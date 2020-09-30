В УПФР в городе Барнауле в честь юбилея службы отмечают почетных работников ПФР

Уже 30 лет Пенсионный фонд выполняет функции по социальному и пенсионному обеспечению, возложенные на него государством.

Есть люди, которые стояли у истоков становления Пенсионного фонда РФ, более 20 лет работают в системе ПФР и до сих пор отдают свои знания и опыт клиентам фонда. И конечно же делятся своим опытом с новыми работниками. Поэтому, в связи с юбилейной датой хочется вспомнить о них и сказать им слова благодарности и уважения.

Чеснокова Татьяна Леонидовна работает в системе пенсионного и социального обеспечения с 1980 года. За время работы прошла все ступени роста — начинала учеником инспектора в Центре начисления и выплаты пенсий и пособий Алтайского крайисполкома, в настоящее время является руководителем клиентской службы (на правах отдела) в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах г. Барнаула. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Накопленный опыт позволяет ей разобраться в любой ситуации и принять правильное решение. Отличительные черты Татьяны Леонидовны – её неиссякаемая энергия, умение оперативно принимать решения в экстренных ситуациях. Общительна, доброжелательна, и в тоже время требовательна к себе и членам своей команды. Пользуется заслуженным уважением в коллективе. За многолетний и добросовестный труд награждена:

2005- Нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда РФ»

2010- Почетной грамотой Администрации Алтайского края

2010- Юбилейным знаком «280 лет городу Барнаулу»

2011- Занесена на Доску Почета Центрального района г.Барнаула

2015- Знаком «За вклад в развитие города Барнаула»

2019- Нагрудным знаком «Почетный работник ПФР»

Главный специалист-эксперт отдела персонифицированного учета Малютина Светлана Владимировна имеет многолетний опыт работы со страхователями города Барнаула. Работает в системе ПФР с 1994 года.

Проводит работы со страхователями, не представившими отчетность, отработке протоколов ошибок по приему отчетности по формам персонифицированного учета и дополнению индивидуальных лицевых счетов для своевременного назначения пенсий жителям нашего города.

Светлана Владимировна грамотный специалист, применяя профессиональные навыки и умения, она с высоким качеством выполняет должностные обязанности и другие поручения руководства. Во всем проявляет ответственность, дисциплинированность, умеет планировать свою работу.

С коллегами по работе и со страхователями вежлива, тактична. Имеет высокие, заслуженные награды:

2004- Благодарность Администрации Центрального района г.Барнаула

2005- Почетная грамота Пенсионного фонда РФ

2013- Награждена нагрудным знаком «Почетный работник ПФР»

2015- Награждена памятным знаком «25 лет Пенсионному фонду РФ»

2016- Почетная грамота Администрации Центрального района г.Барнаула

2017- Благодарственное письмо АКЗС

Зеленина Наталья Павловна с 1993 года начала свою деятельность в Комитете Администрации Ленинского района по социальному и пенсионному обеспечению. С 2001 года занимала руководящие должности в отделе назначения пенсий, отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Наталья Павловна отличается высокой степенью ответственности, очень доброжелательный и располагающий к себе человек. Обладая уникальными знаниями в области льготного пенсионного обеспечения, за многолетний трудовой стаж в пенсионной системе смогла передать свой опыт молодому поколению работников Управления. Осуществляет качественную и своевременную проверку вновь назначенных пенсионных (выплатных) дел в соответствии с нормами пенсионного законодательства.

Отличается высоким чувством долга, ответственностью, большим трудолюбием и работоспособностью.

Активно делится накопленным профессиональным опытом с коллегами. За трудовую деятельность вырастила не одно поколение молодых специалистов. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, большим уважением коллег.

1998- Благодарственное письмо Комитета по социальному и пенсионному обеспечению населения Ленинского района г.Барнаула

2000- Благодарность Комитета по социальному и пенсионному обеспечению населения Ленинского района г.Барнаула

2005- Благодарность Председателя Правления ПФР

2007- Благодарственное письмо Барнаульской городской Думы

2009- Почетная грамота администрации г.Барнаула

2017-Почетная грамота АКЗС

Маколдина Надежда Григорьевна- уникальный специалист, трудовая деятельность которого с 1998 года связана с системой ПФР. Начав работать простым уполномоченным Центрального района г.Барнаула, в Управлении ПФР в г.Барнауле, благодаря своему большому опыту практической работы со страхователями города, с 2007 года занимала только руководящие должности- начальника отдела персонифицированного учета, заместителя начальника Управления. Чтобы правильно назначить пенсию, необходимы сведения о начисленных и уплаченных работодателями страховых взносах и они должны своевременно и в полном объеме разнесены на лицевые счета. Этими вопросами занималось направление, которое курировала Надежда Григорьевна. Поэтому список ее наград очевиден:

2005- Почетная грамота ПФР

2010- Юбилейный памятный знак «280 лет г.Барнаулу»

2013- Почетная грамота администрации г.Барнаула

2018- Нагрудный знак «Почетный работник ПФР»

Ожередова Ольга Сергеевна на протяжении многих лет занимает должность заместителя начальника отдела назначения пенсий. С 1996 работала в Комитете по социальному и пенсионному обеспечению населения Октябрьского района г.Барнаула, откуда и пришла в систему ПФР. Совокупность таких качеств как целеустремлённость, усидчивость, ответственность, самодисциплина всегда выделяли Ольгу Сергеевну среди её коллег. Весь накопленный опыт работы и приобретённые знания передаются молодым

работникам, не случайно Ожередова О.С. является членом Совета наставников Управления, имеет заслуженные награды:

2005- Почетная грамота Администрации г.Барнаула

2010- Почетная грамота администрации Октябрьского района г.Барнаула

2012- Благодарность Председателя Правления ПФР

2019- Нагрудный знак «Отличник Пенсионного фонда»

История социальной помощи в России уходит своими корнями еще в древнерусское государство 9-13 веков. С тех пор пенсионная система эволюционирует вместе с развитием страны и началом современной истории социального и пенсионного обеспечения считается принятие 20 ноября 1990 года Федерального закона «О государственных пенсиях в Российской Федерации». На первом этапе система пенсионного обеспечения граждан России продолжала функционировать на основе солидарно-распределительной схемы социального страхования СССР. Но в условиях перехода к рыночному укладу экономики, дальнейшая поддержка консолидированной системы стала невозможна. Поэтому в рамках реализации закона «О государственных пенсиях в РФ» для государственного управления финансами пенсионного обеспечения Постановлением Верховного Совета от 22 декабря 1990 года было образовано самостоятельное финансово-кредитное учреждение Пенсионный фонд России.