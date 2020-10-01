Вне игры. Из-за выявления коронавируса у игроков БК «Барнаул» отменен воскресный матч Кубка России с «Руной-Баскет»

Матч 1/16 финала Кубка России между БК «Барнаул» и московской «Руна-Баскет», который должен был пройти в краевой столице в воскресенье, отменен. У двух игроков хозяев площадки выявлен коронавирус

Ждем решения

До 1/16 финала Кубка России, где в гости к командам Суперлиги-2 приезжают команды, играющие дивизионом выше, барнаульские баскетболисты добираются нечасто. Тем интереснее было бы увидеть противостояние нового БК «Барнаула» с маститым соперником.

Правда, еще в среду стало известно, что игра пройдет без зрителей в связи с эпидобстановкой. Нет, губернаторский указ о мерах противодействия болельщикам на трибунах в принципе быть еще позволяет, лишь бы соблюдалась социальная дистанция. Просто барнаульские баскетболисты решили подстраховаться, дабы игроки не подхватили чего в преддверии старта чемпионата. Но, как оказалось, было уже поздно. В среду же игрокам сделали тест на коронавирус, и уже в четверг выяснилось, что у двух баскетболистов COVID-19. Команда отправлена на карантин, матч отменен. Будет ли перенос игры или «Барнаулу» засчитают техническое поражение, пока не известно. Как сообщили в пресс-службе клуба, Российскую федерацию баскетбола о ситуации уведомили, теперь ждут решения.

Повторение истории

Судя по всему, ковид игроки привезли из Магнитогорска, откуда вернулись на этой неделе с матчей предварительного этапа Кубка России буквально за день до последнего тестирования. Перед этой стадией команду тоже проверяли, и ничего подозрительного не выявили. Как говорит главный тренер БК «Барнаул» Евгений Горев, на момент прилета в Новосибирск и переезда оттуда в краевую столицу ни у кого симптомов болезни не наблюдалось.

Ранее, напомним, в такой же ситуации оказались хоккеисты «Динамо-Алтай». Они также в первые дни октября должны были провести стартовые домашние матчи первенства ВХЛ, но после возвращения из Саратова с выездных матчей у хоккеистов также был выявлен COVID-19, причем сразу у 14 игроков. Сейчас команда тоже находится на карантине.

Три из трех

При этом матчи предварительного этапа Кубка России БК «Барнаул» провел, можно сказать, образцово-показательно, одержав победы во всех трех матчах – над «Енисеем-2» 88:76, тобольский «Нефтехимик» — 104:71 и магнитогорский «Металлург» — 84:73. И это еще учитывая, что дома остался один из лидеров Дмитрий Злобин, накануне выезда неудачно подвернувший ногу.

— Мы ехали в Магнитогорск, зная состав соперника и представляя, как они будут играть, — рассказывает Евгений Горев. – Нам помогло то, что раньше начали подготовку к сезону, провели контрольные матчи. С тем же «Енисеем-2» мы провели несколько контрольных матчей. Больше всего вопросов вызвал «Металлург».

Игра с хозяевами и получилась самой непростой. Две четверти барнаульцы уверенно вели игру, но потом позволили сопернику практически сравнять счет. Как говорит Горев, связано это в основном с дисциплинарными моментами – кто сбавил обороты, кто заработал пятый фол и ушел с площадки.

— К счастью, вовремя встрепенулись, вспомнили, чего хотим, довели матч до победы, — подытоживает Горев.

Кстати, в Магнитогорске «Барнаул» должен был провести четыре игры – еще один соперник, «Парма-М» из Перми даже не приехала все из-за того же коронавируса. Из-за этого барнаульцам пришлось лишнее время провести на Урале: игра с пермяками была последней, а билеты на самолет у команды были невозвратные. Пришлось ждать рейса по расписанию.

Когда теперь «Барнаул» сможет приступить к тренировкам, пока сказать сложно – минимум десять дней игрокам точно придется провести на карантине.

— Конечно, в подготовке откатимся назад. Но до старта чемпионата останется еще около недели, в принципе, будет время вспомнить то, что нарабатывали, — говорит Евгений Горев.

Чемпионат Суперлиги-2 БК «Барнаул» по плану открывает двумя домашними матчами: 18 октября команда принимает БК «Тамбов», а 21 октября «МицуБаскет» из Липецкой области.