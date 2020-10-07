Барнаульцы знают, как радоваться цветущему лету круглый год

На своем приусадебном участке можно вырастить мобильную клумбу, которая при необходимости легко трансформируется, а на зиму переезжает с улицы в дом.

Барнаулец Сергей Савин не раз задумывался о том, как внести динамику в ландшафт своего приусадебного участка.

Задача удалась. Теперь у него есть мобильная клумба, которая состоит из отдельных цветочных групп, высаженных в разные емкости. Здесь все легко меняется по настроению хозяина.

Правят балом на участке увлеченного садовода хризантемы и экзотические петунии. Первые привлекают Сергея многообразием сортовых и видовых форм, вторые – яркостью красок и экзотической расцветкой.

— Преимущественно у меня на участке растут многолетние цветы и кустарники. Ухода они требуют не так уж много. Из однолетних культур оставил одни петунии. Очень уж они красивы, причем презентабельны на протяжении всего лета. Радуют меня и хризантемы, особенно те, у которых цветы нежных пастельных оттенков, – рассказывает садовод-любитель.

Для создания мобильной клумбы пришлось приобрести пару десятков цветочных горшков и вазонов разного объема.

— Оптимальный размер имеют пятилитровые емкости. Их легко можно передвинуть, перенести туда, куда требуется. К тому же для цветов земли здесь вполне достаточно. А когда горшок более массивный, с его перемещением больше мороки. Смысл таких посадок теряется, – делится опытом цветовод.

Поскольку расти цветку в горшке не один год, то больше внимания требуется уделить составу почвы.

— К обычной садовой земле добавил перегной и речной песок. Тщательно отсмотрел, чтобы не попали дождевые черви. И посадил цветы. Растения сразу же пустились в рост, – рассказывает Сергей.

Хризантемам комфортно в пятилитровых горшках. Растут они целыми роскошными кустами, усыпанными цветами. У поздних сортов бутоны к осени только-только раскрываются. Есть в коллекции садовода простые сорта и махровые, ранние и поздние, холодостойкие и для мягкого климата, с крупными цветками и не очень. Накануне нашего приезда ударили легкие ночные заморозки, а Сергею и не страшно – растения в горшках перенес в местечко потеплее. Теперь на веранде хозяина – цветущий сад.

Специально для фотосессии мы вернули на улицу несколько цветочных кустов. А после самые красивые из них вновь отправятся в дом. Остальные Сергей вместе с горшком прикопает в поликарбонатной теплице, а вершки укроет слоем геотекстиля, сложенного в четыре раза. Те же растения, которые останутся в горшках дома, до самого февраля будут радовать хозяев цветением, а потом, после легкой стрижки, отправятся на остаток зимовки в теплый погреб.

— Спящему в погребе растению нужно помогать. Для того чтобы земля в горшке не пересыхала, важно создать условия, близкие к природным. К примеру, периодически набирать на улице снег и насыпать его легким холмиком в горшок прямо на обрезанный кустик. Пользы от этой процедуры немало – земля насытится мягкой талой водой, а растение пройдет все необходимые для него циклы развития.

Среди постоянных обитателей уличных клумб восхищают Сергея высокорослые очитки.

— Благодарные это растения. Красиво выглядят, быстро идут в рост и, главное, цветут до самых заморозков, – поясняет он.

Помимо красноцветущих садовод отыскал более диковинные – с белыми цветками. Они пока еще малыши, но автор цветочной композиции уже мечтает о том времени, когда они подрастут и украсят клумбу белым сиянием.

В планах на следующий год у садовода – разнообразить цветочную палитру новыми красками и увеличить количество горшочных растений:

— Вдоль дорожек вазоны можно в два ряда расставить. Будет красиво!

Уже сейчас у него готовы упаковки семян петунии и присмотрены новые сорта хризантем для весны следующего года. Есть все основания полагать, что грядущий огородный сезон на его усадьбе станет не менее красивым.

Любовь Шаманская, научный сотрудник НИИСС им. М.А. Лисавенко: «Садоводу необходимо быть очень осторожным, когда он заносит на подоконник цветок с улицы. Высока опасность принести вместе с растением и почвой массу болезней и вредителей. Например, паутинного клеща. Это просто катастрофа, если этот вредитель перекочует на домашние цветы. Бороться с ним в таких условиях будет крайне сложно. Без нужды для профилактики опрыскивать препаратами растения тоже нет смысла. Лучший вариант – цветок с улицы подержать некоторое время на карантине отдельно от других домашних цветов. Болезни и вредители в домашних условиях проявятся быстро, и тогда можно будет обработать лишь это, заболевшее, растение биопрепаратами, убедиться в эффективности лечения и только потом отправить его на общий подоконник к другим домашним цветам».