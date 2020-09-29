Лучшие книги Алтая 2019 года назвали в краевой столице. За право носить этот титул боролись 884 издания

На прошлой неделе в Краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова подвели итоги XV фестиваля «Издано на Алтае». Случилось это спустя полгода после назначенной даты.

Огласить итоги фестиваля «Издано на Алтае» собирались в последний день марта. В силу ограничительных мер запланированную церемонию закрытия провести не удалось. Дистанционно это делать не стали – подвели итоги и терпеливо хранили тайну до смягчения режима.

— По-моему, когда все были на самоизоляции, книги – и электронные, и бумажные – были востребованы больше всего остального, – отмечает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Хочу напомнить, что фестиваль «Издано на Алтае» – крупнейший проект в свой области. И очень жаль, что за время его проведения не удалось провести ряд встреч и презентаций. Слава богу, закрытие фестиваля выпало на очный режим нашей жизни, и у нас появилась возможность увидеться друг с другом вживую.

Фестивалю уже 15 лет, и с каждым годом он только ширится – прирастает количеством книг, новыми участниками, партнерами.

— В первые десять лет фестиваль работал только на площадке нашей библиотеки, а потом его стали поддерживать другие краевые и муниципальные библиотеки, – рассказывает директор Шишковки Татьяна Егорова. – В этом году фестивальных площадок было целых восемь, но это не означает, что только они стали участниками книжного форума.

Как отметила директор Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской Людмила Санкина, фестиваль – большое событие не только для профессионального сообщества, литераторов и ценителей книги, но и для начинающих читателей.

— Во время его проведения они на одном мероприятии могут познакомиться с большим количеством книг, – поясняет Людмила Васильевна. – Когда наши маленькие посетители вживую общаются с писателем или иллюстратором, у них загораются глаза. В этом я вижу некий момент профориентации.

Члены жюри отмечают, что определять лучших среди лучших было очень непросто, приходилось спорить и всерьез отстаивать своих фаворитов. Особенно острая полемика получилась в обсуждении номинантов на звание «Лучшее краеведческое издание» – претендентов было очень много, но выбрать одного все-таки пришлось. Им стал «Полевой определитель редких растений и животных Алтайского края».

— Честно сказать, мне очень неожиданно тут быть – никогда не думал, что когда-нибудь буду причастен к книгоизданию, – скромно признается главный редактор книги Виктор Никулкин. – Надо признаться, это радостно. Издание – работа большой сильной команды ученых, дизайнеров. Надеюсь, оно не будет последним и рано или поздно мы выпустим еще одно.

Победители

Лучшее краеведческое издание – «Полевой определитель редких растений и животных Алтайского края», главный редактор Виктор Никулкин; лучшее научное издание – монография «Государственная лесоохранная политика в Западной Сибири в XVIII – начале XX веков.», Михаил Тяпкин; лучшая книга для детей – сборник прозы для детей среднего и старшего школьного возраста «Что такое огонь?», Иван Шумилов; лучшая книга художественной прозы – сборник прозы «Избранное», Владимир Костин; лучший поэтический сборник – сборник «Облака над садом», Виктор Кирюшин; лучшее художественное оформление книги – Книга сказок Виталия Бианки «Синичкин календарь», художник Инна Сантакова и дизайнер Ксения Паршина; лучшее юбилейное издание – книга-альбом «Калашников: Великий и Простой» и буклет «Родом из Курьи»; лучшее издание, раскрывающее историю Алтайского края, – научно-популярное издание «История Алтая» в 3-х томах, авторский коллектив ученых АлтГУ.