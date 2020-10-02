Об учительском успехе, умении каждый день открывать новое и уважении учеников

Учитель русского языка и литературы гимназии № 40 Лариса Терёхина поступила в барнаульский пединститут, вдохновившись своим педагогом. Тогда она не думала, что пойдет по ее стопам, – просто была влюблена в предмет. Судьба распорядилась иначе – уже более 25 лет Лариса Васильевна открывает для учеников мир книг. В канун Дня учителя ее наградили знаком администрации города «За вклад в развитие литературы».

Под новым углом

Рабочий день у Ларисы Терёхиной начинается не со звонком на первый урок – педагог с вечера готовится к занятиям.

— У меня даже сон неспокойный – успеваю ночью продумывать, как выстроить урок, как лучше донести нужную мысль. Утром я должна идти на работу, твердо зная, о чем буду говорить, – рассказывает Лариса Васильевна.

Кажется, за 26 лет работы невозможно открывать что-то новое, но Ларисе Терёхиной удается.

— Каждое лето я перечитываю произведения из школьной программы в зависимости от того, какой класс буду вести, – я должна досконально знать тексты. В этом году у меня девятиклассники, соответственно, возвращалась к «Евгению Онегину», – поясняет учитель. – Делаю это с удовольствием. Сейчас даже примерно подсчитать не могу, сколько раз брала в руки одни и те же книги. Много. Тем не менее мне опять и опять удается найти новое, посмотреть на произведение и автора под другим углом. Нет, работа не стала для меня рутиной. Как и чтение. В любую свободную минуту рука тянется за книгой. Это для меня отдых.

Лариса Терёхина признается, что в школе не смогла осилить «Войну и мир». Два тома прочитала и забросила. Спустя время по долгу профессии к произведению вернулась – оно развернулось совсем не так, как раньше.

— Стала следить не за историческими событиями, которыми книга переполнена, а за движениями человеческой души. Еще помню, в школе изучали «Поднятую целину» Шолохова. Произведение большое, его полностью охватить на уроке невозможно. Тогда, в подростковом возрасте, книга с дедом Щукарём, над которым постоянно смеялись, показалось мне веселым. Прошло время, я вновь взяла ее в руки и плакала. Попробуйте что-нибудь перечитать, не пожалеете, – советует Лариса Васильевна.

Вторая семья

Прошлым летом Лариса Терёхина выпустила сразу два одиннадцатых класса и теперь ищет общий язык с пятиклашками.

— К новым детям привыкать всегда сложно. Те были взрослые, самостоятельные. За семь лет, что я была классным руководителем, они стали мне родными. Делились секретами, хранили тайны друг друга, помогали справиться с неурядицами, решали проблемы, – с теплотой вспоминает собеседница. – С новым классом мы пока знакомимся. Дети доверчивые, открытые, дружные. Коллектив ровный – нет явных лидеров, которые будут перетягивать одеяло на себя. Мне это нравится. Сейчас будем выстраивать отношения. На это потребуется немало времени, главное – быть с ними честной и доверять им.

Как показывает практика, новому наставнику ученики начнут открываться к концу шестого – началу седьмого класса. Постепенно станут делиться маленькими секретами, просить пересадить к той девочке или к этому мальчику.

— Это уже многое значит, – комментирует Лариса Васильевна. – Доверяя мне свои чувства, они знают, что я никогда над ними не посмеюсь и не предам огласке. Пока они каждую перемену бегают в начальную школу к первому учителю. Ревности, конечно же, нет. Она – их мама, выпестовала, воспитала, столько сил вложила. Этим педагогам особая благодарность, им гораздо труднее, чем нам, приходится.

Благодарные ученики

Лариса Терёхина помнит свои школьные годы. Тогда ее кумиром была сильный преподаватель литературы Лилия Львовна Геронимус. Именно она заразила свою ученицу любовью к предмету.

— Легендарная учительница, очень интересная, – с восхищением говорит Лариса Васильевна. – С ней мы работали не по учебникам – в нашем распоряжении были только тексты и голова. Она говорила: «Зачем вам чужие мысли? Нужно делать свои выводы из произведения».

Лилии Львовне везло с детьми. Теперь в этом плане удача улыбается Ларисе Васильевне. Дети ее любят, после выпуска из школы не забывают, не скупятся говорить спасибо. Когда одна из ее лучших учениц, ныне лауреат Пушкинской премии администрации города Барнаула в области поэзии, Мария Криксунова заканчивала одиннадцатый класс, она написала трогательное письмо. Оно завершается такими строками: «Вы не просто учили нас читать – Вы учили читать внимательно и осознанно, Вы учили размышлять, обдумывать, осознавать. Вы делали то, что должны делать истинные педагоги: Вы будили в нас любознательность, а затем удовлетворяли ее. Вы любили не только свое дело, но и нас, какими бы мы ни были. Вы совершенный учитель».

Сложно представить, что для педагога может быть дороже таких слов.

Спасибо коллегам

Значимую роль в профессиональном становлении и развитии Ларисы Терёхиной сыграл коллектив. В гимназии № 40 он слаженный, сплоченный, здесь каждый готов прийти друг другу на помощь, поддержать.

— Когда только пришла, меня окружили вниманием, — улыбается Лариса Васильевна. – Я очень боялась первого урока, меня всю трясло. Репетировала дома перед мужем и детьми, они, помню, даже руки поднимали, как настоящие ученики. Первый год каждый день шла как в бой. Не с детьми – с самой собой.

Постоянно приходилось себя преодолевать. Постепенно привыкла, освоилась, поняла, как наиболее продуктивно выстраивать урок, о чем нужно говорить обязательно, а что дети не запомнят. Все это приходило в том числе благодаря подсказкам и советам опытных педагогов.

— В первую очередь – здоровья всем, – желает себе и коллегам накануне профессионального праздника Лариса Терёхина. – Хочу, чтобы мы не выгорали на работе, в полной мере передавали свои знания, будили в учениках любознательность, чтобы были ими любимы и уважаемы и отвечали взаимностью.

Традиционно в гимназии № 40 в День учителя проводят «День самоуправления», где школьники сами выступают в роли педагогов, заранее составляя план ведения урока. Любопытно, что в нем принимают участие даже пятиклассники – они замещают учителей начальных классов.