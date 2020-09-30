Анна Ивановна Линкина, заслуженный врач, труженица тыла, 28 сентября отметила свой 100-летний юбилей

Несмотря на возраст, она в бодром расположении духа. Анна Ивановна помогает воспитывать 7 внуков и 10 правнуков.

Родом она из села Кабурчак Крымской области. Родители были зажиточными крестьянами. В возрасте восьми лет маленькая Анна осталась одна – ее родителей репрессировали и отправили в Свердловскую область на поселение. До 14 лет девочка жила по разным интернатам в Крыму. Работала на полях и няней у зажиточных людей, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию.

После окончания 7-го класса Анне повезло – помогли добрые люди, и она смогла переехать к родителям на Урал в село Новая Кола. Но спустя некоторое время их семья вновь распалась. Родителей арестовали. Отца объявили врагом народа и расстреляли, а мать по инвалидности 1 группы отпустили обратно на поселение.

После школы Анна вместе с подругой отправилась в соседний город Надеждинск (сейчас г. Серов). Интуитивно выбрала медицинское училище и поступила на фельдшера-акушера. Как показала практика, с выбором она не ошиблась, медицина стала ее призванием. Одновременно с учебой подрабатывала, чтобы помогать больной матери. Жила в общежитии и на протяжении трех лет каждые выходные дни ходила пешком 7 км домой.

Окончив училище, девушка по совету матери уехала в город Бахчисарай в Крым. Там устроилась работать медсестрой в больницу. Познакомившись со студентами мединститута, Анна приняла решение поступать и учиться дальше. В 1941 году ее зачислили на лечебный факультет Симферопольского медицинского института, который ввиду военного положения эвакуировали в Среднюю Азию. Параллельно с учебой она продолжала работать в госпитале. А по ночам помогала кормить новобранцев из проходящих воинских составов на железнодорожной станции.

— Тяжелое было время. Сколько помню, до войны и в войну денег мы не видели, работали за любую еду, надо ж было как-то выживать. А еще ярлык «дитя врага народа» усугублял мое положение. Папу реабилитировали только в 1954 году. В этом же году наш институт вернулся назад в Симферополь, – вспоминает Анна Ивановна.

После окончания института в 1946 году молодого специалиста отправили в г. Курган. Там девушка познакомилась с учителем Николаем Васильевичем Линкиным, который впоследствии стал ее спутником жизни. Он – участник войны, дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага. В 1947 году молодые поженились и вместе с мамой Анны переехали в Барнаул, развивающийся промышленный центр.

В семье родились трое детей: Валентина, Александр и Сергей. В счастливом браке Анна с Николаем прожили 48 лет, в 1995 году его не стало.

С 1948 по 1995 год Анна Линкина работала в больницах Барнаула. Больше всего времени она посвятила горбольнице Октябрьского района. Там она была терапевтом, а затем занимала должность заведующей терапевтическим отделением. Вместе с этим Анна Ивановна учила будущих медиков в АГМУ, будучи более 25 лет ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней у известного профессора, заслуженного деятеля науки РФ Зиновия Соломоновича Баркагана.

Более полувека своей жизни Анна Линкина посвятила врачебной деятельности. Среди пациентов она себя зарекомендовала как специалист своего дела. На ее счету сотни спасенных жизней. Своим примером она вдохновила и своих детей и внуков: в семье девять врачей разных специальностей. Как говорит сама Анна Ивановна:

— Общее дело укрепляет семейные узы и устои. Тем более что наше «общее дело» – очень благородное.

За трудовую деятельность ветеран награждена медалью «За доблестный труд». Также в ее копилке имеются почетные грамоты городского, краевого и правительственного уровней.

В настоящее время труженица тыла проживает со старшей дочерью Валентиной. Отношения в семье теплые, ветеран окружена вниманием, заботой и уважением.

— Бабушка Анна – целеустремленная, волевая и сильная духом женщина, – говорит внучка Ирина. – Она настоящий лидер, способный объединять и вести за собой людей.

В день юбилея Анну Ивановну поздравила Галина Бровко, заместитель главы администрации Октябрьского района. Имениннице передали поздравительные телеграммы от Президента РФ В.В. Путина и Губернатора Алтайского края В.П. Томенко.

Анна Линкина: «Мой девиз прост: Радуйся жизни! Никогда не сдавайся! Верь добрым людям!»