Медицинский технолог молекулярно-генетической лаборатории краевого онкоцентра Анна Барон заняла II место на Всероссийском профессиональном конкурсе

В федеральном Минздраве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучший лаборант» II место заняла Анна Барон, медицинский технолог высшей категории лаборатории молекулярной диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера. Всего на победу претендовали 244 специалиста из 44 субъектов страны.

Анна Барон в онкологии работает уже 14 лет, из них девять – в лаборатории молекулярной диагностики. В обязанности медицинского технолога входит много серьезных процессов, среди которых подготовка проб, тестов, экспресс-методов, химических реактивов, специального инструментария и оборудования, прием и регистрация биоматериала, его маркировка.

При ее непосредственном участии в практику лаборатории внедрено 11 новых высокотехнологичных методик очистки нуклеиновых кислот. Качественная очистка – залог верного результата лабораторного анализа.

По оценке коллег, Анна Барон – обладатель бесценных профессиональных навыков. Она умеет еще до проведения необходимого исследования, визуально, по срезу на стекле, определять вид ткани – легкие, кишка, щитовидная железа и так далее. Этот входной контроль биоматериала, поступающего в молекулярно-генетическую лабораторию от гистологов, позволяет уже на первом этапе диагностики избежать всевозможных ошибок.

— Анна Викторовна у нас действительно лучшая. Как и многие неравнодушные к своей работе люди, она долго колебалась, принимать ли ей участие в конкурсе, считала его простой формальностью, никак не отражающей истинный уровень профессионализма. Но когда все же решилась, очень ответственно и творчески подошла к разработке своего проекта, – рассказала Елена Пупкова, заведующая лабораторией молекулярной диагностики.

Новость о победе стала для Анны Барон большим сюрпризом.

— Я, честно, не ожидала. Как в мае отправила заявку по рекомендации алтайского Минздрава, так и думать об этом забыла, ведь такое количество работ было подано на конкурс со всей России, – признается победительница.

За победу в конкурсе Анна Барон получит от федерального Минздрава 150 тыс. руб. Куда потратит выигранные деньги, она еще не решила. Гораздо более важным в своей победе считает признание значимости своей профессии.

Анна Барон: «Медицинский лабораторный технолог не лечит пациентов, но от нашей работы зависят жизни людей. Правильный диагноз, установленный с помощью методов лабораторной диагностики – основа эффективной терапии рака».