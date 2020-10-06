Врачи перинатального центра «ДАР» в честь 75-летия Победы высадили на аллее Ветеранов молодые саженцы яблони

Сотрудники перинатального центра «ДАР» высадили саженцы яблони на аллее Ветеранов. Так в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было решено почтить память воинов-земляков.

Аллея Ветеранов находится на ул. Аванесова, в нагорной части краевой столицы. Она была заложена в апреле 2005 года, в преддверии празднования 60-летия Победы. Тогда в закладке аллеи принимали участие и сами ветераны Великой Отечественной войны, помогавшие высаживать молодые липы.

В этот раз заложить новые деревья приехали сотрудники перинатального центра: главный врач Ирина Молчанова, заведующий кабинетом диспансерного наблюдения беременных группы высокого риска Ирина Данилова, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Наталья Медведева, врач-неонатолог Инна Меденцева, врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Смелянский, врач ультразвуковой диагностики Ольга Рожкова, а также специалисты центра Борис Шеляков и Дарья Афанасьева.

— Приятно внести пусть небольшой, но посильный вклад в озеленение нашего города, – рассказывает Ольга Рожкова. – Пусть наши яблоньки растут, набираются сил, чтобы каждую весну радовать горожан своим цветением и ароматом. А люди, пришедшие сюда, никогда не забудут подвиг, совершенный 75 лет назад нашим народом.

Врачи быстро и умело справились со своей работой, а дальнейшее обслуживание яблоневой аллеи будет осуществлять МБУ «Благоустройство и озеленение».

Акции Памяти в регионе проходят в течение всего года. Так, накануне алтайские студенты заложили в Бийском районе сад Памяти — в окрестностях поселка Чуйский высадили 1500 молодых сосен. В Барнауле в память о фронтовиках и их погибших однополчанах 100 молодых саженцев появилось в Нагорном парке. По 75 молодых сосен и елей – в парках «Изумрудный» и «Лесная сказка».