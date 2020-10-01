О будущем урожае подумайте с осени

Простые агротехнические приемы будут способствовать увеличению урожая и помогут избежать проблем с вредителями в следующем садово-огородном сезоне. О том, как перехитрить вредителей и избавить от болезней растения на своем участке, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией защиты растений НИИСС им. Лисавенко Любовь Шаманская.

Лопатой по гусеницам

Деревья и кустарники нуждаются в нашем осеннем участии.

— Нужно перекопать с оборотом пласта почву под смородиной, крыжовником, яблонями, грушами. Несмотря на то, что это простой и общеизвестный способ борьбы с вредителями, многие садоводы им пренебрегают. И совершенно зря. При такой обработке большая часть зимующих в почве вредителей попадет на поверхность земли и погибнет от механических повреждений или от холода, – рекомендует Любовь Демьяновна.

Не залетала ли к вам в сад белокрылая бабочка с черными прожилками на нежных крылышках? Это боярышница. Если облюбует себе деревце для потомства – только держись, садовод! Именно сейчас, осенью, бороться с этим вредителем легко. Необходимо собрать с деревца гнезда вредителя, представляющие собой неопрятное скопление сухих листочков.

— Боярышница многоядна, от нее больше всего страдает яблоня. Серьезно повреждается слива и вишня песчаная, слабее – груша, степная вишня и черноплодная рябина. В естественных местах обитания повреждает белокрылая бабочка и сибирскую рябину. Но излюбленной для боярышницы культурой является черемуха, на которой вредитель часто объедает все листья. На этих культурах сейчас и будет необходимо высматривать гнезда с потомством бабочки.

— Гнезда сейчас в таком растрепанном состоянии, что кажется, будто они нежилые и ничего там и нет, но, увы, это не так. Мы проводили исследование на опытном участке, и оказалось, что в этих укрытиях достаточно гусениц вредителя, которые прекрасно перезимуют и активизируются уже ранней весной. Поэтому гнезда надо тщательно собрать и сжечь, – рекомендует эксперт.

Опавшее – долой

Под каждым плодовым деревом в этом году красуется куча плодов. Чтобы снизить количество инфекции, необходимо собрать гниль, опавшие плоды. Аккуратно собрать и сжечь, обкопать приствольный круг с оборотом пласта. Крыжовниковая огневка, пилильщик – их гусеницы зимуют куколками под кустами.

К тому же эта процедура поможет значительно снизить популяцию вредителей, насытит почву кислородом и позволит ей лучше напитаться влагой.

Клещ отдыхает

Паутинный клещ – уверенный в себе тепличный житель. Он обожает тепло, комфорт и буйствует в парниках и укрытиях. Иссушает листья, губит растения. Много было его и в этом садово-огородном сезоне.

— Осенью в теплице клещ прячется в щелях, в тихих уютных уголках в нижней части строения. Ранней весной можно будет опрыскать поверхности биопрепаратами, сейчас в этой процедуре нет смысла, – отмечает эксперт.

Если теплица у вас эксплуатируется на протяжении нескольких лет, то неплохо провести замену верхней части грунта.

— В почве сейчас накопилось немало болезней и вредителей. Необходимо снять верхний слой почвы на штык лопаты и вывезти ее из теплицы в огород. Взамен насыпать плодородной земли, которая зимой не была в утепленном помещении и, соответственно, хорошо проморозилась, – рекомендует Любовь Демьяновна.

Исчезни, насекомое

Для дачников и садоводов актуален вопрос, как избавиться от личинок майского жука. Эти насекомые способны нанести существенный вред урожаю, повредив плоды, корнеплоды или корни культурных растений. Избавиться от надоедливого вредителя можно различными способами, среди которых – перекопка участка.

— Майский жук любит откладывать потомство в перегной. Если вы запасли впрок это удобрение, то не исключено, что в нем прячутся мелкие личинки майского жука. Если перегноя не очень много, то его можно пересыпать либо в металлические бочки, либо в мешки и положить на хорошую пленку, иначе вредитель прогрызет мешок и спрячется от холода глубоко в земле. При температуре воздуха минус три градуса все личинки погибнут, а весной у вас будет перегной в чистом виде. Его можно использовать не боясь, что вы разнесете вредителя по всему огороду.

Необходимо в зиму побелить стволы плодовых деревьев. Для усиления эффективности побелки добавим в состав зелье от мышей – «Креолин» (продается в аптеке) и столовую ложку жгучего перца. После такой побелки деревья от грызунов можно не прятать.

Свободно от мышей

Ботва моркови и свеклы вместе с поврежденными корнеплодами – идеальный уголок для размножения грызунов.

— Как только ботва скопилась на участке – сразу там заведутся мыши. Тут у них и стол, и дом. Растительные кучи надо срочно пересмотреть, часть растительных остатков закопать в почву, они послужат как сидеральное природное удобрение: улучшат структуру почвы и привнесут полезные вещества.

Гляди в корень

Бывает так, что на корневой системе купленного саженца притаились шишечки – наросты большие и маленькие. Это – корневой рак.

— Шишки на корнях яблони, малины надо оборвать, саженец продезинфицировать в слабом растворе медного купороса, промыть водой и посадить. Главное – большие шишки удалить, маленькие могут и рассосаться. А вообще, при покупке нужно отказываться от такого посадочного материала. Дезинфекцию проводим исключительно если видим проблему у растения, а если корневая система чистая, то не нужно проводить никаких обработок.

Огородный инвентарь необходимо содержать в чистоте, иначе с помощью обычных садовых инструментов мы будем приумножать огородные проблемы. Лопатам, граблям, вилам достаточно периодически устраивать душ, а режущий инструмент требует повышенной стерильности и обработки. Продезинфицировать режущую поверхность секатора можно садовым препаратом «Фармайод» или просто чистым йодом.