Секреты общения с детьми от лучшего воспитателя Алтайского края Елены Толочмановой

В течение всей прошлой недели в столице региона самые талантливые сотрудники детских садов края боролись за победу в конкурсе «Воспитатель года Алтая – 2020». Абсолютным чемпионом стала педагог дошкольного образования барнаульского детского сада № 166 «Родничок» Елена Толочманова. Теперь ей предстоит представлять наш регион на всероссийском уровне.

Нашла призвание

Конкурсные испытания завершились в прошлую пятницу, а Елена Толочманова даже к понедельнику не успела прийти в себя.

— Еще не до конца осознала, что соревнование завершилось, есть ощущение, будто все продолжается, – признается Елена Юрьевна. – Два выходных дня не спасли – телефон разрывается: звонят, записывают голосовые, пишут — в ватсап только более 200 сообщений получила. К тому же накопились домашние дела. Семья жила без меня пять дней, необходимо было уделить им внимание и привести в порядок дом. Успокаивает одно: с первого сентября нахожусь в отпуске (мой ребенок – первоклассник), на время конкурса меня отозвали, и теперь я вновь вернулась на отдых. Еще теплится надежда, что успею восстановить силы.

В этом году участникам конкурс дался очень непросто. Согласно планам, начало финальных испытаний должно было состояться в первый день самоизоляции. В течение полугода воспитатели находились в режиме ожидания, можно сказать, на низком старте – пригласить к участию могли в любой момент. Теперь, когда бессонные ночи, нервные часы ожидания и пристальные взгляды экспертов позади, у конкурсанток новые чувства.

— Когда подвели итоги, так не хотелось расставаться – мы нашли там единомышленников, друзей, переняли опыт, – признается воспитатель.

Представителю Барнаула было чем поделиться – в профессии она уже 15 лет. Пришла в нее по наитию и теперь не допускает мысли о перемене места работы.

— По первому образованию я – учитель начальных классов, русского языка и литературы. Сразу после окончания педколледжа вакантных мест в школе не оказалось, и подруга предложила пойти вместе с ней в детский сад, – вспоминает Елена Толочманова. – Договорились поработать там, пока в какой-нибудь школе не потребуется педагог. Когда стали приглашать на работу по специальности, какое-то время не хотелось прыгать с места на место. Думала, поработаю еще немного, вот тогда перейду. Так временная работа стала постоянной. Теперь уже не помышляю о другой – окончила с красным дипломом педуниверситет по своей профессии и чувствую себя в ней как рыба в воде.

Красивая, как слон

По наблюдениям Елены Толочмановой, самый интересный детский возраст – три-четыре года. В этот период они очень непосредственные, всегда говорят, что думают, искренне проявляют чувства.

— Как-то ко мне подошла воспитанница (творческая, креативная девочка, часто признается мне в любви) и вдохновенно говорит: «Ты такааая красивая!» Мне очень приятно стало от таких слов. А потом она добавила: «… как слооон», – смеется лучший воспитатель Алтая-2020. – К счастью, у меня с чувством юмора все хорошо, мне нисколько не было обидно. Я видела эти влюбленные глаза, понимала, что она совершенно честна, открыта, просто так необычно выражает свои чувства. Вот она, прелесть трех лет.

Однако этот же период и самый сложный. Ясельная группа не в счет – с малышами Елена Толочманова не занимается, с ними работают асы адаптации.

— Мой любимый возраст – дети подготовительной группы, не зря я все-таки учитель начальных классов, – признается собеседница. – Они у меня выходят с хорошим уровнем подготовки, не испытывают проблем на первом этапе в новых условиях. Это дети, с которыми можно поговорить, пошутить, они на все смотрят осознанно, готовы рассуждать. У некоторых, правда, начинается кризис семилетнего возраста, и они начинают проявлять свой характер, но это меня совсем не пугает.

Любовь дарить и принимать

Победитель краевого конкурса не видит разницы между современными детьми и теми, кого воспитывала 15 лет назад. Всем нужна доброта, забота, внимание, одобрение, заинтересованность – в том, чем занимаются, что чувствуют, чем тревожатся. Они должны знать, что рядом тот, кто поддержит, выслушает, поможет.

— Даже самый «колючий» ребенок превратится в ласкового, нежного и пушистого, – комментирует результаты своего опыта Елена Юрьевна. – Всех любить одинаково невозможно, но любить каждого по-своему, так, как нужно именно этому конкретному ребенку, можно. Они же все разные. Кому-то требуется много ласки, и они, заходя в группу, первым делом бегут обниматься. Другие, наоборот, не допускают к себе. Им нужно редкое внимание, но они обязательно должны его чувствовать. Порой хватит одобрительного взгляда или тайной улыбки, чтобы им стало хорошо.

Педагогу плохое настроение противопоказано – работать с детьми не получится.

— Приходишь к ним и понимаешь: вокруг тебя столько любви, ты так необходима им, они радуются тому, что ты просто пришла, что разбудила после дневного сна, что встретила и проводила, – говорит педагог. – Психологи утверждают, что для нормального эмоционального и психологического состояния человеку нужно восемь объятий в день. Представляете, сколько их у меня?

Но и от этой любви нужно отдыхать. У Елены Толочмановой свои ритуалы. Например, каждый день после работы она на час закрывается в ванной, наслаждаясь одиночеством и тишиной. Как шутит сама: «Ванна – мой личный психолог». Когда выдается время, занимается спортом, к чему приобщает всю семью. Так, в период самоизоляции они обзавелись велосипедами и все лето колесили по городу. После такой подзарядки Елена Юрьевна с новыми силами отправляется на работу, готовая дарить и принимать любовь своих ребятишек.

Елена Толочманова: «Главное, что хочу посоветовать начинающим воспитателям: не пугайтесь родителей! Все новое они всегда воспринимают с осторожностью, им нужно дать время привыкнуть, понять, что их детям никто ничего плохого не желает. Прощайте ребятишек за их шалости и поступки. Помогайте преодолевать трудности, справляться со сложными ситуациями – вы очень скоро увидите плоды своих трудов».