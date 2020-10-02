ГИБДД предупреждает об опасностях пьянства за рулем

В последние пару недель по Барнаулу увеличилось количество ДТП, которые объединяет два общих момента: гибель человека и нетрезвый водитель за рулем. Трудно сказать, почему это произошло именно сейчас, но тенденция вызывает тревогу.
Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, выявляя нетрезвых водителей.Фото предоставлено отделением пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула
По итогам восьми месяцев 2020 года произошло снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей почти на 30 процентов. Но в последние две недели буквально через день регистрируются такого рода происшествия.
— Причем тенденция такова: если раньше в ДТП в нетрезвом виде попадали не самые законопослушные граждане, ранее привлекавшиеся к ответственности и лишенные прав, то сейчас попадаются порядочные люди: спортсмены, отцы семейства, у которых ни разу никаких нарушений не было. На Павловском тракте 20 сентября нетрезвый автомобилист на «Тойоте» врезался в стоящий КамАЗ, в результате чего погибла целая семья – водитель, его супруга и двое детей, – говорит начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Олег Каркошкин.
Всего с начала года в Барнауле произошло 38 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 66 человек были ранены, восемь погибли. Сотрудники ГИБДД не устают напоминать, что водитель, находящийся под воздействием алкоголя, не чувствует дорогу, свой автомобиль, у него заторможена реакция, он не может своевременно заметить препятствия и пешеходов.
Так, 22 сентября в 13.25 у дома на пр. Ленина, 154а, жертвой пьяного водителя стала 59-летняя женщина, переходившая дорогу по зебре. Сорокалетний водитель на «Тойоте-Висте», не обращая внимания на остановившиеся в соседнем ряду машины, проехал дальше и на приличной скорости ударил пешехода, приостановился, а потом решил сбежать. Заметив это, водитель из соседнего ряда догнал его, перекрыл дорогу своей машиной и убедил вернуться назад к месту трагедии. Когда подъехал экипаж ГИБДД, водитель снова сел за руль и попытался сбежать во второй раз. Уже на ул. Титова в районе Крытого рынка инспекторы догнали беглеца, остановили его и задержали. Как выяснилось, беглец находился в алкогольном опьянении. На время следствия его содержат под стражей.
27 сентября в 0.14 на ул. Аванесова у дома № 152 водитель на автомобиле «Лэнд-Ровер» не справился с управлением, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. В машине находились два вратаря ХК «Динамо-Алтай»: Даниил Тимченко за рулем и Вадим Орехов на пассажирском седении. Орехов погиб на месте, а Тимченко, получивший перелом челюсти, взят под стражу. Он находится в больнице, у его палаты дежурит конвой. По данным ГИБДД, голкипер находился подшофе.
— Мы еженедельно проводим сплошные проверки, в ходе которых выявляем водителей в нетрезвом состоянии, – поясняет Олег Каркошкин. – По сравнению с 2019 годом профилактика заметно усилилась. На сегодняшний день задержано на 100 водителей больше за управление транспортом в алкогольном опьянении, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, больше и задержанных по ст. 264.1 УК РФ. Это убежденные нарушители, те, кто уже лишены права управления, но продолжают ездить в нетрезвом виде.
Впрочем, не совсем правильно думать, что борьба с пьянством за рулем – это прерогатива исключительно сотрудников ГИБДД. Каждый может внести вклад в улучшение обстановки на дорогах.
— Хотелось бы призвать граждан проявлять активную гражданскую позицию, – говорит Олег Каркошкин. – Если вы замечаете водителя, который садится за руль в нетрезвом виде, неадекватно ведет себя на дороге, обязательно звоните по телефону 102, чтобы мы могли оперативно среагировать и пресечь правонарушение, а не ждать, пока он сам куда-нибудь врежется или собьет человека. Это в наших общих интересах, потому что водитель, управляющий автомобилем в алкогольном опьянении, подвергает смертельному риску всех окружающих.
Хотелось бы также напомнить, что водители, которые управляют автомобилем в нетрезвом виде и совершают ДТП с тяжкими последствиями, согласно ст. 264 УК РФ получают реальные сроки лишения свободы.
С начала года по 28 сентября сотрудники отдельного батальона ДПС задержали 1501 водителя, которых впоследствии привлекли к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также 246 водителей привлекли к уголовной ответственности по ст. 264.1 за то, что они повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.