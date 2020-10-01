Легко ли открыть ресторан в разгар пандемии

Эдуард Стихарев впервые открыл двери ресторана быстрого питания «Буфетте» в июне, когда начался второй этап снятия ограничений в связи с коронавирусом. В интервью он рассказал, зачем успешному бизнесмену из строительной сферы общепит и как ему помогла господдержка.

В бизнесе Эдуард Стихарев давно. Пожалуй, с тех пор, как в стране легализовали рыночные отношения. Начинал с торговли, но большую часть времени работал в сфере строительства. В Заринске у него успешно действует производство по изготовлению пластиковых окон. Когда накопил определенный капитал, решил вложить активы. Приобрел земельный участок в Барнауле под строительство.

— Задача стояла построить здание, под какие цели, я тогда не думал, – признается Эдуард Алексеевич. – В крайнем случае можно было бы производство окон туда перенести. Как выяснилось, по генплану земля предназначена под нужды общественного питания. Я согласился с предложенными обстоятельствами, строил потихоньку. Процесс этот не быстрый.

Останавливаться поздно

От приобретения участка до открытия ресторана прошло восемь лет. Когда была готова концепция, интерьеры, сформировано меню, закуплено необходимое оборудование, наступили новые непредвиденные обстоятельства в виде пандемии и связанных с ней ограничений на работу предприятий общественного питания.

— Конечно, это было полной неожиданностью, пришлось отложить запуск, – говорит предприниматель. – Нас спасало то, что здание в собственности и не надо платить за него арендную плату, персонал набрать не успели. Мы еще не работали, чтобы что-то терять. Но и останавливаться было уже поздно – много вложений, только идти вперед, ждать снятия ограничений и верить в светлую перспективу. Не опускал руки благодаря Алтайскому фонду микрозаймов, помогли с получением кредита по низкой ставке, 7,5%, на покупку оборудования. С фондом сотрудничаю с 2016 года, когда срочно нужны оборотные средства, всегда идут навстречу. Кроме того, центр «Мой бизнес» помог бесплатно запатентовать названия заведений «Буфетте» и «Сироп».

С другой стороны, у начинающего ресторатора появилось время лучше сориентироваться в обстановке и извлечь уроки из пандемии. Так, к июню собственник подготовил для посетителей открытую летнюю веранду, а этот вид заведений общепита, как известно, первым попал под снятие коронавирусных ограничений. Сделали сайт с возможность интернет-оплаты и доставкой блюд на дом.

Разработкой сайта, кстати, как и многими другими тонкостями, занималась старшая дочь предпринимателя Юлия, выпускница экономического факультета АлтГУ. Прошлым летом она по программе обмена студентов обучалась в престижном вузе Испании в Кордове. А нынешним – занималась развитием дела своего отца, которое стало для них общим.

— Я сам предложил работать вместе, хотя она могла учиться и строить карьеру в Москве в какой-нибудь крупной консалтинговой компании, а решила помогать мне, – не скрывает гордости Эдуард Сергеевич. – Я ей полностью доверяю. Все-таки она представитель другого поколения, у них другое мышление, другой взгляд на вещи, которых мне порой не хватает. Она многое сделала для открытия ресторана – от подбора повара до концепции и выбора названия.

Эдуард Стихарев: «В строительной сфере все проще и понятнее. Там срабатывает принцип: бери больше — кидай дальше. В общепите все по-другому. Надо – чтобы и место удобное, и интерьер красивый, и каждое блюдо вкусно приготовить».

Уровень – премиум

Бизнесмен прекрасно понимает, что зашел не в самую безмятежную нишу. Впрочем, на сегодняшний день в российской экономике и не найдется таковой. Но ресторанную отрасль называют наиболее пострадавшей от коронавирусной пандемии. Еще весной эксперты разного уровня утверждали, что выжить могут только дешевые фастфуды. Но Эдуард замахнулся на ресторан с меню почти премиального класса.

— Отсутствие затрат на аренду помещения позволяет нам готовить эксклюзивное меню без ущерба качеству, – подчеркивает предприниматель. – Хотелось, чтобы люди приходили к нам отдохнуть, насладиться вкусной едой в уютной обстановке. В этом смысле у меня всегда всплывала картинка из отдыха в Италии. Там множество различных кафе и ресторанов. В одном ресторане находились и подростки, и пожилые, убеленные сединами гости. И мне хотелось видеть такое семейное место, куда могли бы прийти гости разных возрастов – всем и меню, и обстановка были по душе.

Однако при принятии решения об открытии именно ресторана Стихаревы руководствовались отнюдь не романтикой. Они основывались на анализе рынка и местоположении заведения. В районе новостроек, где находится «Буфетте», не так много офисов и учреждений, служащим которых понадобился бы фастфуд, хотя и такой вариант меню в ресторане предусмотрен. Готовится к открытию и второе заведение «Сироп» – это уже ресторан вечернего обслуживания, для тех, кто хочет потанцевать.

— Мы на второй линии, и это факт, – признается Эдуард. – Это как на морском побережье – на первой линии все заведения заполнены людьми, а на второй – надо поработать над привлечением клиента. Вот мы и работаем – над кухней, меню, ценовым сегментом.