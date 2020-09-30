Выставка «Мир глазами детей» работает в Барнауле

В «Арт-галерее Щетининых» 23 сентября открылась выставка «Мир глазами детей» (0+) от изостудии «2 холста» художника, педагога-волонтера Юлии Губернаторовой. Экспозиция ежегодная и проводится уже в четвертый раз. Ранее детские работы выставлялись в музее «Город» и в частном банкетном зале.

Особенность этой студии в том, что творчеством в ней занимаются дети с онкозаболеваниями, расстройствами аутистического спектра, сердечно-сосудистой системы вместе со своими здоровыми сверстниками. Всего к Юлии ходят рисовать порядка 25 человек, в выставке принимают участие 17 из них, возраст детей – от 5 до 17 лет.

Каждый раз отбор на выставку проводят независимые эксперты. В этом году им стал Анатолий Щетинин, живописец, член Союза художников России.

На выставке представлено более 50 работ, разных по технике и материалам: карандаши, масло, акварель. Что примечательно, это изображение окружающего мира: пейзажи, натюрморты из фруктов, животные. Как отмечает галерист и художник Ирина Щетинина, дети рисуют в основном то, что видят. Они очень чувствительны к природе и тянутся к ней.

На открытие пришли маленькие художники со своими родителями. Встреча с педагогом выдалась поистине теплой и трогательной. Дети скорее бежали обниматься, родители поздравляли и благодарили со слезами на глазах: «Юлия – больше чем подруга, больше чем учитель. Она стала второй мамой для наших детей».

Рисование не только развивает творческое начало, но и благоприятно влияет на здоровье. Группы в студии маленькие (по 5-6 человек), педагог может подойти и поработать с каждым. Также группы смешанные, что позволяет детям с заболеваниями лучше социализироваться, им необходим обычный коллектив. Так они быстрее идут на поправку, отвлекаются от своего недуга, избавляются от многих страхов и чувствуют себя полноценными, счастливыми. Каждый занимается по индивидуальной программе, построенной по интересам: специально подбирается техника, материалы и образы.

Ярославу 11 лет, у него аутизм. Он уже 6 лет ходит в студию «2 холста». Дети с таким диагнозом, как калька, копируют окружающих. Мама мальчика Юлия Букина не скрывает радости:

— До знакомства с Юлией моего ребенка просто невозможно было усадить. Он неспокойно себя вел, не слушался, хаотично передвигался по помещению, а громкие звуки вводили в истерику. Ходили мы в коррекционный детский сад. Благодаря занятиям в студии мой сын смог пойти в обычную школу и обрел настоящего друга.

Мама Ярослава и сама пристрастилась к рисованию, потому что, по ее словам, трудно находиться в творческом коллективе и ничего не делать.

С поздравлениями выступили Ирина и Анатолий Щетинины. Михаил Шишин, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО АлтГТУ, посоветовал юным талантам ни в коем случае не бросать рисование, потому что видит в них потенциал. По его мнению, первая выставка – самая важная, ее обязательно нужно запомнить, ведь это шаг к великому будущему.

— Для меня большая честь выставлять работы моих учеников в этой галерее, – утверждает Юлия Губернаторова, еле сдерживая слезы. – Я считаю ее лучшей площадкой в городе. Здесь представляют свои картины уже признанные именитые художники. Я мечтала попасть сюда.

«Арт-галерея Щетининых» периодически проводит благотворительные выставки.

— Восхищаюсь активностью Юлии и ее отношением к детям, – говорит Ирина Щетинина. – Во главе каждого дела должна быть личность, а здесь она есть. Пусть ее дело процветает. Дети у нас в галерее посмотрят свои работы в новой подаче, что поспособствует их росту. Тут задача даже не в том, чтобы показать художественность, а обозначить потенциал и талант ребятишек. Это и родителям отдельная гордость за своих сыновей и дочек.

Все маленькие художники получили дипломы участников выставки из рук Анатолия Щетинина. На этом торжественная часть закончилась. Все гости могли лично познакомиться с представленными работами и обсудить их между собой.

Выставка открыта до 18 октября. Галерея ждет всех желающих.