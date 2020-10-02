Зеленые уголки Барнаула облюбовали белки

Рыжих, пушистых и очень забавных бельчат можно увидеть в разных местах краевой столицы. Жители города задаются вопросом появления небывалого количества белок. Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев специально для читателей «Вечерки» поделился историей появления на наших улицах пушистого сообщества.

— Может, она из зоопарка сбежала?

— Или прямо тут, на сосне родилась?

Девочки со скрипками в руках разглядывают рыжую красавицу, снующую под дубом у музыкальной школы № 5 на улице Георгия Исакова. А белку нисколько не смущает чужое внимание: найдет на земле опавший желудь, повертит его в лапках, оглядится – и шмыг куда-то вверх, в густые ветки. Прятать понесла. И так снова и снова.

Светящиеся глаза завороженных детей, улыбки на лицах сопровождающих их бабушек. Столько позитива подарил им запасливый рыжий зверек!

То и дело барнаульцы рассказывают о деловитых беличьих семействах в парках «Лесная сказка» и «Изумрудный», в центре города – на елях за памятником Ленину, в зеленом массиве на стыке улицы Короленко и Красноармейского проспекта. Да мало ли еще облюбованных беличьих уголков!

Обошлось без побега

Откуда же родом пушистые красавицы? Оказалось, что они выходцы из нашего городского зверинца.

— Барнаульский зоопарк на протяжении последних шести лет регулярно выпускает белок в природу. Мы их не отвозим куда-то в дальний лес, а выпускаем в черте города. Именно поэтому сегодня в Барнауле их так много, – рассказывает Сергей Писарев.

Белки очень быстро размножаются, и каждый год у зверинца по десятку хвостатых выпускников.

— Задачу, которую должен выполнять зоопарк, мы реализуем в полном объеме. Речь идет о восполнении биологического многообразия на планете. Мы эту функцию выполняем, выпуская на волю подросших и окрепших зверьков. И в этом ничего страшного для белок нет, – отмечает Сергей Викторович.

Как оказалось, грызуны очень легко адаптируются к условиям проживания.

— Белка запросто находит себе жилье. «Квартирный вопрос» для нее уж точно не проблема. Зверек ведет очень активный образ жизни. Она фактически находит себе пропитание. К тому же в городе люди активно их подкармливают, и белки с радостью наведываются к развешенным кормушкам.

Вкуснятина до востребования

В парке «Лесная сказка» всегда кружит беличья стайка. Грызуны знают, что здесь они найдут какие-нибудь звериные деликатесы. Такое же самое беличье многообразие можно встретить и в парке «Изумрудный», где люди активно развешивают кормушки и постоянно пополняют их запасы. В районе Сулимы, где много елок и, соответственно, шишек, белки с удовольствием любят гулять. И наслаждаться поеданием своего любимого лакомства.

— Помочь белкам осенью и зимой хорошая задача для города, где любят животный мир, – отмечает Сергей Писарев.

Вот только подкармливать бельчат можно далеко не всем, что есть под рукой. Некоторые виды пищи для этих млекопитающих, наоборот, крайне опасны. Жареное и соленое для белки – смерть. Кириешки или чипсы пользу не принесут и человеку, а животного неминуемо приведут к гибели. Печальный опыт такого «хлебосольства» в этом году уже наблюдали, когда несколько белок пострадали от опасного угощения одного из посетителей зоопарка.

Так чем же подкормить бельчат и не навредить им? Полезны для них любые нежареные орехи и сухофрукты. Кто-то целыми сумками сушит дома яблоки, грибы. Для белок и то и другое – настоящее лакомство. Главное, чтобы не было никаких посторонних добавок и специй.

— В парке «Лесная сказка» мы кладем в кормушки ягоды. В ход идут и калина, и рябина, и сухая облепиха. Эти природные и полезные продукты с удовольствием едят и белки, и птицы, – констатирует директор зоопарка. И добавляет: Очень приятно, что наши барнаульцы – народ неравнодушный. Когда мы выпустили белок в парк, люди нам помогли и сделали им комфортабельные домики. У нас уже несколько таких кормушек висит. Люди по-доброму относятся к происходящему и в стороне не остаются.

Хотите сделать своими руками столовую для обитателей парков и скверов? Это совершенно несложно.

— В роли кормушки может послужить пятилитровая бутылка с вырезанной норкой, или картонная коробка, или более комфортабельный домик из досточек. Главное – размер, чтобы белка могла там разместиться и сидеть.

Повесить кормушку лучше на южной стороне дерева, где она будет защищена от ветра и снега. Наполняйте ее в одно и то же время один-два раза в день, белки и птицы быстро привыкнут к вашему расписанию и в остальное время будут искать корм сами.

Не только белки, но и пернатые нуждаются в нашей заботе в осеннее-зимний период. Воробьям и голубям в качестве питания подходят: ячмень, пшеница, сырые крупы, семечки, сухие хлебные крошки. Синичкам, кроме семечек и подсушенных хлебных крошек, в сильные морозы можно предложить кусок несоленого сала или сливочного масла. Для снегирей и свиристелей можно заготовить сушеную рябину и боярышник. Подойдут также сваренное вкрутую и натертое на терке яйцо, творог, порезанное на ломтики яблоко.