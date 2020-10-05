Какими способами помочь детям подтянуть учебу?

Многие родители школьников рано или поздно задумываются о вечном вопросе: прибегнуть ли к услугам репетитора или обойтись без него? Вместе с экспертами попробуем разобраться в этом сложном вопросе.

Вторая половина сентября и начало октября – традиционный сезон поиска репетиторов для школьников. Решив вопросы со школьной формой и адаптацией к новому учебному году, родители и дети с особым вниманием переходят к самому учебному процессу и его организации.

В первом осеннем месяце по оценке аналитиков портала «Авито», предложение услуг репетиторов в Барнауле по сравнению с сентябрем 2019 года выросло более чем на четверть. При этом спрос на них увеличился почти на треть. Репетиторов ищут для того, чтобы подготовиться к государственным экзаменам или подтянуть один из основных школьных предметов.

Стоимость часа занятий с учителем по найму в Барнауле составляет в среднем 400-500 рублей.

Спроси у гаджета

Выпускник гимназии № 40 Кирилл Коробейников войдет в историю своей школы. Парень сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. По мнению Кирилла, к дополнительной помощи в постижении наук имеет смысл обращаться лишь в старших классах, когда активно ведется подготовка к выпускным экзаменам.

— По основным предметам – русскому и математике – готовился самостоятельно. А химию и биологию, которые мне необходимы были для поступления в медуниверситет, подтягивал с помощью репетиторов и дополнительных занятий. С 10-го класса ходил на курсы по химии и биологии в медуниверситет. Дополнительно занимался с педагогом по химии. Учил предметы всегда, а прорешивать варианты ЕГЭ начал с 11-го класса. Если по выпускному экзамену нужен высокий балл, то без помощи репетитора не обойтись, – убежден парень.

Мама третьеклассницы Татьяна Жгунова нашла способ, как сохранить семейный бюджет и наверстать пробелы дочери в английском без дополнительных вложений.

— В Интернете есть много видеоуроков на любые темы. К примеру, дочь не разобралась с английским, я помочь ей не могла. Нашла в Интернете видеоуроки по этой теме. Отсмотрела три-четыре ролика, выбрала самый красочный и доходчивый. Дочери он помог, она рассказала тему в школе на пятерку. Эта победа нас вдохновила, и мы теперь активно пользуемся видеоуроками. Они есть по любой теме любого школьного предмета и в большом количестве. Родителям остается лишь отобрать более понятное изложение, – рассказывает Татьяна.

Репетитор – не панацея

Директор гимназии № 27 Василий Пирожков в профессии более сорока лет. За это время педагог видел и взлеты, и падения учеников, подошедших к выпускному рубежу.

— Убежден, что ни один репетитор не способен помочь ребенку подготовиться к экзамену в полном объеме, все зависит от уровня знаний школьника. Многие совершают большую ошибку, когда нанимают репетитора в начале 10-го класса, и затем два года пребывают в полной уверенности, что их ребенок будет абсолютно готов к экзамену. Особенно, если нанятый педагог обладает особым статусом в профессиональном плане. И, как правило, в итоге результат экзамена очень низкий, – отмечает Василий Петрович.

По мнению педагога, репетитор нужнее ребенку только в том случае, если ему необходимо помочь освоить какой-то локальный пробел в знаниях.

— Моя дочь в школе училась на пятерки, выпускалась с золотой медалью, – рассказал Василий Пирожков. – Но была конкретная проблема: она не умела писать эссе на заданную тему. Сочинения давались легко, но по построению между первым и вторым огромные отличия. Понять это нам и помог репетитор. Буквально за пять дополнительных занятий с учителем русского языка ребенок эту проблему решил. Пятерка на экзамене была обеспечена!

Самый популярный предмет, с которым дети обращаются к репетитору – математика. Далее, в порядке убывания спроса следуют русский язык, обществознание и английский.

Все сам!

Однако, чтобы в будущем меньше обращаться к помощи репетиторов, эксперты советуют прививать ребенку ответственность и самостоятельность с начальной школы.

По мнению психолога Ирины Демиденко, ребенок, не приученный делать уроки самостоятельно до четвертого класса, впоследствии так и будет зависеть от посторонней помощи в выполнении домашнего задания.

— Связано это с тем, что первые годы ребенок проявляет наибольший интерес к учебе, да и авторитет учителя и родителей носит абсолютный характер. Поэтому все задания он выполняет с удовольствием, и сам обращается с просьбой разъяснить непонятные темы. С годами ситуация меняется, и учеба перестает быть ведущей линией деятельности, а ответы на вопросы школьной программы уже не столь важны для ребенка, – отмечает эксперт.

Также не помешает родительский контроль выполнения домашних заданий. В первые годы обучения – ежедневный, позже – пару раз в неделю.

Одним словом, репетитор – репетитором, а без усердия и самостоятельной работы в постижении знаний самого школьника сложно надеяться на хорошие знания и успешную сдачу экзаменов.

Василий Пирожков: «Беда репетиторства в том, что родители и дети считают, будто репетитор может заменить учебный процесс. И часто ребенок приходит на уроки в школу, ничего не делает, аргументируя, что у него есть репетитор. Результат на экзамене, как правило, низкий. Прежде всего, ребенок должен научиться самостоятельно работать, тогда он получит высокий результат ЕГЭ. Задача родителей – контролировать этот процесс. Тогда успех обеспечен».