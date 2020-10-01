Как идет благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта

Благодаря участию в федеральном проекте краевая столица приросла еще двумя общественными пространствами. Прогулочная зона на пересечении улиц Взлетной и Ускова совсем скоро превратится в современный и функциональный сквер, а некогда заброшенный парк «Изумрудный» станет местом притяжения не только для желающих отдохнуть от городской суеты, но и для любителей активного времяпрепровождения.

Из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса непосредственные работы в будущем сквере в Индустриальном районе начались поздно: 8 августа три бригады рабочих СК «Город» только приступили к благоустройству. Много времени и сил у подрядчика отняла вырубка старых кленов, разросшихся по территории будущей аллеи на ул. Ускова. После того как старые кустарники были выкорчеваны, рабочие приступили к планировке местности, уплотнению оснований под дорожки, укладке под землей электрического кабеля в гофрах и устройству бортовых камней. Сейчас эти работы полностью завершены, и строители занимаются формированием эстетического облика зоны отдыха.

— До конца недели будет закончено мощение плиткой – мы ее всю выложили, сейчас только подрезаем кое-где. В течение полутора недель посадим оставшийся газон и деревья – около 100 елок, сосен и т.д., – рассказывает один из строителей, не отвлекаясь от работы.

Напомним, что в этом сквере вместо изначально запланированного искусственного водоема будет сформирована альпийская горка – соответствующие изменения в первоначальный проект благоустройства территории были внесены около месяца назад. Подрядчик уже заказал камни и необходимый материал для ее изготовления. В середине октября, заверил директор компании СК «Город», в благоустроенном сквере на пересечении улиц Взлетной и Ускова уже смогут отдыхать горожане.

Львиная доля работ, которые запланированы к реализации в рамках нацпроекта в парке «Изумрудный» в этом году, тоже выполнены. На данный момент, по словам прораба СК «Город» Александра Шаманина, уже подготовлено в полном объеме основание под велопешеходную и беговую дорожки, в завершающей стадии находится асфальтирование, выполнены на 100% укладка электрического кабеля в гофрах под землей, поребрика и опор освещения.

— Ведущиеся в этом году работы в «Изумрудном» парке – это только начало возрождения некогда народного места отдыха. Нужно понимать, что объем работ здесь предстоит большой: реконструкция не случится мгновенно, но мы ежегодно будем находить возможность для улучшения состояния парка, в том числе участвуя в федеральных программах, – отметил Владислав Вакаев, руководитель Фонда имущества Алтайского края. – У нас есть желание сформировать большую разновозрастную площадку для игр детей, возвести амфитеатр и обустроить специальное пространство для выгула собак, провести реконструкцию моста и навести порядок на искусственном пруду. Но это, конечно, перспектива следующих лет.

По словам Антона Шеломенцева, председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, работы на общественных территориях идут ускоренными темпами, и нет никаких сомнений, что объекты будут сданы до окончания контрактного срока – 1 ноября 2020 года.

Добавим, что уже завершился прием заявок на благоустройство общественных территорий в 2021 году. В качестве кандидатов заявлены 42 городских пространства, из которых будет выбран победитель по итогам голосования горожан.

49,6 млн рублей выделено на благоустройство общественных территорий в 2020 году.