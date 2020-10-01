Барнаульский боец стал финалистом необычного турнира по MMA

Барнаульский представитель смешанных единоборств Дмитрий Бабкин стал участником турнира по MMA, который проходил в формате реалити-шоу. Он провел три боя, во всех победил и вышел в финал.

Прошел отбор

С идеей провести необычный турнир в формате реалити-шоу выступила Академия единоборств РМК и организовала все это в Екатеринбурге. Все материалы о нем опубликовали только сейчас, при этом само событие состоялось еще в феврале, до начала всех коронавирусных приключений. Участникам строго-настрого запретили раскрывать детали турнира. Как Дмитрия Бабкина ни пытали его друзья, ему даже нельзя было говорить, сколько боев он провел и как они завершились, за разглашение участник мог быть даже оштрафован.

— Никакого совместного быта или других элементов, которые отличают реалити-шоу, не было, – рассказывает Дмитрий Бабкин. – В принципе, это вообще был обычный турнир, просто нас снимали везде, где только можно – в раздевалках, на взвешивании, до и после боев, все было адаптировано под нестандартную подачу в соцсетях.

Конкурсный отбор на участие в шоу был большой – из 1300 поданных заявок предстояло отобрать 42 участника. Бабкин этот отбор прошел, помогла основательная любительская база в MMA и профессиональный опыт.

Фонарь под глазом

В весовой категории 61,2 кг, где выступал Дмитрий, оказалось нечетное количество участников – девять. Значит, кому-то предстояло провести на один бой больше, чем остальным. И этим кем-то как раз стал Дмитрий.

Уже в первом бою Бабкин получил достаточно серьезную травму, пропустив во втором раунде сильный удар в район глаза. Даже тренеры предлагали Бабкину завершить противостояние, но он от такой перспективы отказался.

— Во втором раунде пришлось выживать, еле-еле выстоял с божьей помощью. Третий раунд, а вместе с ним и бой, выиграл. Победить в остальных двух боях не составило труда, – рассказывает барнаульский боец. – Соперники, конечно, пытались бить в больной глаз, защищался как мог, пытался переводить бой в партер, чтобы у соперника меньше было возможности атаковать. Если бы пропустил удар и глаз закрылся совсем – врачи меня сняли бы с турнира.

В MMA Дмитрий уже девять лет, так что к травмам привык – говорит, что всякое бывало, на такие мелочи, как фонарь под глазом, внимания не обращает. Однако признается, что своими действиями на турнире в Екатеринбурге остался недоволен.

— Показал я мало, травма не позволила раскрыться полностью, не смог как следует поработать в стойке, приходилось бороться, – рассказывает Бабкин.

Тем не менее три победы позволили Дмитрию выйти в финал, однако выступить он там не смог. Решающий поединок был намечен на 10 сентября, но пришлось лечь на операцию, удалять гланды. Возможно, организаторы еще проведут этот несостоявшийся поединок, в котором Бабкину должен был противостоять Дмитрий Никульников, боец, представляющий Уфу и тренирующийся в Дагестане.

— В любом случае опыт был интересный. Правда, как в итоге все вышло на видео, мне не очень понравилось. Думал, туда попадет больше информации, я бы по-другому смонтировал, – улыбается Бабкин.

Профессиональный путь

С профессиональными MMA Дмитрий Бабкин связывает свое будущее. Как мы уже говорили, в смешанных единоборствах он давно, а среди профессионалов впервые выступил пять лет назад, когда ему было 17. Из-за учебы (спортсмен в этом году окончил АлтГТУ) выходить на профессиональный ринг доводилось нечасто – раз в год, а то и раз в пару лет. Все-таки такие бои требуют более серьезной подготовки, нежели любительские версии. Сейчас Дмитрий настроен на заключение контракта с одной из лиг MMA – говорит, что вопрос может решиться до конца 2020 года.

Пока же Бабкин работает тренером в клубе Top Team, а тренируется в разных местах – и здесь же, и в «Один на один», спаррингуясь с коллегами по MMA, ходит за боксерским опытом в клуб «Гонг», а технику удара ногами ему ставит старший тренер краевой сборной по тхэквондо Петр Маркин.

На турнире в Екатеринбурге Дмитрию Бабкину помогал и секундировал поединки Владислав Потатушкин – тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. С Потатушкиным, одним из первых черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и главным тренером омского клуба «Александр Невский», Бабкин сотрудничает давно, регулярно ездит к нему на сборы. С Петром Яном Бабкин знаком, однако совместных тренировок еще не проводили.