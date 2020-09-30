В прошлые выходные команда Алтайского края защищала честь региона в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Итоговый этап соревнований для профессионалов старше 50 лет впервые проходил в дистанционном формате. Из трех наших участников двое получили медальоны за профессионализм.

В финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» было заявлено 26 компетенций. Представители Алтайского края участвовали в трех – «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Предпринимательство». Основными площадками испытаний стали Барнаульский государственный педагогический колледж и Барнаульский кооперативный техникум.

Лариса Райлян, воспитатель детского сада № 215 – среди обладателей медальона. По ее компетенции соревнования проходили в два дня. В первый необходимо было провести сюжетно-ролевую игру на ознакомление с трудом парикмахера. На второй – создать проект по Красной книге.

— Первое задание само по себе не сложное, но у меня не было никаких атрибутов для игры, – рассказывает Лариса Сергеевна. – Мне пришлось самой делать из картона и бумаги фен, зеркало, расческу, костюмы. Второе – серьезнее. Надо было разработать план работы с детьми, родителями, а тема непростая и литературы под рукой никакой – все из головы.

Педагог признается, что перед заходом на площадку очень волновалась, а как начала действовать, об этом уже не успевала думать.

Если Лариса Райлян состязалась в деле, которым занимается уже 33 года, то Светлана Решетова (получила медальон в компетенции «Предпринимательство») пришла совсем из другой сферы – сейчас она работает заместителем председателя правления Алтайского крайпотребсоюза по организационной и кадровой работе.

— Я люблю всякие состязательные моменты и заодно не против получения новых навыков, – рассказывает Светлана Анатольевна. – Перед нами стояла задача проявить себя и заявить о своем регионе, рассказать, чем он славится. Я разработала бизнес-проект «Хлеб и лен, пекарня & мастер-класс». Его идея – производство хлеба с добавлением льняной муки, которая повышает биологическую и пищевую ценность продукта.

«Навыки мудрых» – часть федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Он проходил в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году в состязании приняли участие 270 специалистов из 64 регионов России.