Неприятность эту мы переживем: жизненный «минус» превращаем в «плюс»

Позитивное мышление и здоровый образ жизни – лучшие профилактические средства от всех болезней. В этом убеждена врач-психотерапевт Краевой клинической психиатрической больницы Оксана Батанова.

Все от нервов

Мы живем в состоянии постоянного стресса. Волнения бьют по нашему сердцу, а груз проблем мешает жить. Что делать в этой ситуации?

— Во-первых, нужно смело для себя констатировать: у меня стресс. Осознание уже помогает справляться с этой проблемой. Если не предпринимать никаких действий, то к волнению быстро подключатся предвестники кардиологических проблем – высокое давление, нарушение ритма сердца и эмоции отразятся на вашем здоровье, – отмечает психотерапевт Оксана Батанова.

Обладателю стресса важно задать себе вопрос: нужна мне помощь специалиста или я справлюсь сам? В первом случае можно записаться на прием, и уже доктор будет вместе с пациентом искать выход из сложившейся ситуации. Если вы самостоятельно пытаетесь преодолеть стрессовую ситуацию, то важно научиться настраиваться на положительную волну.

Негатив, отлипни

— Позитив человеку менее свойственен, чем негатив. Увы, плохое видится словно в увеличительное стекло, прилипает к человеку, овладевает им. А позитивный настрой – это то, что мы осознанно стараемся видеть. Это не черта характера, это выбор, – рассказывает эксперт.

Чтобы выйти из негатива, прежде всего надо захотеть это сделать. Скажите себе: «Мне сейчас плохо, из этого надо выбраться». Подумайте на тему: «Как я могу расслабиться и проживать эту жизнь с удовольствием?».

Вспомните о своих увлечениях, запланируйте себе отдых на ближайшие выходные, побалуйте себя чем-то приятным. И ищите во всем исключительно положительные моменты. Выпишите себе на листок все то, что вызывает у вас позитивные эмоции, и внедряйте это в жизнь. Начните получать удовольствие от любимых занятий уже сегодня, и позитивный настрой придет к вам сам.

Пусть мир подождет

Популярный сценарий среднестатистического вечера: приходите вы усталый домой, а там… гора немытой посуды и сидящий в гаджете ребенок.

По мнению Оксаны Батановой, даже в этом случае нет повода устраивать скандал. Волна негатива, агрессии и обиды уже подступила. Что делать в этой ситуации?

— Почувствовали бурю в своем организме – сначала говорим себе: «Стоп». Усилием воли пытаемся успокоиться и привести свое состояние в норму. Начинаем контролировать дыхание: делаем вдох и медленный-медленный выдох. Ищем в ситуации хорошее. Можно сказать себе: «Пришла домой, как это здорово! Сейчас я сделаю для себя что-то приятное. Могу себе это позволить».

Можно уединиться в ванную или пойти послушать приятную для вас спокойную гармоничную музыку. Другой вариант – просто полежать и отдохнуть. И только после этого — спокойным, расслабленным, улыбающимся — обсудить с близким человеком проблему.

— Спросите у себя, что же все-таки более ценно и важно – ребенок и ваша любовь к нему или посуда, которую никак нельзя ставить в этой ситуации во главу угла. Ласково поинтересуйтесь у ребенка, что интересного у него было сегодня, какие проблемы. Обсудите с ним по-доброму распределение домашних обязанностей. Такой разговор будет более полезным, конструктивным, чем крики и ругань.

Развод – не панацея

Стресс и его верный спутник – негативное мышление – нередко заставляют нас делать ошибочные выводы.

— С годами растет негатив и накапливаются обиды, разочарования, напряжение и внутреннее недовольство. Возникают конфликты, повышаются требования по отношению к другому человеку. Это сказывается на отношениях в семье: мужа и жены, детей и родителей. Возникают обостренные конфликты, которые нередко завершаются разводами, – констатирует эксперт.

На самом деле далеко не всегда события складываются именно так, как мы их видим. Негатив – это наш собственный взгляд на жизнь. Когда он овладевает нами, нет шансов объективно проанализировать ситуацию.

— В этот момент мы словно смотрим на мир через искажающее стекло. Воспринимаем действительность через призму обиды, агрессии. Начинает казаться, что к нам относятся несправедливо. Мы это сами слышим, нам становится больно, но при этом мы начинаем необоснованно обвинять других. Возникает иллюзия, что на свете есть какой-то еще другой человек, что я его встречу и все будет радостно и хорошо. Но от самого себя никуда не убежать. Пессимизм тянется в другие отношения, в третьи, и после нескольких попыток возникают грустные мысли: «Нет достойного меня человека, он не родился, а я бедная и несчастная». Это приводит к разочарованиям, депрессии, снижению внутренних сил. Мы попадаем в ловушки собственных эмоций, – констатирует эксперт.

Прежде чем принимать судьбоносное решение, не мешало бы в спокойном состоянии проанализировать свою ситуацию.

— Попробуйте выписать на листочке отдельными столбиками плюсы и минусы того, на кого вы ополчились в эмоциональном плане. Недостатки всегда более очевидны. А плюсы порой приходится выискивать с большим трудом. Это касается и семейных отношений, и работы. Затем каждый минус или проблему нужно превратить в задачу и попытаться с ней справиться, – рекомендует Оксана Батанова.

Начните мыслить позитивно уже сегодня, и жизнь изменится в лучшую сторону!

Генерируем удачу

Ищите источники вдохновения и радости. Впускайте в свою жизнь доброе и светлое: смотрите хорошие фильмы, слушайте приятную музыку, читайте позитивную литературу.

Думайте о хорошем. Чаще говорите себе: «У меня все получится», «Сегодня лучший день в моей жизни», «У меня все великолепно».

Говорите приятное. Старайтесь замечать хорошее и чаще благодарите близких. В ответ будете получать больше позитивных эмоций.