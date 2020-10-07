Автомобилист, готовься к холодам загодя

Горожане уже заметили приближение холодной погоды, но далеко не все автомобилисты готовятся к зиме. Органы ГИБДД рекомендуют не затягивать с этим ответственным делом.

День жестянщика близок

— Практика показывает, что в первые дни после выпадения снега или установления гололеда резко возрастает количество ДТП, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. – За летний сезон автомобилисты отвыкают управлять автомобилем на скользкой трассе. А справиться с управлением на летней резине тем более сложно. Особенно часто проблемы возникают у начинающих водителей с небольшим стажем.

Вывод очевиден. Готовиться к холодному сезону надо заранее, особенно учитывая, что в ближайшие три дня синоптики обещают снег, заморозки и гололедные явления. Как отмечают в ГИБДД, есть предусмотрительные водители, которые заблаговременно в спокойной обстановке меняют резину. Другие же ждут до последнего, пока не ляжет снег. В итоге они на летней резине едут по гололеду и в первый же день попадают в ДТП. Этим объясняется рост числа аварий в первые снежные дни.

— Но я бы посоветовал даже опытным водителям в первые морозные дни отказаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом. Поскольку даже если вы ни в кого не врежетесь, то кто-то может въехать в вас. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь резко увеличивается. Поэтому необходимо особенно тщательно соблюдать дистанцию и скоростной режим, – советует Геннадий Кузнецов.

Пока не цунами

В цехе «makk.Сервис» кипит работа. Быстро орудуя пневматическим гайковертом, мастер снимает колесо с «Митцубиши», висящего на подъемнике. Рядом ждут свой черед четыре сложенные в штабель зимние шины с шипами. Интересуемся у предусмотрительной хозяйки машины, водителя со стажем Нины Решетниковой, что подвигло ее к ранней замене резины.

— Хочется себя чувствовать увереннее на дороге, спокойно вести машину в гололед. Лучше сделать все заранее. В прошлом году мы меняли шины позже, и пришлось стоять в большой очереди. В этот раз решили все сделать заблаговременно, пока очередей нет и в надежной фирме. Лучше не дожидаться, когда снег выпадет. Он уже сегодня пролетал.

— Замена летней резины на зимнюю уже началась, – говорит мастер цеха «makk.Сервис» Сергей Сусликов. – К нам обращаются клиенты по этому поводу, но пока немного. Машин пять-семь в день принимаем. Основная волна пойдет, когда снег выпадет. Точнее это уже будет не волна, а цунами. Трудно посчитать, сколько автомобилей будет поступать. Но за день мы можем обслужить 40-50 машин. Считайте. Вот тогда действительно аврал начнется. Первый снег – это день жестянщика и день шиномонтажника одновременно. Тогда уже и битые машины будут пригонять. Так что лучше резину начинать менять сейчас. Октябрь, даже начало, – самое подходящее время. В ноябре уже выпадет снег, и к этому времени надо быть готовым. Никогда не знаешь, когда похолодает.

Цены на замену резины с летней на зимнюю в этой мастерской варьируются от одной тысячи до 2600 рублей, в зависимости от размеров колеса. По городу цены сопоставимые. Не такая большая плата за безопасность.

Сергей Сусликов: «Не буду советовать, какую резину использовать. На вкус и цвет товарищей нет. У каждого свои предпочтения. Я, допустим, на липучке езжу, кому-то нравятся шипы. У шипов сцепление с дорогой получше, но они шумят. Липучка, если резина новая и качество хорошее, тоже нормально себя ведет на дороге».