Что делать, если по частной земле проходит красная линия, обсудили в администрации Барнаула

Состоялся круглый стол, посвященный правилам землепользования и застройки. В обсуждении острых вопросов приняли участие депутаты городской Думы, члены Общероссийского народного фронта, представители Росреестра, профильных комитетов администрации Барнаула и надзорных органов.

Одной из главных проблем, вызвавших бурное обсуждение среди участников встречи, стало пересечение красными линиями земельных участков. Наталья Фурсова, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, отметила, что к ней все чаще обращаются жители Барнаула, столкнувшиеся с невозможностью оформить в собственность участок, пересеченный красными линиями и улично-дорожной сетью.

— Юридические коллизии мешают правообладателям распоряжаться своей собственностью, – объясняет участникам круглого стола Наталья Александровна. – Невозможно провести реконструкцию здания, продать земельный участок или оформить его в наследство. Горожане оказываются со своей проблемой один на один, ведь профильные комитеты им отказывают, ссылаясь на проект планировки улично-дорожной сети, а суды приостанавливают дела, не вынося никаких решений.

Антон Воробьёв, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, отметил, что правила землепользования и застройки, как и Генплан Барнаула, не являются стагнирующими документами, они могут и должны меняться в зависимости от складывающейся градостроительной практики.

— Действительно, накопилось много правовых изъянов, которые затрудняют градостроительное и архитектурное развитие города, – отметил Антон Воробьёв. – Мы готовы анализировать нестыковки в законодательстве разных уровней и инициировать внесение предложений депутатам Барнаульской городской Думы о приведении в соответствие градостроительной политики и норм закона.

После обсуждения участники круглого стола сформировали несколько значимых предложений. В частности, было решено предложить Правительству Алтайского края ускорить работу по формированию границ санитарных зон вокруг промышленных предприятий. Это помогло бы обеспечить внесудебный порядок оформления регистрации права собственности на участки и домовладения граждан. Барнаульской городской Думе было рекомендовано создать рабочую группу, которая бы занялась подготовкой предложений по внесению изменений в федеральное законодательство, регулирующее вопросы градостроительной политики и развития улично-дорожной сети – сфер, где накопилось наибольшее количество системных проблем. Администрацию города попросили в спорных ситуациях поддерживать позицию собственников земельных участков до 31 декабря 2021 года, а также на системной основе организовать работу по внесению изменений в правила землепользования и застройки.