Что изменится с введением сертификата на дополнительное образование?

С 2019 года в Алтайском крае внедряется система персонифицированного дополнительного образования детей. В городском комитете по образованию рассказали, почему родителям необходимо иметь личный кабинет ребенка в системе ПФДО и зачем нужен сертификат.

Сразу скажем: глобально для детей и родителей ничего не поменяется, платным для них допобразование не станет. Изменения коснулись самих организаций дополнительного образования. Важной составляющей новой модели является то, что при персонифицированном финансировании можно оперативно смотреть, какие кружки у детей популярны, а какие нет, где каких программ не хватает, а куда вообще не идут. Главная идея проекта – повысить доступность, качество и открытость дополнительного образования.

В нынешнем учебном году в 17 учреждениях дополнительного образования действует новый финансовый механизм предоставления услуг – с использованием сертификата. Что такое сертификат? По факту это официальное подтверждение возможности ребенка бесплатно обучаться в кружках и секциях.

— Сертификат может иметь два статуса, – объясняет главный специалист комитета по образованию Барнаула Любовь Федотова. – В статусе учета он представляет собой персональную реестровую запись, которую родитель получает при регистрации ребенка в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей» (http://altai22.pfdo.ru). Через данный информационный ресурс осуществляется выбор дополнительных общеобразовательных программ. Сертификат в статусе персонифицированного финансирования закрепляет бюджетные средства для оплаты обучения по сертифицированным развивающим программам. Для каждой образовательной программы определяется ее номинальная стоимость. Когда ребенок записывается в кружок или секцию, часть средств этого сертификата (или все) списываются в счет ее оплаты.

Стоит отметить, что в текущем учебном году в муниципальных образовательных организациях культурного и спортивного профиля сертифицированные программы пока не реализуются. Обучение детей по ним запланировано с 2021/2022 учебного года. Спортивные школы, работающие по федеральным образовательным стандартам, на сертифицированные программы пока не переходят. А для секций при общеобразовательных школах, развивающих физкультурно-оздоровительное направление, в будущем переход на сертификаты возможен.

— Сертификат оформляется один раз и действует с 5 до 18 лет, – подчеркивает эксперт. – Получить его необходимо всем родителям или законным представителям, которые планируют обучение своего ребенка по программам дополнительного образования.

Как применить сертификат?

Сертификат в статусе персонифицированного финансирования можно применить при обучении по сертифицированной программе. На сегодняшний день на портале представлен реестр, куда вошло более 800 программ, реализуемых на базе муниципальных образовательных организаций. Из них более 240 открыты для обучения в этом году в рамках внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования. Однако в перспективе с каждым годом количество организаций, реализующих сертифицированные программы, планируют увеличивать.

Обязательное условие для образовательной организации при использовании сертификата – наличие лицензии на образовательную деятельность по дополнительным программам.

На всех хватит?

Многих родителей беспокоит данное нововведение тем, что номинала сертификата может не хватить на оплату одновременно нескольких кружков и секций. Ведь некоторые дети и танцами занимаются, и вокалом, и на судомоделирование успевают. Есть опасение, что в таком случае придется доплачивать за ребенка сверх сертификата. По словам Любови Федотовой, родителям не стоит волноваться, ведь помимо сертифицированных программ в Барнауле действуют более 600 программ по различным направлениям, которые также финансируются за счет муниципального бюджета. В том числе и программы предпрофессиональной подготовки, которые реализуются в художественных и музыкальных школах.

— Максимально допустимое количество дополнительных занятий для одного ребенка может быть ограничено лишь его нагрузкой и свободным временем, – подчеркнула Любовь Ивановна.

Как получить сертификат?

Существуют два способа получения сертификата. Можно лично обратиться в выбранное учреждение дополнительного образования – в Барнауле их 17 (с полным перечнем можно познакомиться на сайте комитета по образованию или на портале http://altai22.pfdo.ru). При подаче заявления при себе необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории Барнаула, СНИЛС (при его наличии).

При втором способе можно подать электронное заявление через информационный ресурс http://altai22.pfdo.ru. После его оформления родитель получит доступ в личный кабинет и увидит заполненный системой бланк заявления и сертификат. Их следует распечатать и вместе с оригиналами вышеперечисленных документов отнести в учреждение образования, являющегося уполномоченной организацией для активации сертификата. Список уполномоченных организаций и заявление автоматически направляются с портала http://altai22.pfdo.ru на адрес электронной почты, указанный при регистрации электронного заявления. Воспользоваться сертификатом дополнительного образования возможно только после прохождения процедуры его активации.

В тех случаях, когда ребенок проживает на территории Барнаула, но не прописан в городе, оформить заявку на сертификат дополнительного образования будет затруднительно. Комитет по образованию рекомендует решить вопрос с пропиской ребенка по месту проживания.

Номинал сертификата в Барнауле – 7574 рубля, для сельской местности (ДШИ «Традиция») – 7888 рублей. Количество детей в Барнауле, получивших сертификаты ПФДО, – 5649, программ – 246.