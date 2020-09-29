В 2596 многоквартирных домов Барнаула подано отопление

По состоянию на утро 28 сентября в Барнауле к централизованному отоплению подключены все школы и детские сады, 95% учреждений дополнительного образования, почти 70% медицинских организаций и большая часть жилых домов.

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на протяжении недели работают в зимнем режиме, а значит, подают тепло в соответствии с температурным графиком, который согласован и утвержден администрацией города. Он предполагает, что чем холоднее на улице, тем выше будет температура теплоносителя и, следовательно, батарей в квартире.

На недотопы или перетопы сейчас барнаульцы не жалуются, вызывают недовольство у некоторых жильцов холодные батареи. Причина этого явления, скорее всего, в неготовности инженерных систем внутри дома к приему теплоносителя. В многоэтажках, где летом были проведены работы по промывке и опрессовке внутридомовых систем, отопительный сезон начался вовремя и без сбоев. Если в вашем доме до сих пор ледяные батареи, то нужно звонить не в мэрию или Единую дежурно-диспетчерскую службу, а в свою управляющую компанию, требовать вызова слесаря и контролировать работу специалиста.

Добавим, что дом по желанию жителей может подключиться к теплоснабжению и позже официального старта отопительного сезона. Для этого нужно большинством голосов принять решение на собрании собственников и, установив срок подачи тепла, сообщить об этом в управляющую компанию. После этого УК передаст точную дату подачи тепла в теплосетевое подразделение СГК и в заданный день в квартирах барнаульцев будет тепло.

При повышении температуры наружного воздуха управляющая компания – по решению жителей и при наличии технической возможности – может приостановить подачу тепла в конкретный дом. Алгоритм такой же, как и с запуском отопления.