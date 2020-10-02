Считаем вместе: обзор обучающих программ по финансовой грамотности в Алтайском крае

Несколько лет в Алтайском крае развиваются и внедряются образовательные проекты по финансовой грамотности. И это не только курсы с лекциями специалистов. Самые интересные из этих проектов обсудили в рамках форума «Дни образования на Алтае – 2020».

Бюджет на практике

В прошлом учебном году барнаульские школьники принимали участие в проекте «Молодежный бюджет». В 2020/2021 учебном году он поменяет название (теперь он называется «Я считаю»), но суть останется прежней: это краевой конкурс школьных проектов на право получения гранта из регионального бюджета.

— Ребята развивают проектное мышление и бюджетную грамотность, учатся анализировать проблему и выбирать конструктивные способы ее решения, работать в команде, – говорит Татьяна Манянина, начальник отдела науки, высшего образования и кадрового развития отрасли Министерства образования и науки Алтайского края.

Можно сказать, что школьники изучают финансовые вопросы на практике. Ведь чтобы разработать проект и довести его до реализации, подросткам приходится анализировать рынок, общаться с поставщиками, составлять сметы – и все решения отразятся на родной школе.

Ученики новоалтайского лицея № 8 прошли через это в прошлом году, а сейчас у них открылось культурно-образовательное пространство «Библиотечный апгрейд». Директор лицея Наталья Ерохина рассказывает:

— У нас пять старших классов, все они предложили свои проекты. Затем прошла своеобразная внутренняя экспертиза, были даны рекомендации. В обсуждении участвовали и родители. Ребята презентовали свои проекты, провели лицейское голосование. Причем несмотря на то, что голосовали только старшеклассники, слушателями стали и младшие ребята.

Продвижение проекта стало большой дополнительной работой по самообразованию.

— Я не скажу, что это легко, – признается Наталья Ерохина. – Очень много сил в этот проект вложено, но это стоило того. Он объединил нас всех, и дети почувствовали свою значимость в решении школьных проблем, увидели, что они могут своими идеями и своим голосом улучшить инфраструктуру.

С октября вновь объявляется прием заявок на конкурс «Я считаю».

На каникулах

— На протяжении нескольких лет в нашем пришкольном лагере проходит финансовая смена, – говорит учитель географии барнаульской школы № 132 Лариса Колткова. – Ученики 5-6-х классов в ней участвуют на летних каникулах, а на осенних и весенних – дети 5-10-х классов.

Летняя смена длится 10 дней, весенняя и осенняя – по пять дней, поэтому программа смен отличается по насыщенности. Для школьников проводится ролевая игра «Персонажи в мире денег», имитационная игра «Семейный бюджет», экскурсия в банк, мастер-класс по пользованию банковскими услугами онлайн, квесты, конкурсы, викторины.

Первая такая смена прошла летом 2017 года. В этом году ее пришлось отменить из-за пандемии.

Финансовые смены в каникулярное время проводятся и в других барнаульских школах. А в этом году впервые был организован финансовый лагерь онлайн, где вожатыми выступали волонтеры – студенты колледжей и вузов. В летней финансовой смене приняли участие более 400 детей.

С пеленок

— В крае развернута целая сеть методических центров, ориентированных на работу с различными целевыми группами населения: взрослое население, молодежь, школьники. Большинство консультантов – это представители территориальных отделений Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, налоговой службы, сотрудники библиотек, образовательных организаций, учреждений соцзащиты. Наиболее востребованными у взрослого населения на данный момент являются мероприятия, организуемые на рабочих местах, – рассказывает ведущий эксперт Центра финансовой грамотности Алтайского центра финансовых исследований Татьяна Колесникова.

На базе Алтайского института развития образования функционирует Барнаульский межрегиональный методический центр по финансовой грамотности. Он курирует преподавание финансовой грамотности в образовательных организациях. Помимо школ, в эту работу вовлечены ссузы, семь вузов, а также организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Обучение прошли более полутора тысяч педагогов. А в Славгородском педагогическом колледже уже готовят молодых учителей, готовых преподавать финансовую грамотность в младших классах.

Более того, на сегодня разработан структурированный образовательный курс для дошкольников. Уже в детском саду детям дают первичное представление о таких понятиях, как доходы, расходы, семейный бюджет, стоимость. Курс рассчитан на еженедельные 30-минутные занятия в игровой форме.

Для школьников и студентов колледжей проходит конкурс «Азбука финансов» в соцсетях. Участники выполняют творческие задания, снимают видеоролики, рисуют комиксы, предлагают лайфхаки по финансовой грамотности в повседневной жизни.

В этом учебном году школьников ждет множество событий по теме: формирование волонтерских отрядов по финансовой грамотности, фестиваль финансовых идей «Старт в будущую профессию», Всероссийская неделя сбережений, Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей – в основном соревновательные мероприятия, где можно продемонстрировать свои знания.

Впервые в Алтайском крае пройдет профессиональный конкурс «Грани мастерства» для педагогов по финансовой грамотности. Заявки принимаются до 14 октября.