В рамках Европейской недели мобильности в Барнауле состоялась традиционная акция «Чистый воздух»

Акция проводилась совместно отделом по охране окружающей среды администрации города Барнаула и отделом технического надзора ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу.

Свежего дыхания!

— Сегодня основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт. На него приходится более 80% загрязняющих веществ, – говорит главный специалист отдела по охране окружающей среды администрации города Барнаула Ксения Герман. – В настоящее время действует несколько ГОСТов, регламентирующих содержание оксида углерода и других примесей в отработанных газах. Они же регламентируют требования к выбросам бензиновых и дизельных двигателей. Отдел по охране окружающей среды систематически проводит подобные мероприятия совместно с ГИБДД. Необходимо добиться снижения выбросов загрязняющих веществ автотранспортом.

Барнаул не одинок в своем стремлении сделать воздух, которым мы дышим, чище. Европейская неделя мобильности – это международная кампания, которая проводится под эгидой Еврокомиссии в партнерстве с Международным союзом общественного транспорта. Ее организатором выступает ассоциация, в состав которой входят представители власти и бизнеса более чем из 2000 городов и 40 стран.

«Это не я, это топливо»

В ходе акции прошло два мероприятия, 22 и 29 сентября, во время которых специалисты провели проверку общественного транспорта и большегрузных автомобилей на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

На автостоянке площади Спартака сотрудники ГИБДД подходят к очередному автобусу и предлагают водителю погазовать, вставив в выхлопную трубу щуп прибора для измерения уровня загрязняющих веществ – дымомера. Из трубы вырываются клубы черного дыма, и на дисплее прибора высвечивается цифра 2,5. Нехорошо, ведь норма для дизельных двигателей с наддувом составляет 1,6. Получается превышение в полтора раза. В отношении водителя составляют постановление по ст. 8.23 КоАП РФ – за эксплуатацию транспортных средств с превышением выбросов загрязняющих веществ.

— Ну а я-то что сделаю? – оправдывается водитель. – На какой автобус начальник посадил, на том я и поехал.

По идее, конечно, механик не должен был выпускать автобус в таком состоянии на линию. И потому инспектор ГИБДД составляет второе постановление по ст. 8.22 – на механика за выпуск в эксплуатацию автобуса с превышением выбросов.

На Новом мосту через Обь инспекторы останавливают грузовик с номерами другого региона, за которым тянется шлейф черного дыма. Чутье не обмануло инспекторов – стоило водителю поддать газу, как прибор показывает отметку 6. Многократное превышение выбросов.

— Да проходил я недавно ТО, – уверяет шофер. – Вы посмотрите, какое топливо для дизелей на заправках. Потому и дымит.

Понимаем его боль. Но все равно придется водителю заплатить штраф в 500 руб.

А 22 сентября волонтеры провели информационную акцию: студенты вузов раздавали листовки и памятки водителям и рассказывали, что может сделать каждый гражданин, чтобы снизить вредное воздействие своего автомобиля на окружающую среду. В ходе акции участники раздали водителям 500 листовок.

Всего в ходе рейдов сотрудники проверили 30 автобусов, составили 8 постановлений по ст. 8.22 и 8.23 КоАП РФ. Также под проверку попало 8 грузовиков, было составлено 1 постановление.