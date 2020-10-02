В футбольной сборной России сразу двое барнаульцев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение национальной команды сразу двух воспитанников барнаульского футбола – нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова.

Если попадание в сборную Александра Соболева было ожидаемо, он стабильный игрок основы «Спартака», то вызов Александра Жирова у многих вызвал вопросы. Между тем 29-летний барнаульский футболист уже больше двух лет стабильно играет в клубе второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен». А в 2015 году даже попадал в расширенный список игроков другого тренера сборной России Фабио Капелло.

При этом Соболев, хотя и вызван в сборную с осени прошлого года, в официальных матчах еще участия не принимал, так что в ближайшее время болельщики могут стать свидетелями дебюта сразу двух воспитанников барнаульского футбола в сборной России. Кстати, два Александра – Соболев и Жиров – однажды уже выходили вместе на поле в составе одной команды. Как пишет портал «Рива-Спорт», это случилось 5 августа 2016 года в матче «Томи», за которую тогда играли барнаульцы, против «Уфы».

8 октября в Москве сборная России проведет контрольный матч со сборной Швеции, а 11 и 14 октября – игры Лиги наций с Турцией и Венгрией.