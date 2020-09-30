Люди из легенды: труженик тыла, участник войны – часто это был один и тот же человек

В 1942 году коллектив Барнаульского вагоноремонтного завода одним из первых был награжден орденом Трудового Красного Знамени за образцовое выполнение заданий фронта. Этому заводу посвятил 38 лет жизни труженик тыла, участник Великой Отечественной войны Анатолий Упольников.

Слесарь в инструментальном

С началом Великой Отечественной войны около 1200 работников ВРЗ ушли на фронт, их заменили подростки, женщины, пенсионеры. 6 августа 1941 года Совет народных комиссаров принял постановление об эвакуации на Алтай Днепродзержинского вагоноремонтного завода имени газеты «Правда». Уже в конце августа в Барнаул прибыли два эшелона с оборудованием, предназначенным для выпуска боеприпасов, из прифронтовых районов шли эшелоны со станками литейных и механических цехов Рославля, Москвы, Отрожки. Существующий литейный цех ВРЗ перевели на отливку деталей военной продукции, а переоборудованный из заводского склада и укомплектованный спецстанками механический цех начал их обработку.

— До войны я успел окончить пять классов школы, – вспоминает Анатолий Васильевич. – Отец и дед были людьми мастеровыми, поэтому я рано научился ремесленничать и помогал им, даже заработал денег на простенький фотоаппарат. Осенью 1941 года пошел учиться в вечернюю школу железнодорожного училища и начал работать слесарем в инструментальном цехе ВРЗ, поскольку учеба проходила прямо за станками. Полученные знания мы тут же применяли на практике. Память у меня была хорошая, руки благодаря отцу и деду – умелые, поэтому мне доверяли обязанности механика цеха товарища Свалова на период его отсутствия. Параллельно я поступил в политехнический институт и успел окончить три курса заочного отделения. Завод работал в три смены, и каждый из нас старался перевыполнять план, поскольку мы знали, что своими руками приближаем победу над фашистами. Таких как я подростков на заводе была большая часть, за опытными работниками, приехавшими вместе с оборудованием эвакуированных заводов, закрепляли от 10 и больше учеников. А сколько их было-то, опытных? С Днепродзержинского эвакуированного завода, например, к станкам встали чуть больше полутора сотен человек.

Один только ВРЗ за годы войны поставил фронту миллионы снарядов, три ремонтно- восстановительных поезда, несколько банно-санитарных поездов, две тысячи железных печей- времянок, 1700 вагонов.

Военный десантник

Повестка в военкомат Упольникову пришла в конце 1943 года. К этому времени на фронте воевали два его старших брата – Евгений и Николай. Анатолий принял присягу 5 февраля 1944 года и попал в 24-ю парашютно-воздушно-десантную бригаду.

— До конца войны я служил в разных полках бригады ВДВ стрелком, наводчиком 82-миллиметрового орудия, – рассказал Анатолий Васильевич. – В атаку мы ходили редко, по большей части зачищали освобожденные территории от фашистов. Наступление ведь идет быстро, освободили город, двинулись дальше, а следить за тем, кто и куда разбежался, было некогда. Вот мы и просеивали территорию, как сквозь мелкое сито, в поисках спрятавшихся фашистов. Такие бывали перестрелки, не слабее, чем на линии фронта. Прошагал всю Прибалтику, Австрию, Венгрию, Румынию. В Прибалтике познакомился с будущей женой Зинаидой, которая в годы войны воевала в партизанском отряде.

«Мама, обо мне сильно не беспокойтесь, берегите себя, – писал Анатолий Упольников с фронта домой. – Окончится война, соберемся все вместе и отметим победу над фашистами. Мама, сообщите, где сейчас мои братья Женя и Коля. Пишите обо всем, жду, целую. Ваш сын и брат».

Только после Победы Анатолий узнал, что его старший брат – разведчик Евгений Упольников погиб за две недели до Победы, а Николай пропал без вести.

Из письма Анатолия Упольникова домой в Барнаул: «Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие, родные мама, папа, братишки и сестренки. С горячим фронтовым приветом ваш сын и брат Анатолий. Сообщаю, что письмо ваше получил, что я жив и здоров, продолжаем бить немцев».

В десантных войсках Анатолий Васильевич прослужил до конца 1950 года. Было за это время и особо радостное событие в его жизни: в 1948 году в Москве проходил парад, посвященный Дню авиации. Минометчик гвардии ефрейтор Анатолий Упольников вместе со своим 104-м парашютно-воздушным минометным десантным полком принимал в нем участие.

Рационализатор-печник

1950-е годы были ознаменованы глобальной реконструкцией и расширением ВРЗ, внедрением конвейерного метода ремонта вагонов. Для страны, поднимающейся из руин, это было очень важно.

— После демобилизации я отдохнул всего месяц и в январе 1951 года снова пришел в родной инструментальный цех, – вспоминает Анатолий Васильевич. – Из ушедших на фронт заводчан домой вернулся лишь каждый четвертый, мужские руки по-прежнему требовались на всех направлениях производства. Наверное, с самых первых дней я задумался о том, как сделать инструмент более приспособленным, чтобы операции на станке выполнялись точнее, быстрее, без брака. В родном цехе проработал до самой пенсии, только должности разве что менялись. За 35 последних лет получил поощрения за сотню рацпредложений.

Единственная дочь участника войны Людмила вспоминает, что отец приходил с работы домой чумазый, как печник.

— После войны у папы был всего один выходной в неделю, – рассказала Людмила Анатольевна. – Его спецодежу мама сначала замачивала в ванной несколько раз, чтобы сбежала грязь, и только потом стирала. Такой закалки, как у отца, теперь не встретишь. После выхода на пенсию он стал выкладывать печки на заказ, научился в свое время у деда. Очередь жителей частного сектора на него была расписана с ранней весны и до поздней осени, а на зимнюю рыбалку перестал ходить в возрасте далеко за 70 лет. За все годы он ни разу не подумал сменить место работы, и как бы трудно не было заводу, он был вместе с ним и его людьми.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала сотрудников Государственного архива Алтайского края и администрации Октябрьского района.