Как образовывалось и какие планы строит Алтайское региональное отделение Союза композиторов России

Как-то так сложилось, что почти во всех региональных центрах Сибири образованы местные отделения Союза композиторов России. Они есть в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Омске, даже в относительно небольшом Абакане. В Барнауле такое музыкальное сообщество появилось лишь две недели назад: датой рождения Алтайского регионального отделения Союза композиторов России стало 19 сентября 2020 года.

Достойные имена

Композиторы в Алтайском крае были всегда. Вначале этим словом обозначали всех любителей, авторов песен или небольших инструментальных пьесок. Чаще всего это авторы бардовских, туристических и костровых песен или романсов. Сегодня многие непрофессиональные музыканты активно общаются между собой, делятся опытом и наработками в рамках Межрегионального фестиваля «Песни иткульского лета», заявляют о себе на Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина.

— И это замечательно, что есть талантливые люди, что свои душевные порывы, чувства и мысли они реализуют в той или иной музыкальной форме, – считает музыковед, член СК России Михаил Стюхин. – Кстати, в XIX веке наряду со словом «композитор» бытовало и другое – «компонист». То есть тот, кто компонует звуки. Сегодня необходимо различать авторов-любителей и профессиональных композиторов. И таковыми являются, как правило, музыканты, окончившие консерваторский курс, дающий им практически безграничные возможности писать не только песни, но и работать во всех жанрах и музыкальных формах. Это музыка для симфонических оркестров, хоровых коллективов, музыкальных театров, кинофильмов. Это камерно-инструментальная музыка для классических и современных ансамблей. И многое другое. Музыкант-любитель просто не располагает достаточным арсеналом средств, чтобы выразить свои душевные порывы адекватно своему же замыслу.

В Барнауле нет консерватории, и талантливому музыканту получить полный объем знаний, овладеть профессией композитора можно только за пределами нашего региона. Но это не означает, что профессиональных композиторов у нас нет вовсе. В 1970-е годы тех, чье творчество высоко оценивалось не только на региональном уровне, но и на всероссийском, в крае было трое. Александр Нестеров, выпускник Уральской консерватории, Евгений Кравцов и Владимир Пешняк (сейчас проживает в Москве), – оба окончили Новосибирскую консерваторию, оставили глубокий след в музыкальном искусстве. Будучи профессиональными композиторами, они были приняты в ряды членов союза Новосибирской организации. В крае такой возможности не было, так как региональное подразделение, согласно уставу, было открыто лишь при наличии не менее пяти претендентов на вступление в союз.

В СК не принимают композиторов-любителей – только профессионалов, в дипломах которых зафиксирована соответствующая специальность. Но этого мало – необходимо предоставить перечень авторских произведений разных академических жанров, которые уже звучали на концертах (должно быть подтверждено афишами). Желательно наличие рецензии.

Пропаганда музыки

— Наконец у нас появилось легитимное право создать организацию регионального отделения – нас пятеро: два музыковеда и три композитора, сообщает радостную новость Михаил Стюхин. – В августе к нам приезжал ответственный секретарь Союза композиторов России Павел Левадный с юрисконсультом. Привезли с собой все необходимые документы, вручили нам удостоверения, встретились с музыкальной общественностью, представителями творческих союзов Алтая и министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой. По итогам беседы было принято очень важное решение – через год проведем фестиваль, посвященный основанию нового Союза композиторов. Мы уже начали подготовку.

В программу фестиваля планируют включить музыку профессиональных композиторов Алтая. И тех, кто работал в Барнауле в 70-80-е годы, и вновь принятых в СК. Предполагается, что в нем примут участие наши ведущие коллективы – симфонический оркестр ГФАК, Великорусский оркестр «Сибирь», Русский камерный оркестр, Академический хор им. А. Тарнецкого, Детский академический хор. Это важно, ведь только благодаря исполнителям музыка приходит к слушателям. Ожидаются гости, композиторы из Москвы, Красноярска, Новосибирска, других регионов.

За оставшееся время представители нового объединения планируют провести целый комплекс мероприятий. Начало положено: в рамках подготовки к фестивалю состоялась встреча председателя Красноярского регионального отделения СК России Владимира Пономарёва со студентами и преподавателями Алтайского государственного музыкального колледжа. Композитор прослушал музыку начинающих авторов, дал им ценные советы.

— Будем заниматься пропагандой музыки наших молодых композиторов, – продолжает Михаил Тимофеевич. – Сегодня есть договоренность с библиотекой № 10 в поселке Южном (она недавно стала модульной) об организации цикла бесед с прослушиванием записей и живого исполнения музыки. Начнем мы их уже в октябре-ноябре и планируем проводить ежемесячно.

Еще одно направление, которое композиторы и музыковеды планируют реализовывать, – проведение консультаций для тех, кто занимается созданием музыки, но не обладает необходимыми знаниями.

— Если человек владеет лишь двумя-тремя аккордами, он при всем желании не сможет выразить в полной мере то, что хочет, – поясняет музыковед. – В каждом деле надо быть профессионалом. Так же, как фотограф-любитель, не знающий, как выстроить кадр, как поставить свет, как работать с моделью, не получит должного результата. Конечно, появляются уникумы, кто делает все интуитивно и получает достойный результат.

Сегодня у композиторов-любителей, у начинающих авторов будет возможность получить консультации, пройти начальный курс обучения в сочинении музыки.

Сегодня Алтайское региональное отделение Союза композиторов России представляют музыковеды Михаил Стюхин и Елена Пляскина, композиторы Ольга Дюжина (она избрана председателем творческой организации), ее сочинения исполняют в других городах России, в том числе за пределами нашей страны), Анна Колпакова (одну из ее сюит исполнял Симфонический оркестр Санкт-Петербурга) и Алексей Шиховцов, самый молодой, но уже уверенно зарекомендовавший себя автор, лауреат композиторских конкурсов России 2014, 2016, 2020 годов). Пять человек – это не предел, и в планах – расширить состав, принять в свои ряды новых композиторов и музыковедов.