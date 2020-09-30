Как работает служба 02, посмотрели участники акции «Гражданский мониторинг»

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили Управление МВД России по городу Барнаулу и познакомились с работой центра управления нарядами.

Акция «Гражданский мониторинг» проходит по всей стране, во всех районах и городах Алтайского края. В ее рамках члены общественных советов при органах внутренних дел посещают различные подразделения полиции: дежурные части, центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, миграционные пункты и другие.

— Наша задача – обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел и поддерживать партнерскую связь между МВД и гражданским обществом, – говорит председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю Татьяна Величко. – Мы должны донести до МВД чаяния народа – недовольство или, наоборот, удовлетворение работой. Мы оцениваем все: имидж полиции, уровень культуры сотрудников, наличие нарушений.

Особенно увлекательной получилась экскурсия в центр управления нарядами.

— Здесь находится единая диспетчерская служба 02, куда поступают сообщения со всего города, – рассказывает начальник дежурной части УМВД России по городу Барнаулу, подполковник полиции Павел Казаков, проводя гостей по залу, уставленному техникой. – Из этого зала оперативный дежурный и его помощник управляют всеми полицейскими нарядами, которые патрулируют улицы краевой столицы.

В среднем за сутки в центр поступает 500-600 вызовов. Их все надо отработать, разобраться. Непростая задача дежурных заключается в том, чтобы контролировать расположение каждого из 70 нарядов, которые ежесуточно выезжают на дежурство на улицы города. При поступлении звонка от гражданина, они должны быстро сориентироваться, какой экипаж находится ближе, и оперативно отправить его на место происшествия.

Одна из стен в зале сплошь усеяна мониторами, на которых, будто в увлекательном документальном фильме, протекает жизнь городских улиц.

Всего по городу работают 94 видеокамеры, подключенные к единой системе. Изображение с каждой из них выводится на мониторы в этот зал. Оператор может в любой момент повращать камеру, увеличить изображение и рассмотреть повнимательней, если на улице происходит что-то подозрительное. Все, что видят электронные глаза города, записывается, а затем запись хранится в течение месяца. Если полиции станет известно о грабеже или ДТП, то можно просто просмотреть запись и узнать, что случилось в тот или иной день.

— Если разыскивается автомобиль, и нам известен номер, мы вводим его в эту систему. И при прохождении машины по городу, нам система начнет сигнализировать, что этот автомобиль проехал через пересечение таких-то улиц. Дежурный сразу передает информацию экипажу, и они его перехватывают, – рассказывает подполковник полиции Павел Казаков.

Увиденное произвело сильное впечатление на гостей.

— Я сам раньше работал в системе, был связан с дежурной частью. Интересно было посмотреть, что за это время произошло, за 25 лет. Все увиденное меня поразило, – делится впечатлениями член Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю, адвокат Анатолий Решетников. – Раньше в распоряжении милиции был только телефонный аппарат, а теперь весь Барнаул у тебя на видеосъемке.

— Сегодня мы побывали на экскурсии в УМВД города Барнаула, увидели все секреты, убедились, что город с помощью системы видеокамер виден как на ладони, – говорит Татьяна Величко. – Сотрудники отслеживают ДТП, правонарушения. Я считаю, что система должна развиваться, и все движется к этому. Когда кнопок вызова полиции и видеокамер будет больше, то соответственно меньше станет возможностей совершать правонарушения, потому что все фиксируется, все видно. Необходимо информировать об этом жителей. Возможно, кого-то это остановит от неверного шага, кому-то придаст уверенности, что к нему придут на помощь.

С помощью видеокамер в этом году раскрыто 85 преступлений, выявлено более одной тысячи административных правонарушений. С каждым годом камер наружного наблюдения на улицах Барнаула становится все больше.