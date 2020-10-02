ГИБДД предупреждает об опасностях пьянства за рулем

В последние пару недель по Барнаулу увеличилось количество ДТП, которые объединяет два общих момента: гибель человека и нетрезвый водитель за рулем. Трудно сказать, почему это произошло именно сейчас, но тенденция вызывает тревогу.

Неслучайные жертвы

По итогам восьми месяцев 2020 года произошло снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей почти на 30 процентов. Но в последние две недели буквально через день регистрируются такого рода происшествия.

— Причем тенденция такова: если раньше в ДТП в нетрезвом виде попадали не самые законопослушные граждане, ранее привлекавшиеся к ответственности и лишенные прав, то сейчас попадаются порядочные люди: спортсмены, отцы семейства, у которых ни разу никаких нарушений не было. На Павловском тракте 20 сентября нетрезвый автомобилист на «Тойоте» врезался в стоящий КамАЗ, в результате чего погибла целая семья – водитель, его супруга и двое детей, – говорит начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Олег Каркошкин.

Всего с начала года в Барнауле произошло 38 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 66 человек были ранены, восемь погибли. Сотрудники ГИБДД не устают напоминать, что водитель, находящийся под воздействием алкоголя, не чувствует дорогу, свой автомобиль, у него заторможена реакция, он не может своевременно заметить препятствия и пешеходов.

Последний переход

Так, 22 сентября в 13.25 у дома на пр. Ленина, 154а, жертвой пьяного водителя стала 59-летняя женщина, переходившая дорогу по зебре. Сорокалетний водитель на «Тойоте-Висте», не обращая внимания на остановившиеся в соседнем ряду машины, проехал дальше и на приличной скорости ударил пешехода, приостановился, а потом решил сбежать. Заметив это, водитель из соседнего ряда догнал его, перекрыл дорогу своей машиной и убедил вернуться назад к месту трагедии. Когда подъехал экипаж ГИБДД, водитель снова сел за руль и попытался сбежать во второй раз. Уже на ул. Титова в районе Крытого рынка инспекторы догнали беглеца, остановили его и задержали. Как выяснилось, беглец находился в алкогольном опьянении. На время следствия его содержат под стражей.

27 сентября в 0.14 на ул. Аванесова у дома № 152 водитель на автомобиле «Лэнд-Ровер» не справился с управлением, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. В машине находились два вратаря ХК «Динамо-Алтай»: Даниил Тимченко за рулем и Вадим Орехов на пассажирском седении. Орехов погиб на месте, а Тимченко, получивший перелом челюсти, взят под стражу. Он находится в больнице, у его палаты дежурит конвой. По данным ГИБДД, голкипер находился подшофе.

Общее дело

— Мы еженедельно проводим сплошные проверки, в ходе которых выявляем водителей в нетрезвом состоянии, – поясняет Олег Каркошкин. – По сравнению с 2019 годом профилактика заметно усилилась. На сегодняшний день задержано на 100 водителей больше за управление транспортом в алкогольном опьянении, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, больше и задержанных по ст. 264.1 УК РФ. Это убежденные нарушители, те, кто уже лишены права управления, но продолжают ездить в нетрезвом виде.

Впрочем, не совсем правильно думать, что борьба с пьянством за рулем – это прерогатива исключительно сотрудников ГИБДД. Каждый может внести вклад в улучшение обстановки на дорогах.

— Хотелось бы призвать граждан проявлять активную гражданскую позицию, – говорит Олег Каркошкин. – Если вы замечаете водителя, который садится за руль в нетрезвом виде, неадекватно ведет себя на дороге, обязательно звоните по телефону 102, чтобы мы могли оперативно среагировать и пресечь правонарушение, а не ждать, пока он сам куда-нибудь врежется или собьет человека. Это в наших общих интересах, потому что водитель, управляющий автомобилем в алкогольном опьянении, подвергает смертельному риску всех окружающих.

Хотелось бы также напомнить, что водители, которые управляют автомобилем в нетрезвом виде и совершают ДТП с тяжкими последствиями, согласно ст. 264 УК РФ получают реальные сроки лишения свободы.

С начала года по 28 сентября сотрудники отдельного батальона ДПС задержали 1501 водителя, которых впоследствии привлекли к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также 246 водителей привлекли к уголовной ответственности по ст. 264.1 за то, что они повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.