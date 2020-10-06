Как прошли VI Всесибирские Мерзликинские чтения

24 сентября в Белом зале Государственного музея истории, литературы и искусства Алтая собрались ценители творчества Леонида Мерзликина. В этом году исполняется 85 лет со дня рождения поэта, но из-за сложной эпидемиологической ситуации празднования проходят не так массово, как обычно.

Музейные чтения напомнили теплой атмосферой формат квартирника. Сначала посетителей познакомили с краткой биографией Леонида Мерзликина и показали слайд-шоу с фотографиями из личного архива поэта. Гостей приветствовал директор музея Игорь Коротков:

— Леонид Семёнович пережил разные непростые времена нашей страны. И Великую Отечественную войну, и восстановление после победы, и целину, и многое-многое другое. Нынешняя жизнь его литературного наследия тоже переживает разные периоды. Были взлеты и падения. Хочется сказать, что взлетов гораздо больше. Мы очень рады, что можем побаловать почитателей поэзией.

В тот вечер стихи Леонида Мерзликина разных лет прозвучали в исполнении участников театральных студий, мастерских и студентов колледжа культуры. Все выступления собравшиеся слушали затаив дыхание. Какие-то стихи пронимали до мурашек на коже, от других на глазах наворачивались слезы и щемило сердце. Как, например, от стихотворения «Берлога» в исполнении учащейся Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Елизаветы Кейвабу слушатели отходили долго – сильные и строки, и подача. Искренние эмоции гостей вызвала небольшая театральная постановка по поэме «Таисья», которую представили участницы студии Sensum Арина Лагуткина и Дарья Шмидт.

Своими впечатлениями от встречи поделилась Ада Снигирь, участница театральной мастерской Homo artisticus, которая пришла поддержать своих товарищей по коллективу:

— Ранее я не была знакома с поэзией Мерзликина. Когда мои друзья по студии начали готовиться к чтениям, я тоже заинтересовалась. К сегодняшнему дню успела немного познакомиться с творчеством Леонида Семёновича. Как мне кажется, довольно редко можно встретить поэта, писателя, который пишет о том, что ты хочешь услышать. А именно о своей родине, том месте, где живешь, на которое смотришь и которое любишь. Знакомство с произведениями заставило меня задуматься о включении его стихов в свою программу. На Мерзликинских чтениях я в первый раз. Было очень интересно слушать, как интерпретируют стихотворения разные чтецы, как потрясающе адаптируют под себя. Ведь творчество одного и того же человека так по-разному откликается в душе людей.

Кроме поэтической части, посетители еще могли ознакомиться с небольшой памятной экспозицией. Под стеклом были представлены сборники поэта, грамоты, медали, фотографии, блокноты, рукописные черновики и другие личные вещи.

— У меня именины сердца сегодня, – говорит Светлана Жулина, заведующая отделом истории просвещения и литературного наследия Алтая. – Обычно сценарий выстраивается по определенной схеме: делятся мнениями о творчестве, поют, читают торжественные речи, произведения. А в этот раз было столько поэзии! И столько желающих откликнулось поучаствовать, я даже удивилась. Видимо, люди заскучали по живым выступлениям и живому общению. Сама поэзия Мерзликина – особенная по энергетике. У нее и ритм хороший, и посыл добрый. Ребята все очень талантливые, одно удовольствие их было слушать.