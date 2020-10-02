Оперативная работа: уголовный розыск изнутри

5 октября сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник. В преддверии этой даты мы попытались взглянуть на полную загадок и тайн работу оперативников изнутри. Наш собеседник врио начальника уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу Александр Ташкин, много лет проработавший оперативником.

Человек династии

Стать сотрудником уголовного розыска было давней мечтой Александра Ташкина. Он заболел этим еще в юношеские годы благодаря своему дедушке и примеру отца, занимавшегося оперативной работой. Большое впечатление произвел на будущего оперативника и фильм «Место встречи изменить нельзя».

Конечно, в реальной оперативной работе не так много экшена, как в кино, но выглядит все не менее захватывающе. Ведь сотрудники уголовного розыска занимаются раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений: квартирных краж, грабежей, разбоев, мошенничеств. Словом, работа не для ленивых, и она не прекращается в конце рабочего дня.

— У оперативника однозначно должна быть целеустремленность, желание работать, а главное, интерес к раскрытию преступлений. Без этого хороших результатов не будет, – уверен Александр Ташкин. – Есть такие сотрудники, которые без интереса делом занимаются, но они задерживаются у нас ненадолго. Ты живешь этой работой, изучаешь ориентировки с фотографиями, изучаешь документы, опрашиваешь потерпевших и свидетелей.

По зыбкому следу

И такая одержимость профессией приносит плоды.

— В 2018 году я работал в отделе полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу в должности начальника уголовного розыска, – рассказывает Александр Ташкин. – Однажды ночью в продуктовый магазин на ул. Водопроводной забежал мужчина, прикрыл лицо рукой и, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать деньги из кассы. Но женщина сильно испугалась и начала кричать. У злоумышленника сдали нервы он выбежал из магазина и скрылся, даже не захватив деньги.

Информации у нас был минимум. В магазине видеокамеру установили неправильно, поэтому лица подозреваемого было не видно. Мы изъяли записи с уличной камеры на подходе к магазину. Но изображение оказалось плохого качества. Единственное, в одежде злоумышленника были некоторые специфические особенности. Мы длительное время отрабатывали эти приметы, но безрезультатно.

Но в нашей работе всегда есть место для удачи. Хотя, я думаю, удача приходит к тем, кто проявляет настойчивость в раскрытии преступлений, досконально вникает во все детали. Спустя два месяца, проходя по пр. Комсомольскому, я обратил внимание на прохожего, который подходил по приметам. Черты лица подозреваемого мы не знали. Но на мужчине была куртка с похожими вставками на карманах, в руке платок, как у злоумышленника с видео, совпадали рост и походка. Я пригласил его в отдел полиции для проведения беседы. Он ничего не заподозрил и проследовал за мной. И это действительно оказался наш подозреваемый. Потерпевшая его опознала. Выяснилось, что ранее гражданин был неоднократно судим за грабежи.

Агрессивный сосед

И это далеко не самый сложный случай. Зачастую Александру Ташкину и его коллегам приходится сталкиваться с такими преступлениями, где нет ни свидетелей, ни следов. Но оперативников всегда выручают хорошее знание местного преступного контингента, умение работать с уликами, разговаривать с людьми и просто невероятное упорство.

Однажды в 2014 году в подъезде жилого дома на ул. Сизова местные жители наткнулись на труп неизвестного мужчины с многочисленными травмами на теле. Личность погибшего была неизвестна. Неясно, как и зачем он попал в подъезд.

— В ходе поквартирного обхода мы выяснили, что это гражданин без определенного места жительства, который периодически в зимнее время появлялся в этом подъезде, ночевал на первом этаже и здесь же употреблял спиртное. Его выгоняли, даже доставляли в отдел по жалобам жильцов, но он каждый раз возвращался.

В ходе опроса жильцов наше внимание привлек гражданин, который снимал вместе с гражданской супругой квартиру на первом этаже. Он стал одним из подозреваемых, поскольку была информация, что в нетрезвом виде он становился агрессивным, а как раз накануне он выпивал с друзьями. Сразу возникла версия (которая потом подтвердилась), что между ним и погибшим произошел конфликт. Местный житель оказался крепче, он свалил оппонента на пол и сильно избил.

Подозреваемый показания давать отказывался. Но мы, побеседовав с гражданами, с которыми он общался в тот вечер, буквально по минутам восстановили его обратный путь домой, потом изъяли ботинки, на подошве которых эксперт обнаружил следы крови. Под тяжестью доказательств уже на суде он признал свою вину.

Вечное соревнование

— Раскрывать преступление всегда интересно, – говорит Александр Ташкин. – Это как головоломка или соревнование с тем, кто его совершил. Особенно интересно работать по серийным преступлениям (кражам, грабежам), когда люди проявляют фантазию.

Ну что ж, новых головоломок оперативникам хватит на сто лет вперед. Современные тенденции в преступном мире не позволяют просто использовать привычные приемы в работе, ведь преступники постоянно придумывают новые схемы.

— Преступность очень сильно меняется. Сейчас больше развиваются дистанционные хищения по интернету, по телефону. Особенно активно пошел этот процесс с развитием электронных платежных систем, интернет-магазинов, мобильных банков. Мы стараемся не отставать от преступности. Изучаем методические рекомендации, посещаем занятия. Я уверен, что каждое преступление раскрываемо. Какую бы технику не использовали мошенники, они тоже допускают ошибки, а значит, мы можем их поймать.

Александр Ташкин: «Для абсолютного большинства сотрудников уголовного розыска их профессия – не просто работа, это их главное призвание и дело всей жизни, которому они преданы даже после выхода на заслуженный отдых. Отдельные слова признательности выражаю ветеранам службы, которые и по сей день передают свой колоссальный опыт молодым сотрудникам».