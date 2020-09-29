В краевой столице продолжают проводить специализированные продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула – горожанам»

В минувшую субботу торговля развернулась на шести городских и пригородных площадках.

Опытные люди говорят, что за самым лучшим продуктом надо приходить до назначенного времени открытия торговли – уже за час на площади у ДК «Трансмаш» народ штурмовал ярмарочные палатки. Не бунтуют, не ссорятся – решают все миром.

— А куда мне торопиться? – приветливо улыбается бабушка по имени Зинаида Петровна. – Пока приглядываюсь. Пришла со списком – а как же! Но пока покупаю все мимо него – это у меня обычное дело.

— Дождик-то не мешает? – любопытствую я.

— Да, погода не летная, но и мы, слава богу, по земле ходим. Сапоги вон надела хорошие – не резиновые, но надежные, проверенные. В сумке зонт лежит – это если дождевика будет мало. Вы не переживайте, мы, пенсионеры – народ подготовленный.

Пока у нее в руках один скромный пакетик, но увиденный мельком список обещает, что к концу ярмарочного обхода руки у бабушки будут занятыми.

Больше всего толкотни не у мясных лотков, не у сырных – у машин с картофелем.

— В общем-то, у нас тоже сезон – сейчас многие простывают, вирус ловят. Не обязательно коронавирусный, обычные ОРВИ и грипп никто не отменял. При них мед – отличное лекарство. Давайте вам вот эту маленькую баночку заверну? – дружелюбно улыбается продавец Наталья. – Ажиотажа у меня нынче пока нет, но я не в обиде. Людям погреба надо заполнять – зима у нас долгая.

У продавцов картофеля на разговоры нет ни минутки – только и успевают таскать мешки. Сначала подтягивают нужный сорт из глубины кузова к краю, берут в руки – кто как ребенка, кто через плечо перекинет – и несут на весы. Оттуда уже – к машине клиента.

— Спину сорвете, меня ругать будете, – на ходу отбивается от претендующих на самостоятельность клиентов продавец. Потом обращается ко мне: – Для меня привычно. С такой работой никакой фитнес-зал не нужен, вместо него на ярмарку работать приходите, обучим. Мешки, конечно, не доверим, вы слишком маленькая для грузчика, другое занятие найдем.

Они, в противовес своим покупателям, одеты легко – никаких курток и плащей. Шапкой и кофтой обходятся. Признаются, что даже в этом жарко. Мелкого нудного дождика они не замечают, шлепают прямо по лужам. Оно и понятно: с 30-килограммовой ношей в руках дорогу разбирать не приходится.

— А вы довезти до дома сможете? – интересуется пожилая покупательница. – Нынче волонтеров-то не дают. Я тут рядом, на Горно-Алтайской живу. Сама, боюсь, не управлюсь.

— Я б помог, честно, но один работаю, не на кого оставить товар, – извиняясь, оправдывается продавец Фаррух Хажиев.

— А мне как раз по пути будет, – предлагает свою помощь сосед по очереди. – Центнер, конечно, не возьму, но мешок-другой втисну.

К выбору способа транспортировки, как и определению с сортом картофеля, каждый подходит по-своему. Одни брезент с прицепа снимают, другие – открывают багажник, третьи – готовы укладывать мешки прямо в салон.

— Грузите этого пассажира на переднее, – манерно распахивает дверь своей шестерки водитель.

Еще по осени в ходу арбузы с дынями, тыква, морковка с капустой, перец.

— Мне дети дачу запретили вести. Говорят: «Цветы, если охота, сади, а чтоб на грядках тебя не видели», – разговорилась с продавщицей за выбором свеклы одна из покупательниц. – Сначала сердилась, не понимала, как без огорода. Ведь всю жизнь на земле трудилась! С годами спина стала мешать, как-то прижало, теперь на запрете сижу. Вроде попривыкла. Уже несколько лет на ярмарки хожу, так что благодаря вам погреб мой не пустует. Давайте-ка мне три кило.

Ярмарочная торговля осуществлялась с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания» организаторы и продавцы настоятельно просили посетителей соблюдать масочный режим.