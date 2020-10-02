Зеленые уголки Барнаула облюбовали белки

Рыжих, пушистых и очень забавных бельчат можно увидеть в разных местах краевой столицы. Жители города задаются вопросом появления небывалого количества белок. Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев специально для читателей «Вечерки» поделился историей появления на наших улицах пушистого сообщества.
Фото Ярослава Махначёва
— Может, она из зоопарка сбежала?
— Или прямо тут, на сосне родилась?
Девочки со скрипками в руках разглядывают рыжую красавицу, снующую под дубом у музыкальной школы № 5 на улице Георгия Исакова. А белку нисколько не смущает чужое внимание: найдет на земле опавший желудь, повертит его в лапках, оглядится – и шмыг куда-то вверх, в густые ветки. Прятать понесла. И так снова и снова.
Светящиеся глаза завороженных детей, улыбки на лицах сопровождающих их бабушек. Столько позитива подарил им запасливый рыжий зверек!
То и дело барнаульцы рассказывают о деловитых беличьих семействах в парках «Лесная сказка» и «Изумрудный», в центре города – на елях за памятником Ленину, в зеленом массиве на стыке улицы Короленко и Красноармейского проспекта. Да мало ли еще облюбованных беличьих уголков!
Откуда же родом пушистые красавицы? Оказалось, что они выходцы из нашего городского зверинца.
— Барнаульский зоопарк на протяжении последних шести лет регулярно выпускает белок в природу. Мы их не отвозим куда-то в дальний лес, а выпускаем в черте города. Именно поэтому сегодня в Барнауле их так много, – рассказывает Сергей Писарев.
Белки очень быстро размножаются, и каждый год у зверинца по десятку хвостатых выпускников.
— Задачу, которую должен выполнять зоопарк, мы реализуем в полном объеме. Речь идет о восполнении биологического многообразия на планете. Мы эту функцию выполняем, выпуская на волю подросших и окрепших зверьков. И в этом ничего страшного для белок нет, – отмечает Сергей Викторович.
Как оказалось, грызуны очень легко адаптируются к условиям проживания.
— Белка запросто находит себе жилье. «Квартирный вопрос» для нее уж точно не проблема. Зверек ведет очень активный образ жизни. Она фактически находит себе пропитание. К тому же в городе люди активно их подкармливают, и белки с радостью наведываются к развешенным кормушкам.
В парке «Лесная сказка» всегда кружит беличья стайка. Грызуны знают, что здесь они найдут какие-нибудь звериные деликатесы. Такое же самое беличье многообразие можно встретить и в парке «Изумрудный», где люди активно развешивают кормушки и постоянно пополняют их запасы. В районе Сулимы, где много елок и, соответственно, шишек, белки с удовольствием любят гулять. И наслаждаться поеданием своего любимого лакомства.
— Помочь белкам осенью и зимой хорошая задача для города, где любят животный мир, – отмечает Сергей Писарев.
Вот только подкармливать бельчат можно далеко не всем, что есть под рукой. Некоторые виды пищи для этих млекопитающих, наоборот, крайне опасны. Жареное и соленое для белки – смерть. Кириешки или чипсы пользу не принесут и человеку, а животного неминуемо приведут к гибели. Печальный опыт такого «хлебосольства» в этом году уже наблюдали, когда несколько белок пострадали от опасного угощения одного из посетителей зоопарка.
Так чем же подкормить бельчат и не навредить им? Полезны для них любые нежареные орехи и сухофрукты. Кто-то целыми сумками сушит дома яблоки, грибы. Для белок и то и другое – настоящее лакомство. Главное, чтобы не было никаких посторонних добавок и специй.
— В парке «Лесная сказка» мы кладем в кормушки ягоды. В ход идут и калина, и рябина, и сухая облепиха. Эти природные и полезные продукты с удовольствием едят и белки, и птицы, – констатирует директор зоопарка. И добавляет: Очень приятно, что наши барнаульцы – народ неравнодушный. Когда мы выпустили белок в парк, люди нам помогли и сделали им комфортабельные домики. У нас уже несколько таких кормушек висит. Люди по-доброму относятся к происходящему и в стороне не остаются.
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— В роли кормушки может послужить пятилитровая бутылка с вырезанной норкой, или картонная коробка, или более комфортабельный домик из досточек. Главное – размер, чтобы белка могла там разместиться и сидеть.
Повесить кормушку лучше на южной стороне дерева, где она будет защищена от ветра и снега. Наполняйте ее в одно и то же время один-два раза в день, белки и птицы быстро привыкнут к вашему расписанию и в остальное время будут искать корм сами.
Не только белки, но и пернатые нуждаются в нашей заботе в осеннее-зимний период. Воробьям и голубям в качестве питания подходят: ячмень, пшеница, сырые крупы, семечки, сухие хлебные крошки. Синичкам, кроме семечек и подсушенных хлебных крошек, в сильные морозы можно предложить кусок несоленого сала или сливочного масла. Для снегирей и свиристелей можно заготовить сушеную рябину и боярышник. Подойдут также сваренное вкрутую и натертое на терке яйцо, творог, порезанное на ломтики яблоко.