В городе начался осенний пожароопасный период

25 сентября состоялось заседание комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова. Участники обсудили вопросы подготовки к осеннему пожароопасному периоду, начало отопительного сезона и готовность к снежным заносам.

Не жги мусор во дворе

Как рассказал нам начальник Управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимир Драчёв, участники заседания обсудили ход подготовки к осеннему пожароопасному периоду. Это довольно сложное в плане пожарной безопасности время. Сухая растительность, опавшая листва деревьев, несвоевременная очистка полей, садовых участков, дворовых территорий несут большой риск пожаров.

Ежегодно в этот период количество возгораний увеличивается на порядок. В связи с этим на комиссии поставили коммунальным службам задачу очищать дворовые территории, администрациям районов и главам сельских поселений — провести работу с гражданами по запрету уничтожения растительности путем сжигания, своевременной уборке мусора. Конечно, он должен централизованно вывозиться на городской полигон ТКО. В скором времени начнется месячник по санитарной очистке города, который позволит максимально очистить Барнаул от мусора и листвы.

Известно также, что в это время горят поля, поэтому необходимо проводить опашку населенных пунктов, чтобы огонь не добрался до жилья. Но, как доложили администрации районов, практически во всех пригородных поселках опашку уже завершили.

Пожары на заброшках

Также участники коснулись темы пожаров в помещениях. Анатолий Воронков отметил тревожную ситуацию. Не первый год в городе происходят пожары в неэксплуатируемых зданиях, которые порой оказываются объектами культурного и исторического наследия. Зачастую собственники не принимают достаточных мер по охране таких зданий, не занимаются пожарной безопасностью. Такие объекты не обеспечены охраной, доступ в помещения не ограничен, из-за чего внутрь пробираются бродяги, которые разводят костры. Огонь выходит из-под контроля и успевает сильно разрастись до приезда пожарных, поскольку никакой сигнализацией такие здания не оснащены. К сожалению, одним из пострадавших зданий оказался объект культурного наследия – сереброплавильный завод, который горел в июле этого года.

Но гораздо чаще такие пожары происходят в обычных, нестатусных домах из аварийного жилого фонда. Допустим, дом в силу каких-то причин не расселен до конца. Там продолжают проживать одна-две семьи, но остальные помещения пустуют. Естественно, там никто не следит за состоянием проводки, за пожарной безопасностью, селятся бродяги, лазает детвора. Поэтому пожары происходят нередко. А учитывая, что из нерасселенных жильцов там остаются маломобильные, пожилые граждане, они не всегда успевают вовремя эвакуироваться. Горел аварийный жилой фонд и в этом году, к счастью, без жертв.

Комитет ЖКХ принимает меры для ограничения доступа в пустующие помещения многоквартирных домов. Территории пустующих домов огораживают сигнальными лентами, ставят решетки или наглухо заколачивают окна и двери. Сейчас прорабатывается вопрос о заключении муниципального контракта с ЧОПом по охране и патрулированию аварийных и подлежащих сносу или реконструкции домов. Всего таких объектов 35.

Также собственникам неэксплуатируемых зданий направили требование на время оформления документов о снятии с баланса организовать охрану, чтобы внутрь не проникли посторонние. Кроме того, наряды патрульно-постовой службы полиции при патрулировании города должны будут обращать внимание на посторонних, проникших на территорию таких зданий.

Можно подключаться

Также участники рассмотрели два аспекта подготовки к зиме. Комитет по энергоресурсам и газификации доложил о готовности объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к бесперебойной работе в отопительный период. По заявкам жителей любая управляющая компания может подключать дом к теплу. Управлению по делам ГОЧС города Барнаула поставили задачу регулярно проводить тренировки с аварийно-диспетчерскими службами по ликвидации возможных технологических нарушений.

Кстати, днем ранее была проведена противоаварийная тренировка под руководством заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Андрея Фёдорова по ликвидации аварийных ситуаций на коммунально-электрических сетях. В целом она показала готовность аварийных служб. Но было указано, что в условиях низких температур все действия потребуют повышенного внимания. Необходимо обеспечить устойчивое функционирование объектов в условиях морозов, поддерживать нормативный запас топлива, материально-технических средств для предупреждения и ликвидации аварий.

Чистая дорога

Кроме того, участники рассмотрели готовность дорожных служб к борьбе со снежными заносами, зимнему содержанию уличной дорожной сети. Анатолий Воронков напомнил о сложном начале этого года, обильных осадках, шквальном ветре. Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин отметил, что в готовности находятся 262 единицы техники, проработан график очистки улиц, в первую очередь основных магистралей, по которым движется общественный транспорт. Анатолий Воронков попросил обратить внимание на расчистку межквартальных проездов и подъездов к зданиям социального назначения, школам, детским садам.

37,5 тыс. тонн песко-соляной смеси для посыпки дорог заготовлено в городе.