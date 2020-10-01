Педагоги, которые родились и росли в годы Великой Отечественной войны, – кладезь мудрости и доброты

Учителей, чье детство пришлось на 1940-е, в канун профессионального праздника чествуют по-особому. В этом году самым младшим из них исполнилось 75 лет, самым старшим – уже за 90. Они внесли огромный вклад в развитие системы образования города Барнаула.

Трудности и радости

Многие мальчишки и девчонки военной поры мечтали встать с указкой у доски. Мечты многих из них сбылись. В школы Барнаула они пришли в разное время, имея за спиной нелегкий жизненный багаж. И существенное место в нем занимает опыт, который был получен в годы войны.

Алла Немечкина и Нинель Гречанина испытали на себе тяготы оккупации и до сих пор не могут без слез вспоминать о пережитом. Галина Куренкова, родившаяся в Сталинграде, не может забыть, как их семья благодаря помощи неизвестного человека чудом спаслась при переправе через Волгу.

Педагоги, чье детство прошло в тылу, вспоминают, как им вместе со взрослыми приходилось собирать колоски в поле, мерзлую картошку на выкопанных огородах, своими руками готовить подарки фронтовикам: вязать носки и варежки, шить кисеты и сколачивать ящички для отправки посылок на фронт. Людмиле Гришко, Ирине Локтевой, Лидии Поповой выжить помогли огороды, подножный корм (грибы, ягоды, съедобные коренья) и помощь людей.

Дети войны помнят не только трудности, но и маленькие радости. К примеру, Полина Ефименко не может забыть вкус манной каши, которой их угощали на утреннике перед новым 1945 годом. Вкуснее она и не ела с тех пор.

Более 500 барнаульских педагогов имеют статус «Дети войны». Все они достигли высоких успехов в профессиональной деятельности. Среди них заслуженные учителя России – Зоя Бордыкова, Альбина Гончарова, Валентина Дятченко, Александр Ильин, Валентина Ковалёва, Мария Логинова, Людмила Раевская, Таисия Четошникова.

Школьные коррективы

Барнаульцы, пережившие войну, рассказывают то, чего не прочтешь ни в одном печатном источнике. Часто это трогательные мелочи. Геннадий Бобров вспоминает, как в годы войны в детском саду им на обед дали жареных карасиков с хрустящими хвостиками. А Тамара Чуйкова, в семье которой было 15 детей, не забывает о необычном подарке, полученном в школе на Новый год. Это был красный галстук с зажимом, мягкая булочка и 50 граммов леденцов. Наталья Виноградова в годы войны училась в 21-й школе и помнит, что учеников Центрального района Барнаула кормили в столовой на площади Спартака. Им давали булочку с молоком.

Война внесла серьезные коррективы в школьную жизнь. Анатолий Куреев в школу пошел в 1943 году в селе Гоньба. Учебный год там начался с октября: с мая по сентябрь и ученики, и учителя были заняты на сельхозработах. Школу отапливали дровами, которые ученики приносили с собой.

Нина Герусова, став первоклассницей в 1944 году, ходила на уборку турнепса. За хороший труд школьникам полагались премии – маленькие тоненькие карандашики. «Ах, какая это была радость!» – вспоминает Нина Самойловна. У Елены Белоглазовой в школе учебный день начинался с зарядки, общешкольной линейки и исполнения гимна Советского Союза.

— В 5-м классе у нас было военное дело. Нас учили стрелять из винтовки, пользоваться противогазом, заклеивать стекла окон бумажными лентами, – рассказывает Елена Васильевна.

Не забывали в годы войны и о детском отдыхе. Надежда Дягилева в годы войны жила в селе Хабары. В 1943 году пережила эпидемию тифа, и в 1944-м вместе с тремя девочками, чьи отцы были на фронте, отправилась по бесплатной путевке в пионерский лагерь. Он находился в сосновом бору недалеко от Барнаула. Собирали их в лагерь всем селом. Сшитые местным сапожником летние тапочки были для девочек бесценным подарком.

С чуткостью и бережностью

Трудности, пережитые педагогами в детстве, не сломили, а напротив, закалили их характеры. Рея Молчан, как и ее сверстники, с малых лет знала слово «надо». Надо вести себя по-взрослому, надо помогать старшим, надо быть терпеливым. И они взрослели не по годам, несли на своих хрупких плечах недетскую ношу: смерть близких, голод, холод, заботу о младших братьях и сестрах, постоянную тоску о материнской ласке. При этом они верили, как вспоминает Екатерина Кривошеина: если будут хорошо учиться, то война быстрее закончится нашей победой.

— О том, что это случилось, мы узнали в школе, – делится воспоминаниями Розалия Сойхер. – Всех организованно повели на площадь Свободы, где был праздничный митинг. Это была общая, всенародная радость.

Военное лихолетье дало будущим педагогам опыт, ставший для многих фундаментом, на котором строилась их личная жизнь и профессиональная деятельность.

Они привыкли полностью посвящать себя работе, поэтому многие, уйдя на заслуженный отдых, продолжили активно участвовать в жизни своих коллективов, ветеранском движении. Анастасия Аборнева и Людмила Найдёнова много лет отдали музеям школы № 72 и гимназии № 5. (На прошлой неделе Анастасия Аборнева ушла из жизни. Коллеги выражают соболезнование родным и близким.) Алевтина Чунарёва четверть века возглавляет Совет ветеранов Научного Городка. Много лет работает в Совете Железнодорожного района Галина Кузнецова. Тамара Устюжанина, почетный член президиума городского Совета ветеранов педагогического труда, долгие годы возглавляла ветеранскую организацию учителей Барнаула.

Президиум городского Совета ветеранов педагогического труда от всей души поздравляет педагогов города Барнаула с приближающимся профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и радости бытия.

Автор благодарит за предоставленную информацию председателя городского Совета ветеранов педагогического труда Надежду Константиновну Дегтярёву.