В Барнауле установили мемориальную доску с именем Героя Советского Союза Веры Кащеевой

На территории Барнаульского базового медицинского колледжа (ул. Малахова,19) 29 сентября состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны, санинструктора Веры Кащеевой.

Барнаульский базовый медицинский колледж был открыт на базе фельдшерско-акушерской школы, располагавшейся в известном сейчас магазине «Красный» в центре Барнаула. В годы войны там обучали медсестер, которые затем оказывали помощь солдатам на фронте. Одна из известных выпускниц фельдшерско-акушерской школы – Вера Кащеева. Она стала единственной женщиной 39-й гвардейской стрелковой дивизии, удостоившейся звания Героя Советского Союза.

Вера Кащеева попала на фронт в 1942 году, став санинструктором роты 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовала в боях под Сталинградом, Харьковом, была ранена, дошла до Берлина. За мужество и отвагу награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Знаменитый подвиг Вера Кащеева совершила при форсировании Днепра осенью 1943 года. Небольшой десант бойцов под ураганным огнем врага зацепился за правый берег реки, отбивая бесчисленные атаки фашистов. Из 25 человек 18 погибли в неравном бою, остальные получили ранения. После гибели командира Вера взяла командование оставшимися бойцами на себя. Они сумели удержать участок берега до наступления темноты. Ночью пришло подкрепление. За этот поступок Вера Кащеева была представлена к званию Героя Советского Союза. Ее именем названа улица в Барнауле.

— Так совпало, что в этом году медицинскому колледжу исполняется 90 лет и на его территории появляется мемориальная доска Вере Кащеевой. Для нас это большая честь, – говорит директор ББМК Ольга Бондаренко.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко, депутат АКЗС, председатель Попечительского Совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Артём Шамков, генеральный директор ОАО ХК «Барнаултрансмаш» Андрей Дунюшкин, заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галина Бровко. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя и всех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны минутой молчания.