчах – 2:3 екатеринбургскому «Локомотиву-Изумруду» и 1:3 местному «Грозному». При этом, несмотря на то, что накануне в Барнауле в предварительном раунде барнаульцы победили во всех играх, Иван Воронков утверждает его подопечные играли лучше как раз в Чечне.

— В Барнауле был результат, но качество игры не порадовало, – поясняет главный тренер. – В Грозном выглядели совсем иначе. В игре с екатеринбуржцами уверенно взяли первый сет, в других тоже то вели, до догоняли. В итоге все решилось на тай-брейке. С «Грозным» тоже шла равная игра. Недавно смотрел их игру с «Новой» уже в рамках чемпионата, грозненцы действовали намного хуже. Играли бы они так с нами…

Прогресс в игре Воронков связывает с тем, что матчи предварительного этапа были первыми после длительной паузы. В финале игроки уже вошли в ритм.

Приятное впечатление оставляют и новички. Если пасующего Кирилла Зайцева брали как сменщика Игоря Косяка, то на центральных блокирующих Андрея Шелгачева и Ивана Маршинина сразу рассчитывали как на игроков основы, и пока они ожидания оправдывают.

Поделили поровну

Накануне старта высшей лиги «А» из-за проблем с финансированием от участия в турнире отказался «Трансгаз-Ставрополь» из Кисловодска, признанный победителем прошлого чемпионата, который завершился досрочно. Чтобы сбалансировать состав участников групп «Восток» и «Запад» высшей лиги «А», из нашей группы в соседнюю была переведена новокуйбышевская «Нова». В итоге в обеих группах стало по восемь команд. Соперниками «Университета» на «Востоке» будут «Динамо» (Челябинск), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Тюмень», «Локомотив-2» (Новосибирск), «Тархан» (Стерлитамак), «Магнитка» (Магнитогорск), «Кама» (Пермский край).

По изначальному календарному плану «Университет» должен был начинать чемпионат 2 октября. Но в эти же сроки завершался финал молодежного чемпионата Европы, в сборной России играют несколько игроков из стана нашего соперника, поэтому тур в столице Сибири отодвинули на неделю.

В Новосибирск «Университет» уехал рано утром во вторник, в этот же день команда провела предыгровую тренировку. Матч с «Локомотивом-2» начнется в 15.00. Игра с «Тюменью» пройдет 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16.00.

Домашний тур «Университет» будет проводить 18-20 декабря. В эти дни барнаульцы сыграют с «Камой» (Пермский край) и «Магниткой» (Магнитогорск).