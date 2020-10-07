Меры профилактики усилены: итоги совещания у главы города

Глава города Вячеслав Франк провел очередное заседание штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавируса в Барнауле.

Совещание прошло в режиме видеоселекторной связи. В нем приняли участие заместители главы администрации города, руководители комитетов, представители Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Алтайского края, полиции и районных администраций. Обсуждали вопросы соблюдения ограничительных мер в работе предприятий торговли, общепита и сферы услуг, определенных Указом Губернатора Алтайского края.

Заместитель главы администрации города Оксана Финк отметила, что меры профилактики коронавируса обозначены в Указе Губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». В администрации города также приняты соответствующие постановления.

С 4 октября по 14 ноября гражданам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящимся на территории Алтайского края, продлевается соблюдение режима самоизоляции. Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы.

Кроме того, в крае по-прежнему сохраняется масочный режим, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживать посетителей (получателей услуг), не использующих медицинские или гигиенические маски.

Продолжают действовать и другие строгие предписания для организаций и предпринимателей о мерах профилактики COVID-19, в том числе по обеспечению социальной дистанции между посетителями (получателями услуг) не менее полутора метров, по установке диспенсеров с антисептиками для обработки рук при входе на объекты, а также по организации дезинфекционного режима на всех объектах. В том числе установлено требование об обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, а также об обеззараживании воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей. Предприятия общественного питания могут осуществлять деятельность при условии использования перегородок или расстановки столов для посетителей на расстоянии не менее 1,5 метра.

Предписания о проведении регулярных профилактических дезинфекций в помещениях общего пользования установлены для УК И ТСЖ, собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами. Собственники общественного транспорта обязаны обеспечивать постоянную (в течение дня) и заключительную (в конце смены) обработку транспортных средств и помещений.

По информации начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, в настоящее время заболеваемость коронавирусом в городе, как в целом по стране и краю, растет: «На фоне сезонного увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом растет и заболеваемость коронавирусом. Говорить о стабилизации ситуации пока сложно. Необходимо соблюдать все меры, обозначенные в Указе Губернатора. Дополнительно информировать население о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах. Усилить обработку закрытых помещений, перевести по возможности 30-40% сотрудников на дистанционный режим работы».

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Алтайского края Ирины Переладовой, нужно вернуться к тем профилактическим мероприятиям, которые проводили весной и летом.

Глава города Вячеслав Франк дал поручение председателям профильных комитетов совместно с органами Роспотребнадзора и полиции усилить контроль за соблюдением мер по профилактике и распространению коронавируса.

— Это касается соблюдения масочного режима в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания. Нарушителей нужно привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этой работе должны участвовать и средства массовой информации. Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Также в качестве профилактических мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Барнаула глава города поручил главам районных администраций продолжить работу с УК и ТСЖ по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах.