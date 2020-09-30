В рядах барнаульских футболистов, выступающих в Премьер-лиге, – пополнение

На минувшей неделе составы команд, выступающих в российской Премьер-лиге, пополнил еще один воспитанник барнаульского футбола – Владислав Камилов перебрался в ФК «Уфа» и уже успел дебютировать за башкирский клуб.

Попал под «Зенит»

В карьере 25-летнего полузащитника Владислава Камилова «Уфа» станет уже седьмым клубом. В семь лет рыжеволосый мальчишка пришел в футбольную школу «Динамо». Камилов родился в Калманке и оттуда ездил на тренировки к Владимиру Демченко, Александру Городову и Станиславу Карингину. В 2005 году талантливого паренька заметили на финальных играх первенства ДФЛ в Москве и вскоре пригласили в Тольятти в знаменитую футбольную академию им. Коноплёва. Там Камилов тренировался шесть лет, даже ездил на стажировки в школу мадридского «Реала».

В Барнаул он вернулся в 2012 году, через год дебютировав в профессиональном футболе. В том сезоне он сыграл за «Динамо» лишь шесть раз, после чего на год ушел в систему «Ростова». В 2014 году он снова вернулся в Барнаул, на этот раз проведя за барнаульскую команду 16 матчей, а в феврале 2016 года принялся покорять новые вершины. Играл в «Носте», «Волгаре», «Шиннике», последние полтора года провел в хабаровской «СКА-Энергии». В нынешнем сезоне за хабаровчан Камилов провел восемь матчей в ФНЛ, в которых забил два мяча. Еще один тайм за «СКА-Энергию» он провел в Кубке России.

Как рассказал сам Камилов в интервью пресс-службе хабаровского клуба, переговоры с «Уфой» длились около двух недель. 21 сентября Владислав подписал с башкирской командой контракт, а через три дня уже провел первую тренировку в новом клубе.

— Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам, – прокомментировал переход главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Уфимцам, которые занимают в турнирной таблице 14 место, опережая явных аутсайдеров «Химки» и «Ротор», усиление действительно необходимо. Камилов уже в субботу в ближайшем туре дебютировал за новую команду, правда, успешным этот факт никак не назвать. Башкирские футболисты попали под каток «Зенита»: действующий чемпион России разгромил «Уфу» со счетом 6:0. Камилов вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте при счете 3:0. При этом в начале второго тайма Камилов отметился ударом издали, с которым справился вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Паровозным курсом

Таким образом Камилов стал шестым воспитанником барнаульского футбола, выходившим на поле в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. При этом на прошлой неделе с «Локомотивом» подписал контракт еще один наш представитель – нападающий Артём Карпукас. 18-летний футболист начинал спортивный путь в Бийске, а затем перешел в СШОР А. Смертина в группу Олега Киушкина.

— Я тогда тренировал ребят годом старше, мне сказали, что есть интересный парень, который хотел бы заниматься с нами. Я согласился дать ему шанс, но при этом сразу сказал, что все будет по-спортивному принципу. И Артём, играя со старшими, завоевал себе место в составе, стал лидером, – рассказал Киушкин.

В 2014 году Карпукаса пригласили в академию столичного «Локомотива», где он и дошел до первого контракта. Пока Карпукасу объективно сложно бороться за место в основном составе железнодорожников, сейчас он выступает в молодежном чемпионате России.

Шанс Ерохину

Всего же в заявках команд Премьер-лиги на сезон значится девять воспитанников алтайского футбола. Помимо Камилова, это Александр Ерохин («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Евгений Городов («Краснодар»), Юрий Дюпин («Рубин»), Кирилл Боженов («Химки»), Артём Шаболин («Урал»), Игорь Юрганов и Сергей Самок (оба – «Сочи»).

Ерохин впервые в сезоне провел все 90 минут в победном матче с «Уфой». Александр сыграл, как и весь «Зенит», ярко, много участвовал в атакующих действиях, в частности, принял участие в нескольких голах своей команды, сначала начав атаку, завершившуюся вторым голом Сердара Азмуна, а затем отдавший голевой пас Дзюбе. С удара Ерохина начался и шестой гол «Зенита» – с его атакой справился вратарь, но подбор выиграл Дзюба, начавший голевую комбинацию. Вдобавок ко всему Ерохин получил и желтую карточку.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на этот раз игру против «Тамбова» начал в запасе. На поле он появился на 74-й минуте, и тут же начал голевую атаку. Соболев пробил, вратарь отбил, но на добивании был первым защитник «Спартака» Айртон.

Юрий Дюпин после болезни снова занял место в воротах «Рубина» и помог своей команде на выезде победить «Ротор» 3:1. Кирилл Боженов традиционно провел все 90 минут за «Химки». Артём Шаболин на этот раз не сыграл за «Урал», как и Юрганов с Самоком за «Сочи» и Городов за «Краснодар».

Воспитанницу СШОР А. Смертина Викторию Тубольцеву вызвали в расположение юношеской сборной России – соответствующий вызов пришел в адрес руководства школы. Сбор национальной команды юных футболисток пройдет в Крымске Краснодарского края с 1 по 7 октября.