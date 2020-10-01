Как посетить фестиваль науки, не выходя из дома

В Алтайском госуниверситете завершился фестиваль науки. В октябре научную эстафету примет технический университет.

Физика для лириков

Ключевой темой фестиваля науки – 2020 стала «Физика будущего». Разумеется, это не значит, что гуманитариям на нынешнем фестивале неинтересно или непонятно. Напротив, о новых технологиях и специфических понятиях лекторы рассказывали максимально простым языком. Неслучайно в самом названии мероприятия значится возрастной рейтинг 0+.

Кстати, о гуманитариях. Несмотря на относительно узкую тему, обширные и разнообразные познавательные материалы подготовили географы, биологи и искусствоведы. Всего в классическом университете прошло около 60 лекций, воркшопов, презентаций, дискуссий.

В педагогическом университете были организованы онлайн-викторины, видео-презентации, онлайн-экскурсия, экспериментариум «Физика – мир, в котором мы живем» и онлайн-площадки на digital-платформе ММСО.

На той же платформе АлтГТУ организовал всего три интерактивных программы: по физике, химии и здоровому питанию. Участники семинаров увидели зрелищные опыты и эксперименты, узнали все о правильном питании. Но это только начало. В октябре технический университет проведет фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня» в режиме онлайн, на котором представит около 20 научных площадок.

Ключевая тема была выбрана в связи с 75-летием атомной промышленности в России и 15-летием фестиваля науки.

Смешанный формат

В связи с пандемией фестиваль ожидаемо сменил даты и форму проведения.

Нельзя сказать, что он полностью ушел в онлайн. Все же значительную часть фестивальной программы всегда составляли мастер-классы – интерактив, который не всегда возможно перенести в дистанционный режим. Поэтому нынешний фестиваль проходит в смешанном формате: часть мероприятий доступна на сайтах, другая же по-прежнему требует личного присутствия. Так что познакомиться с достижениями молекулярной кухни в Сургуте или научиться батику в стиле ар-нуво в Белгороде все еще не получится.

В Алтайском госуниверситете мастер-классы проходили на платформе ZOOM. Так, 24 сентября гостей фестиваля учили создавать флористический коллаж, 25 сентября – думать по-английски, 26 сентября – искать данные о своих предках на электронных ресурсах, а 30 сентября – подбирать шрифты для графического дизайна. Юридический институт удивил барнаульцев виртуальной экскурсией по музею криминалистики, а Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ провел телемост с Пражским образовательным центром.

— Это был ознакомительный телемост, в нем принимали участие выпускники российских школ, которые сейчас учатся в Праге, – поясняет Елена Савочкина, доцент кафедры германского языкознания и иностранных языков АлтГУ. – После окончания школы они год учили чешский язык, чтобы поступить на бюджетной основе в разные вузы. На своем опыте они рассказали, как это им далось, насколько сложно поступать в чешский вуз и как попасть в магистратуру с нашим бакалаврским дипломом. О процессе нострификации (признания образовательных документов иностранных государств. – Прим. авт.) рассказал представитель Пражского образовательного центра.

Позже трансляция будет выложена в открытый доступ.

Все еще доступно

Если вы не попали на фестивальные площадки в Барнауле, это поправимо. Все опыты, которые демонстрировали студенты и преподаватели АлтГТУ, можно пересмотреть на YouTube-канале ММСО-2020. Множество лекций опорного университета также доступны в видео-формате (полный список ссылок – на сайте АлтГУ: https://www.asu.ru/science/nirs/fn/). Здесь вам расскажут об истории картографии и роли географов во время Великой Отечественной войны, дадут советы по сбору рюкзака в экспедицию, объяснят, как устроен человеческий мозг, как изменит мир «вторая квантовая революция» и что это за явление.

К слову, последняя тема вошла в общегородскую программу NAUKA 0+, которая проходила 14 сентября совместно с Министерством образования и науки Алтайского края. Профессор, доктор физико-математических наук Сергей Безносюк познакомил слушателей с основными идеями второй квантовой революции, с нанотехнологиями создания квантовых материалов, квантовых компьютеров и разумных материалов, кардинально изменяющих наш мир в XXI веке.

Еще одна интереснейшая лекция была посвящена кибернетике и физике как инструментам противодействия преступности. Искусственный интеллект в борьбе с преступлениями – звучит как сюжет фантастического фильма, и тем не менее это происходит уже сейчас. О киберпреступности и «кибер-следователях» рассказала преподаватель гуманитарного отделения Колледжа АлтГУ Мария Стародубцева. А чтобы было понятно, как это работает, зрителям фестиваля показали видеообзор достижений современной физики и кибернетики, используемых в следственных действиях.

— Эти методы начинали внедряться с начала 2000-х, но учитывая, что правоотношения все больше переходят в виртуальное пространство, возросла опасность правонарушений, – подчеркивает Мария Александровна. – Надо сказать, что не всегда новые технологии работают безотказно. Например, система распознавания лиц на айфонах – компании-разработчику неоднократно приходилось выплачивать компенсацию за то, что система срабатывала некорректно. Все это в процессе развития. В Алтайском крае тоже занимаются такими разработками – в частности, в Министерстве внутренних дел и в региональном антитеррористическом научно-методическом центре при Юридическом институте АлтГУ.

По стране определены восемь центральных площадок: это Москва, Тамбов, Самара, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Владивосток. Они работают в разные периоды с июля по декабрь. В целом фестиваль охватил более 50 городов России.