В Барнауле прошел семейный фестиваль, его участниками стало более 170 человек

Мероприятие организовала АКОО «Доброе сердце» в рамках проекта «Детям улиц дорогу домой», поддержанного Фондом президентских грантов. Ребятишки получили максимум эмоций, а их родители узнали от экспертов секреты воспитания детей.

Занятий на фестивале хватило всем: дети участвовали в мастер-классах по рукоделию и карвингу, видя их заинтересованность, к ним присоединялись родители и бабушки с дедушками. Кто-то мастерил семейное древо или хвастался мудреными косами на голове, кто-то пытался смастерить из капусты, лука и арбузов простенький цветок по мотивам произведений повара-кондитера Ильи Кацуба. Для родителей было организовано два мастер-класса от психологов «Доброе сердце», в рамках которых они делились секретами успешного воспитания детей и семейного счастья.

В перерывах между мастер-классами для участников фестиваля выступили вокальный коллектив «Мотив» и театр танца «Диалог». С восторгом зрители встречали юных моделей агентства «Стиль» Татьяны Баевой, особенно когда на сцене демонстрировали тематическое дефиле «Дама с собачкой». Не отставали от профессиональных артистов и приглашенные семьи, которые показали яркие презентации.

— Я не ожидала, что окунусь в атмосферу такого грандиозного праздника, – рассказала Римма Рафикова. – Глаза поначалу разбегались, хотелось вместе с сыном поучаствовать везде, все успеть. Узнала много нового, буду дома более детально пробовать полученные навыки. При этом никакой толкотни не было, организация выше всяких похвал. А какая здесь природа! Нагулялись так, что ноги гудели. Замечательный праздник подарило нам «Доброе сердце» в последние теплые дни осени.

Настоящее веселье развернулось на улице, где добровольцы организовали мастер-классы по вождению хороводов, старинным русским играм. К веселью присоединились волонтеры православного объединения «Невские», которые провели «Веселые старты». «Солнечные зайчики» из творческой группы «Альт Шоу» от Евгения Петрова стали объектом притяжения для фотографирования. Все веселье снимали и фотографировали ребята из студии тележурналистики «Панорама+» под руководством Татьяны Шатовой и Анжелы Жихаревой.

— Крутой праздник, – поделился школьник Сергей Упоров. – Я даже не думал, что в городки играть так интересно, как и забивать бильярдные шары хоккейной клюшкой. Для парней такие забавы – самое то, не уступают моему любимому футболу, хотя и хороводы водить интересно. Такой азарт был, когда семьи боролись за звание лучших в «Веселых стартах»!

Азарта добавилось, когда юные вокалисты согласились дать мастер-класс для своих сверстников. Желающих спеть в микрофон набралось больше двух десятков. А Татьяна Баева наблюдала за юными участниками, чтобы выбрать того, кому достанется годовой абонемент на занятия в модельном агентстве «Стиль». Этим счастливчиком стала 12-летняя Наргиза Турдалиева из многодетной семьи.

400 булочек испекли добровольцы организации «Доброе сердце» для фестиваля.

— Отличие семейного фестиваля этого года – в огромной помощи со стороны волонтеров, – рассказала руководитель «Доброго сердца» Лилия Новикова. – Нам помогали студенты строительного колледжа, которые ходят в Клуб отцов нашей организации, студентки аграрного университета. Хорошо поддержали спонсоры, благодаря которым на столах были блины, сладости, два горячих вторых блюда. Особая благодарность Андрею Степурко, директору парк-отеля «Чайка», члену Общественной палаты Алтайского края, который на бесплатной основе предоставил нам банкетный зал и помещения для мастер-классов. На мой взгляд, это яркий пример социальной ответственности бизнеса, который подарил праздник социально незащищенной категории населения. Не могу не отметить и наши семьи, которые не были пассивными наблюдателями, они участвовали во всех предложенных мероприятиях, делились опытом и хорошим настроением. С такой дружной командой, которая собралась в воскресный день за городом, можно преодолеть любые трудности.