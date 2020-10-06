В Барнауле началась приемка дворов после благоустройства в рамках национального проекта

2 октября состоялась комиссионная приемка двора, объединяющего территории пяти многоквартирных домов в поселке «Школа садоводов». Качество работ оценили представители администрации города, Центрального района, подрядной и управляющей компаний, депутатского корпуса, общественности и жителей.

В этом году при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» подрядная компания, получив поддержку администрации района, управляющих компаний и жителей, применила кластерный подход к благоустройству. Во дворах на Змеиногорском тракте, 120/5, Змеиногорском тракте,120/7, Змеиногорском тракте,120/8, Змеиногорском тракте,120/9, Змеиногорском тракте,120/10, разработали комплексное благоустройство территории и оформили ее как единую заявку. В итоге у жильцов этого микрорайона появилась заасфальтированная проезжая часть и пешеходные дорожки, установлены бортовые камни, возле подъездов смонтированы лавочки, урны и системы освещения, а на детской площадке расположились уличные тренажеры. Общая стоимость работ, по словам жителей близлежащих домов, составила 6,3 млн руб. Подавляющую часть этих средств направили на асфальтирование территории, а на софинансированные жителями 58 тыс. руб. купили тренажеры.

— Все жильцы обеими руками были за благоустройство двора, потому что раньше через лопнувший асфальт росли кустарники, а сама территория выглядела неухоженной, хотя мы столько сил прикладываем, чтобы летом здесь было уютно и красиво, – наперебой рассказывают жительницы Надежда Тюмкина и Татьяна Малышева. – Мы заплатили по 8 руб. с 1 кв. м жилой площади, это же копейки по нынешним меркам. Зато нашим детям во дворе есть, на чем тренироваться.

217 млн руб. выделено Барнаулу в 2020 году на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Александр Ельников, депутат Барнаульской городской думы и Сергей Войтюк, председатель исполкома ОНФ в Алтайском крае, отметили, что общественность контролирует ход исполнения работ на всех этапах реализации проекта:

— Мы напрямую работаем с профильным комитетом и подрядчиком, чтобы можно было вовремя поправить выявляемые в ходе ремонта дефекты. На этом объекте работы выполнены качественно, вопросов к подрядчику нет, – поделился мнением Сергей Войтюк. Его коллега по общественной работе Александр Ельников добавил:

— Здесь мы видим бюджетный вариант благоустройства, но нам нужно настаивать на том, чтобы жители увеличивали долю софинансирования для оборудования дворовой территории современными игровыми комплексами и спортивными уголками. Возможно, делать это совместно с органами ТОС на средства грантов, за рамками федерального проекта.

По словам Алексея Пахоменко, заместителя председателя комитета ЖКХ, в программе проекта 2020 года участвует 81 двор.

— В Ленинском, Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах большая часть работ, зависящих от погодных условий, уже завершена – на некоторых объектах требуется лишь установка малых архитектурных форм, детских и спортивных комплексов. В Индустриальном районе, где в этом году заявлено наибольшее число дворов на участие в проекте, завершается асфальтирование тротуаров, проездов и парковочных зон, – подчеркнул Алексей Евгеньевич. – К 1 ноября, согласно контрактным срокам, работы будут завершены.

В 2017-2019 годах благоустроено 254 двора. 67 заявок подано на реализацию проекта в 2021 году.