Руководитель «Стрижей» Сергей Осяйкин о том, что видно сверху

Ведущий группы «Стрижи», заместитель начальника по летной подготовке 237-го Центра показа авиационной техники полковник Сергей Осяйкин в интервью «ВБ» рассказал о буднях пилотажной группы, секретах подготовки и российской авиации.

Не артисты

— Сергей Иванович, «Стрижи» были в Барнауле пять лет назад. Что нового произошло в вашей пилотажной группе за это время?

— В Барнаул мы на самом деле очень хотели попасть. Барнаул – авиационный город, здесь было большое летное училище, а теперь работает школа-интернат с первоначальной летной подготовкой, живет много ветеранов авиации. Сейчас мы прилетели полноценной шестеркой, которая выполняет самую сложную программу с момента образования группы. Но на недавнем форуме «Армия-2020» впервые подняли единым строем девять самолетов. Побывали за эти годы во многих странах. Не так давно выступали в самой южной точке Китая, куда добирались в восемь этапов. В прошлом году были в Иране, уже стали традиционными показы в Белграде, сложились тесные теплые отношения с сербскими пилотами, которые тоже летают на МиГ-29.

— Вы видите города с ракурсов, которые большинству людей недоступны. Вы успеваете что-то рассмотреть на земле?

— Я в группе ведущий, моя задача – выдерживать место пилотажа. Поэтому, конечно, я на нее смотрю. В первую очередь это связано с безопасностью полетов. Мы не имеем права вывести группу на зрителя. А еще есть возможность посмотреть на города в целом. В Барнауле бросились в глаза изменения, прошедшие за последнее время. Город растет, это радует.

— А есть для вас разница, летаете ли вы на международном форуме типа «Армия-2020», где на вас смотрят первые лица государств, эксперты или на Дне города?

— Мы летаем в первую очередь для рядовых зрителей. Я особой разницы не вижу. И требования к полетам абсолютно такие же.

— Недавно с коллегами говорили, что вы – как артисты на сцене. Ощущаете себя ими?

— Нет, артисты – это другое, а мы военные строевые летчики. Наша задача – показать возможности техники и уровень подготовки пилотов. Чтобы все видели, что небо надежно закрыто.

Друзья-пилотажники

— Кроме погоды, что может влиять на ваше выступление? И вообще, по каким критериям оцениваете, удачный полет или нет?

— Неудачных полетов у нас не бывает. Погода, конечно, может внести коррективы. Если низкая облачность, не исполняем вертикальные фигуры, меняем их на наклонные. Какие-то элементы исключаются в одиночном пилотаже, но в зрелищности не теряем, маневры те же, позволяют оценить возможности самолетов.

— Одиночный полет легче группового?

— Они разные, в каждом свои сложности. В одиночном пилот испытывает больше перегрузок. В групповом они не такие, но при этом расстояние между самолетами всего один метр, должны быть очень четкие и слаженные движения рулями управления.

— Бывают во время выступлений внештатные ситуации, которых зритель не видит?

— Иногда случаются. Техника все-таки сложная, порой отказывает. В серьезных случаях самолет выходит из группы и производит посадку. Если ситуация позволяет продолжать выступление – остается. Но зрители в любом случае ничего замечать не должны. Все летчики подготовлены к действиям, в том числе и в экстремальных ситуациях.

— Гражданский человек может оказаться в кабине МиГа в небе?

— Невозможно. Это боевые самолеты, они принадлежат Министерству обороны, к полетам допущены только строевые пилоты.

— «Стрижи» – не единственная пилотажная группа в России. Какие у вас отношения с «Соколами России» или «Русскими Витязями»?

— Прекрасные, мы друзья, а не конкуренты, всегда поддерживаем друг друга.

Летать стали много

— Что из себя представляют будни «Стрижей», когда вы не на выступлении?

— Обычные рабочие будни. Летаем, как правило, три дня в неделю, в остальное время предполетная подготовка. При необходимости поднимаемся в небо и в выходной день, если нужны дополнительные тренировки. У нас обыкновенная воинская часть, и все мы – боевые строевые пилоты. Показы – это уже дополнение к нашей работе. Так что проходим и боевую подготовку, учения.

— При наборе в группу «Стрижи» большой конкурс пилотов на место?

— Его как такового нет. Мы сами отслеживаем кадры, предлагаем им попробовать свои силы, начинаем готовить. Нужно минимум два года, чтобы пилот мог встать в наш строй, а чтобы уверенно летал и мог выступать на показах, нужно еще какое-то время. Это достаточно длинный этап подготовки, тут важны не только высокий уровень управления техникой, но и морально-психологические качества.

— Сейчас много нареканий к подготовке гражданских летчиков – многие говорят, что и летать начинают поздно, и готовы только к штатным ситуациям. Как оцените подготовку военных пилотов?

— Этому вопросу уделяется большое внимание. Было время, когда авиация была в загоне, а человек в военной форме стеснялся появиться на улице. Сейчас пилоты ВКС России очень много летают. Лейтенант в части набирает минимум 100 часов в первый год службы. И каждый год летчики получают по классу. Сейчас у нас уже есть старшие лейтенанты с первым классом подготовки, а это серьезный уровень, с боевым применением. Я сам окончил училище в 1984 году, мое поколение как раз застало те сложные времена. Сейчас летают много, подготовка серьезная, приписками никто не занимается. Есть техника, ресурсы, люди. ВКС уже получили восемь Су-30СМ и столько же Су-35С. Это самая современная авиатехника в стране, на них летают «Русские Витязи». Надеемся, что «Стрижи» получат МиГ-35, когда он будет принят на вооружение.

— От МиГ-29 новый самолет сильно отличается?

— Конечно, это уже самолет поколения 4++. МиГ-29 первый полет совершил в 1977 году, на вооружение был принят в 1982-м. У МиГ-35 уже иные и вооружение, и авионика, и навигация, и возможности, и система управления. Он похож на нашу нынешнюю технику, но другой. Самолет надо показывать, рекламировать, есть запрос у иностранных заказчиков. А кто это сможет лучше сделать, если не пилотажная группа?

Сергей Осяйкин – заслуженный военный летчик РФ. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище и Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского. За время службы освоил самолеты L-39, МиГ-29, Як-130. Общий налет – 1950 часов. На высший пилотаж летает с 2000 года. Имеет классную квалификацию «Летчик-снайпер».