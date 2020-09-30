Акции месячника пожилого человека в Барнауле пройдут с соблюдением мер безопасности

В условиях пандемии традиционному месячнику пожилого человека в этом году уделено особое внимание. Акции для барнаульских пенсионеров должны пройти в первую очередь с заботой об их здоровье.

Международный день пожилых людей отмечается по всему миру 1 октября начиная с 1991 года.

1 октября в 18.30 симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края по просьбам слушателей повторят концертную программу «Песни, опаленные войной», посвящая ее 75-летию окончания Второй мировой войны и началу месячника пожилого человека. «Смуглянка», «Темная ночь», «Вот солдаты идут» – любимые мелодии старшего поколения прозвучат на сцене филармонии. Напомним, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора рассадка зрителей в концертном зале будет производиться в шахматном порядке, согласно социальной дистанции. Билеты в кассе продаются с учетом этого требования.

Волонтеры акции #МыВместе продолжат доставку продуктовых наборов пожилым людям и маломобильным гражданам, более того, акция станет постоянной, а региональный штаб переформируется в клуб «Мы вместе», как и в других регионах России. Эта инициатива позволит продолжить начатую работу не только в кризисных ситуациях, но и после нормализации эпидемической обстановки.

Подарки ко Дню пожилого человека поедут и к тем бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых. Алтайское отделение благотворительного фонда «Старость в радость» ведет сбор сладостей: все желающие могут принести волонтерам пастилу, мармелад, мягкие конфеты, специальные сладости для людей с сахарным диабетом, – и в начале октября они будут радовать жильцов домов престарелых. В этом году поздравлений ждут 1437 бабушек и дедушек.

Кстати, как отмечают организаторы акции, к сладкому подарку можно приложить открытку – покупную или самодельную – с теплыми словами. Акция продолжится до 2 октября включительно. Принести подарки можно в офис фонда «Старость в радость» (ул. Деповская, 7).

Среди волонтеров, оказывающих помощь пожилым людям, третий год подряд пройдет конкурс «Прояви заботу!». Его участниками обычно становятся отряды, сформированные на базе образовательных учреждений: школ, колледжей, вузов, домов творчества. Добровольцы могут оказывать помощь в доставке на дом продуктов, непродовольственных товаров, лекарств, медицинских товаров и реабилитационного оборудования, в уборке придомовой территории, а также организовать социальные, благотворительные акции.

По итогам конкурса будут выявлены самые активные волонтерские отряды. Заявку на участие необходимо предоставить с 28 сентября по 10 октября в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула.