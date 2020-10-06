В коллекции ГХМАК находится около 80 работ известного алтайского художника

В Художественном музее открылась выставка, посвященная 90-летию Фёдора Торхова – классика алтайского искусства, создавшего удивительные пейзажные образы Алтая и обширную портретную галерею его жителей.

Всего на выставке представлено 22 работы мастера. При их отборе сотрудники музея преследовали цель отобразить эволюцию впечатлений Фёдора Торхова об Алтае, продемонстрировать – как расширялось восприятие художника, как увеличивался круг интересующих его тем.

— Выставку мы назвали концептуально: «Большой Алтай Фёдора Торхова», выводя на первое место пространственные смыслы, – пояснил старший научный сотрудник ГХМАК Евгений Пешков. – Дело в том, что художника всегда интересовал разный Алтай – и Алтайский край с его степями и предгорьями, и Горный Алтай с его высокогорными хребтами, реками и озерами, а также Алтай казахстанский, монгольский и даже гобийский, переходящий в бескрайнюю пустыню.

9 октября в Художественном музее (ул. Горького, 16) состоится вечер памяти Фёдора Торхова, где пройдет презентация каталога произведений художника в собрании ГХМАК. Выставка продлится до 25 октября (6+).

Представленные на выставке работы показывают разные этапы творчества мастера. Здесь можно увидеть и легкие этюды, созданные Фёдором Торховым в то время, когда он только приехал на Алтай, будучи выпускником Ташкентского художественного училища, и полотна на довольно популярную в середине прошлого века сельскохозяйственную тему. Однако в каждую из работ автор вкладывал свои смыслы. К примеру, полотно «Алтай. Ильичёво поле», до 2014 года украшавшее фойе аэропорта, на первый взгляд может показаться наивным. Однако, как рассказал Евгений Юрьевич, за ним стоит история нашего края.

— Поле, изображенное на полотне, находится на территории Родинского района, – пояснил он. – Именно оно было вспахано в начале 1920-х годов первым трактором на Алтае. В ту пору на нашей территории создавались первые коммуны. Председателю одной из них удалось побывать на приеме у Ленина, где он обратился к Ильичу с просьбой предоставить хозяйству трактор. Им-то и было вспахано первое поле. Это событие изобразил Фёдор Семёнович, до последних дней жизни чтивший идеалы социализма, а потому в своих работах стремившийся демонстрировать успехи социалистического строительства.

На выставке можно увидеть и работу «Строительство первой насосной», посвященную возведению Кулундинского канала, несколько полотен посвящено Барнаулу («Морозный день в Барнауле», «Первомайская демонстрация»). Но из представленного собрания видно, что уже в 1960-х годах художник всерьез увлекся темой Алтая – сначала он изображал будни сельхозпредприятий, а затем на его полотнах появляются далекие, высокогорные пейзажи. На выставке есть и одни из первых работ на эту тему – «Корни кедра», «Пазырыкские курганы», «Тайменье озеро». Известно, что немало времени мастер провел и на Телецком озере. Однако до недавнего времени в музейной коллекции не было ни одной работы, посвященной этому уникальному уголку природы Алтая. Лишь в этом году в фонды музея поступило незнакомое широкой публике фундаментальное полотно художника «Утро на Телецком озере», которое до этого хранилось в одной из барнаульских библиотек.

Отдельный раздел выставки занимают работы, созданные Фёдором Торховым на территории Монголии – региона, который художник изъездил вдоль и поперек. Представлены здесь и портреты, демонстрирующие интерес художника к таким глобальным темам в его творчестве, как Великая Отечественная война («Ветеран 5-й гвардейской дивизии Семён Торхов», где художник изобразил своего отца) и освоение Космоса («Портрет Героя Советского Союза, летчика-космонавта Василия Лазарева»).

Дмитрий Петренко, председатель краевого отделения Союза художников России: «Фёдор Торхов – представитель серьезной, вдумчивой эпохи в искусстве. Для него искусство не было игрой, оно было позицией, гражданской ответственностью. Все, что он делал, было не на продажу, это было служением, миссией».